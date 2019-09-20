 Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Український Тиждень", повідомили в прес-службі Турчинова, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, не можна ставити під сумнів те, що стало вже нормою для суспільства: "Національна ідентичність — це також важлива складова національної безпеки". "Війна об’єднала українців незалежно від того, якою мовою вони говорять на побутовому рівні. І саме тому всі заходи з відновлення національної ідентичності всередині країни відбувалися доволі спокійно, незважаючи на істерію російської пропаганди", - зазначив Олександр Турчинов.
Окрім того, він сказав, що є певний позитив у тому, що Володимир Зеленський після здобуття посади президента став офіційно виступати виключно українською мовою.
"Думаю, громадянське суспільство має зайняти в цьому питанні чітку позицію і захистити надбання Революції гідності. У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад. Усі намагання "увімкнути задню передачу" призведуть до посилення впливу РФ і відповідно до внутрішньої політичної кризи", - резюмував Олександр Турчинов.
Очень трудно или даже невозможно сохранить национальную идентинчность и язык с осутствием границ.
🤣🤣
Это больше чем даже в Израиле: там евреев 75%.
Тем более - о какой культуре поведения речь ? Конкретно.
Поки ми вагаємось, доти нас будуть дерибанити.