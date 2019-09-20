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 Політика України
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Все про:нацбезпека (114) Турчинов (867)

 Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов

За період незалежності, особливо за останні п’ять років, було зроблено багато кроків, щоб змінити ситуацію в гуманітарній сфері. Квоти на радіо та телебаченні, Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — це істотні досягнення, які важливо не втратити.

Про це сказав Олександр Турчинов в інтерв’ю журналу "Український Тиждень", повідомили в прес-службі Турчинова, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, не можна ставити під сумнів те, що стало вже нормою для суспільства: "Національна ідентичність — це також важлива складова національної безпеки". "Війна об’єднала українців незалежно від того, якою мовою вони говорять на побутовому рівні. І саме тому всі заходи з відновлення національної ідентичності всередині країни відбувалися доволі спокійно, незважаючи на істерію російської пропаганди", - зазначив Олександр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери прагнуть зняти з порядку денного питання війни РФ проти України, - Турчинов

Окрім того, він сказав, що є певний позитив у тому, що Володимир Зеленський після здобуття посади президента став офіційно виступати виключно українською мовою.

"Думаю, громадянське суспільство має зайняти в цьому питанні чітку позицію і захистити надбання Революції гідності. У питаннях захисту української ідентичності не можна здавати назад. Усі намагання "увімкнути задню передачу" призведуть до посилення впливу РФ і відповідно до внутрішньої політичної кризи", - резюмував Олександр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149544
 
   
 Топ коментарі
 
Воры в вышиванках никак не успокоются. Бывший глава комсомольского- коммуняцкого горкома Днепра вдруг стал борцом с коммуняками. Бывших краснопузых руководителей не бывает.
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В ЄС ще й як є кордони, просто їх можна перетинати без візи для наших громадян. Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру. Кожна країна дуже не схожа на іншу. Навіть Австрія і Німеччина, де одна мова, зовсім різні ментально і культурно.
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Это говорят в стране, цель которой вступлене в ЕС, где нет границ?
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В ЄС ще й як є кордони, просто їх можна перетинати без візи для наших громадян. Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру. Кожна країна дуже не схожа на іншу. Навіть Австрія і Німеччина, де одна мова, зовсім різні ментально і культурно.
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если границу можно перйти просто так, значит ее нет.
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Просто так ты не перейдешь. Этот переход "просто так" регламентируется множеством законов. Без них "просто так" не существовало бы.
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Борьба с коррупцией еще важнее. Бывший коррумпированный глава СБУ из себя министра культуры изображает.
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Час від часу кордони зачиняють, перевіряючи паспорти у всіх. Такий режим вже 4 роки існує наприклад між Данією та Швецією. Коли їдеш автотранспортом, то вибірково зупиняють і перевіряють між будь якими країнами. Вибіркові перевірки - дуже ефективні, бо кожен знає що може «попастися» саме він.
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у нас тоже, время от времни вдруг неожиданно менты останавливают.
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У вас в кармане есть 300 долларов тогда можете туды или сюды на три дня,а так только по приглашению , кто приглашает ,тот и содержит,по мойму это правильно не по ватному. Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6043
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"Кожна країна тут дуже береже націдентичність, власну мову, та культуру."

Очень трудно или даже невозможно сохранить национальную идентинчность и язык с осутствием границ.
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А при чем здесь границы? Да и границы все-же есть.
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Они есть. Но законы позволяют их пересекать без дополнительных усилий в виде стояния в очереди за визой. Еще раз: не будь законов, не было бы свободного перемещения. Законы позволяют границы "не видеть". Закон поменяется, будет тебе шлагбаум и очередь в консульство.
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Не недооценивай значения бумаги. Она движет миром. По крайней мере пока.
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Воры в вышиванках никак не успокоются. Бывший глава комсомольского- коммуняцкого горкома Днепра вдруг стал борцом с коммуняками. Бывших краснопузых руководителей не бывает.
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Ему пофиг с кем бороться, лишь бы не работать Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5487
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Да конечно - после вас воров быть с вами одной национальности,культуры и мировоззрения как то стыдновато.
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Евреи, Армяне ,Венгры,Руские ,Белорусы, сражающиеся за Украину себя как должны идентифицировать
Национальная идентичность - важная составляющая национальной безопасности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4164
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Должны как Украинский народ, а с другой стороны посмотришь в нашей стране есть Украинский народ ,который на фронте защищает нашу Родину и есть Граждане Украины,которым надоела война и которые хотят как раньше ездить к своим родственникам на Московию и в её колонии Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8940
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кто такие американцы? это сборище матросов и проституток, но они все помнят и гордятся своим происхождением и не стесняясь рассказывают откуда их родители, но с флагами и прочими историческими причандалами носятся только в тематические праздники например в ирландцы в день святого Патрика становятся зелёными, но не ходят так целый год.
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эта мразь еще не сидит?
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да уж. мыролюбства на пластере шланге много скопилось. Да и сдача крыма русне его на дно тянет.
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100500% согласен.. я свою украинскую идентичность обрел весной 2014 года.. а до этого, я был непонятно-что рожденное в СССР..
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Украина, к сожалению, слишком разная и это необходимо учитывать. Построить моноэтническую страну здесь не получится, это погубит государство. Нужно строить общество не на этнической основе, а на общественной и политической, как это сделали США, Канада, Бельгия, Швейцария и тд. Вот тогда Украина будет единой и сильной, а у врагов не будет возможности играть на национальной теме.
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Украина моноэтнична на 94% (восточные славяне).
Это больше чем даже в Израиле: там евреев 75%.
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всоточные славаяне этнически не идентичны межу собой.
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Давненько не слышно тебя было. Расскажи как можно отличить жителя Бердянска от жителя Винницы. Цвет кожи ? Цвет глаз ? Разные виды вышиванок ?
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так же как жителя франции от жителя германии, по языку и культуре поведения.
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Чепуха; к Украине это никак не относится. Украина говорит на совокупности суржиков, являющих собой смесь русских и украинских слов.
Тем более - о какой культуре поведения речь ? Конкретно.
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Поляки, сербы, словаки, .. как с ними быть?
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Тоже славяне; они легко адаптируются.
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сегодня проще все строить на на антиросийкой основе, пока тамх уйло. Все национальности стираются.
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Там мы идем в ЕС или пастор все это время прикидывался?
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Мало кто задумвался, что понятие НАЦИОНАЛЬНОСТЬ и все что с ним связано, появилось только в конце 19 века, когда разрушались империи. Как же до этого жили люди и кем они себя считали?
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А що б цей хлопчик сказав про націрнальну ідентичність на посту комсомольського ідеолога?
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Петро! Я до путчу готовий !...коли там ЛIзка -бобриха його призначила?

Національна ідентичність - важлива складова нацбезпеки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9706
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Этот негодяй когда нибудь заткнётся?
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Из-за разжигания национальной вражды страна разорвана и находится в состоянии войны, но Турчинову это "это существенные достижения, которые важно не потерять."
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О какой национальной вражде речь ? Кто с кем враждует, поясните.
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Я вже сотню разів тут писала про самовизначення українців.
Поки ми вагаємось, доти нас будуть дерибанити.
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