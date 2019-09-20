 Зеленський призначив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки

Відповідні укази №709/2019 і №710/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.
У 2017 році Євдокимова нагороджено державною нагородою - Орденом Данила Галицького.
З 9 липня 2019 року Євдокимов обіймав посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки.
12 вересня президент України звільнив з посади глави СЗР Владислава Бухарева і призначив його першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
А не треба випячувати тимчасові маневри, як якусь зраду.
У Президента має бути можливість для маневру. Маневр - це не капітуляція.
Щодо недореспублік, особливий статус було закріплено Порошенком в Мінських угодах? - то треба питати у Порошенка. А то, як каже українська приказка - перекладають із хворою голови на здорову
Ти що дурний, що перемелиться? Це може бути початком вже справжньої Громадянської війни, чи ти вважаєшь, що ті 300 тис. наших воїнів, які пройшли через війну з цим зміряться? Боюсь твій ЗЕ буде тікати, як втік колись Хряк. Далі я не бачу сенсу тобі щось пояснювати, тому йдеш гуляти городами.
Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко
якщо курс Зеленського правильний, то я кажу - правильно!
Якщо міністри з уряду Гончарука несуть ахінею, то я і так і кажу - вони тупі і недалекі, їх треба вже гнати після перших їх відкриття рота для слів.
Де тут гумор? Якщо ви тупі і цих пір зачаровані Порошенком, а скорше всього він вам непогано платить, то не думайте, що ви розумні, а інші дурні.
Может, там кто за него орудует ?
Надо посмотреть картину Репина "Торчки улетели"
Там где-то точно есть разгадка...
Один заявляет,другой орет не было такого.
Наверное на шу-шу пробило
апєчатка.
Наличее "внешней разведки" подразумевает, что есть "внутрення".
"Внутренняя" разведка может быть только против собственного народа.
Это тезисы от В. Суворова, с которыми полностью согласен.
В нормальных странах, есть разведка и контрразведка, все остальное дело полиции.
Спасибо, что не еврея.
Русский во время войны с паРашей - это таки-да мудро.
***** победит - и менять не придется...
п.с.
А как он на Новинского похож!
Не родич часом?
Это вам не "Кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец? Моя жена?" - нардеп СН Тищенко - журналистке, задавшей вопрос о составе Кабмина
И никакого "для служебного пользования"!