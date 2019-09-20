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 Політика України
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Все про:Зеленський (2809) призначення (440) СЗР (37)

 Зеленський призначив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив Валерія Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки і призначив його головою цього відомства.

Відповідні укази №709/2019 і №710/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.

У 2017 році Євдокимова нагороджено державною нагородою - Орденом Данила Галицького.

З 9 липня 2019 року Євдокимов обіймав посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

12 вересня президент України звільнив з посади глави СЗР Владислава Бухарева і призначив його першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Читайте також: Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149543
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський, ти краще поясни що це за хрєнотєнь. Чому без нас вже вірішують нашу капітуляцію?
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
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Полностью не уверен , но , похоже , что друзья уступают места профессионалам .
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Ау, зелебобики ! Где ваш Гетьман ? Зачем вы его прячете от народа ?
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Євдокимов - кадровий розвідник. Ще до Порошенка був призначений керівником прикордонної розвідки України.
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Управление администрации погранцов это кадровый разведчик!?дерибанить контрабас на пару с таможней это конечно шпионская работа.плюс кацап,как и бухарев но это уже даже не удивляет.очень "удачное" назначение
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Полностью не уверен , но , похоже , что друзья уступают места профессионалам .
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Без разницы. Не будет результата,полетят оба.
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Тобто Євдокимов досвідчений керівник, який був на посаді при Порошенку.
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Этот тоже будет бегать на праздники к цуркисам и прочим сдпуошно-чуковским крысам?
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Зеленський, ти краще поясни що це за хрєнотєнь. Чому без нас вже вірішують нашу капітуляцію?
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
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Ніякий Хайко , скільки б не обговорював , не зможе запровадити виконання Україною формули Швайн майєра .
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а кто будет против - шмаркля?? Оно на содержании - подпишет всё что скажет Беня или в кремле...
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Сумно що в нашій країні 73% ідіотів! Шановний, за нашою спиною йдуть пемемови про нашу капітуляцію і ЗЕ вже і в рахунок не бере, бо він НУЛЬ . Якщо москалі домовляться с ЕС, то наступним кроком буде зняття санкцій і почнуть давити на ЗЕ, а він нажаль сцикун і вибори це підтвердили. Саме про це вас дурнів ми вас і попереджали.
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Ми це ті, кому не байдужа доля України. Це ті хто має критичне мислення і не думає холодильником.
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курс, яким ми зараз йдемо, яким веде наш батько - Президент Зеленський - правильний! Він робить те, що інші президенти лише нам обіцяли.
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Це шо, новий жарт? І шо це за такий курс, назад до московії? Твій класний президент спочатку дає наказ зняти украінськи прапори в Станиці Луганській, потім починає процес відбілюваня мосвії, а зараз вже майже в відкриту починає говорити про капітуляцію і про те що ті недореспубліки хотять повісити нам на шию іщоб ми за власні кошти все там відновлювали, да плюс до всего ті хто нас вбивав, будуть седіти у ВР. В тебе все добре з головою?
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я довіряю Зеленському і міністру Пристайко - вони розберуться, як правильно.
А не треба випячувати тимчасові маневри, як якусь зраду.
У Президента має бути можливість для маневру. Маневр - це не капітуляція.
Щодо недореспублік, особливий статус було закріплено Порошенком в Мінських угодах? - то треба питати у Порошенка. А то, як каже українська приказка - перекладають із хворою голови на здорову
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Я почну довіряти ЗЕ тільки тоді, коли він почне відстоювати Україну, а поки що я цього не бачу. На привід особливого стану. Треба брати увагу в яких умовах були підписані ці умови, но річ ні в цьому, а в том що раніше була чітка позиція, що спочатку московія виводить свої війська і віддає нам контроль над кордоном, а вже потім ми проводимо вибори, а ті хто зробив тяжкі злочини будуть відповідати перед судом, а ЗЕ зараз збирається зробити все навпаки.Те що вона вимогала від Пороха під час його президенства і на що він не давав свою згоду. Політика твого ЗЕ веде до того, що з московії знимуть санкції і втюхають нам ті теметорії на умовах московії, з їхніми ставленіками і під їхнім впливом. І ось про це вже московія почала домовлятися з ЕС , а твій ЗЕ нічого проти цього не робить.
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все йде, як треба - перемелеться - борошно буде.
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А ось зараз в мене виникли великі підозри на той привід, що ти взагалі українець.
Ти що дурний, що перемелиться? Це може бути початком вже справжньої Громадянської війни, чи ти вважаєшь, що ті 300 тис. наших воїнів, які пройшли через війну з цим зміряться? Боюсь твій ЗЕ буде тікати, як втік колись Хряк. Далі я не бачу сенсу тобі щось пояснювати, тому йдеш гуляти городами.
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Ось і вся многоходовОчка твого ЗЕ.
Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко
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Тролику ти шлангуєш . Це в зебілів такий гумор 7
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хто такі зебіли? я не можу второпати, що воно значить?
якщо курс Зеленського правильний, то я кажу - правильно!
Якщо міністри з уряду Гончарука несуть ахінею, то я і так і кажу - вони тупі і недалекі, їх треба вже гнати після перших їх відкриття рота для слів.
Де тут гумор? Якщо ви тупі і цих пір зачаровані Порошенком, а скорше всього він вам непогано платить, то не думайте, що ви розумні, а інші дурні.
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Вашу капітуляцію зумовило ваше мародерство.
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Указы-то есть; а где сам Зеленский ? Его уже несколько дней не видно.
Может, там кто за него орудует ?
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Якут по идее. Или они на пару унюхались?
Надо посмотреть картину Репина "Торчки улетели"
Там где-то точно есть разгадка...
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Приверженность "формуле" заявил Пристайка.
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Да фиг его знает,что они там нюхают.
Один заявляет,другой орет не было такого.
Наверное на шу-шу пробило
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Після наради Бєня так йому вставив що до сьогодні ходити не може . Для бєні зближення України з кремлем іде катастрофічно повільно . Господар кремля дуже невдоволений , от і попав бідолаха . Воно йому треба було ?
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Своим - ВСЁ, ВРАГАМ - закон....- один из девизов вазелина шестого....
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Ау, зелебобики ! Где ваш Гетьман ? Зачем вы его прячете от народа ?
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у него встреча с Дядей Герой. Они летают.....
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Хорошо если так; но есть и сомнения. "Формула Штайнмаера" накрылась, и кто-то за попытку её реализации должен ответить. Интересно, кого именно режим назначил жертвенным бараном.
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Когось із своїх, бо так набагато легше Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 1720
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Так народ должен знать своих героев ! Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9118
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я думаю это будет лысый из 95-го квартала...
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Ему на голове вытатуируют лавровый венок?
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Народ должен знать: где Главковерх. А то как с Януком будет: кабинет есть, а вертолёт - улетел.
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ЗАВТРА в день осеннего равноденствия наступает праздник Ярам АзЯн(Рамазан)-Рана Младшего горящего или Ярам АтаЯн(Рамадан)=рана Отца горящего (пер с одэри=азэри),Азерянская ц.в Харькове и мечетьТэзэ пир в Баку.Т.е. разрывается Атам=БалаАтаОмур(Владимир)=Дите Отец жизни.(их 12).Они же 12 Хребтовых(Ахыр Бэй Ата=Конец Бека Отца) ул.Бакы, переходящие в 12 Кантапинских= Кампитальные праздники др.Рима(Омура)=12 кантапинсим ул.Бакы=БэйАтаГан(Ватикан)=Бек Отец(БАТЯ) кровей.Поэтому говорят дается АхырЯн(Конец горящего)=ГУРАН,который перв-но был на одэри(азэри).Это праздник Славян,католиков и мусульман.Слава Кавказу и Киевской Руси! Дорогу праздникам!
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Раніше генерал-майор Євдокимов обіймав посаду начальника управління інформації адміністрації Держприкордонслужби України.
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Японський Бог !!! Тобто самий маленький комітет в ВР по євроінтеграції - 7 дармоїдів , плюс таємні перемовини пристайки на виведення з території України всіх іноземних вояків в т.ч. НАТО. Дупоголові зєбіли як це назвати ? К А П І Т У Л Я ЦІ Я !!! Здача кремлю України 0,5 відсотка населення ,за плани яких проголосувало 73% зєбілів.
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Когда уйдем от совка?
Наличее "внешней разведки" подразумевает, что есть "внутрення".
"Внутренняя" разведка может быть только против собственного народа.
Это тезисы от В. Суворова, с которыми полностью согласен.
В нормальных странах, есть разведка и контрразведка, все остальное дело полиции.
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Петькино и Ольгино в унисон воют против Зеленского.
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Тогда за Зеленского никого, кроме тех депутанов, которые в раде сидят. И Иванов ещё - где ты такую фамилию исконно еврескую достал?
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Браво, Зебил!
Спасибо, что не еврея.
Русский во время войны с паРашей - это таки-да мудро.
***** победит - и менять не придется...
п.с.
А как он на Новинского похож!
Не родич часом?
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А колода то старая ! Та которая пропила страну!
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Так рупор бєні взагалі журналістів за людей не вважає , от і вибрикують зєлєбєні на радість 73% зєбілів.
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Назначил бы он Евдокименко - вопросов нет. Казалось бы мелочь,но это такая мелочь,которая может иметь большое значение, потому что мы ведем необъявленную войну с Россией.
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Ще одного корумпованого кацапа призначили "рятувати Україну"... Це як "послухали лисичку і щуку кинули у річку"...
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если коррупция не была побеждена, то, значит, она саму себя и возглавила... а это вопрос уже к главе государства - когда коррупция будет побеждена?
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