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 Політика України
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Все про:Зеленський (2797) призначення (440) СЗР (37)

 Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив Валерія Євдокимова з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки і призначив його головою цього відомства.

Відповідні укази №709/2019 і №710/2019 опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.

У 2017 році Євдокимова нагороджено державною нагородою - Орденом Данила Галицького.

З 9 липня 2019 року Євдокимов обіймав посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

12 вересня президент України звільнив з посади глави СЗР Владислава Бухарева і призначив його першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Читайте також: Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149543
 
 
 Топ коментарі
 
Полностью не уверен , но , похоже , что друзья уступают места профессионалам .
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Ау, зелебобики ! Где ваш Гетьман ? Зачем вы его прячете от народа ?
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Хорошо если так; но есть и сомнения. "Формула Штайнмаера" накрылась, и кто-то за попытку её реализации должен ответить. Интересно, кого именно режим назначил жертвенным бараном.
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Євдокимов - кадровий розвідник. Ще до Порошенка був призначений керівником прикордонної розвідки України.
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Полностью не уверен , но , похоже , что друзья уступают места профессионалам .
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Без разницы. Не будет результата,полетят оба.
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Тобто Євдокимов досвідчений керівник, який був на посаді при Порошенку.
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Этот тоже будет бегать на праздники к цуркисам и прочим сдпуошно-чуковским крысам?
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Зеленський, ти краще поясни що це за хрєнотєнь. Чому без нас вже вірішують нашу капітуляцію?
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра».
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Ніякий Хайко , скільки б не обговорював , не зможе запровадити виконання Україною формули Швайн майєра .
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а кто будет против - шмаркля?? Оно на содержании - подпишет всё что скажет Беня или в кремле...
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Сумно що в нашій країні 73% ідіотів! Шановний, за нашою спиною йдуть пемемови про нашу капітуляцію і ЗЕ вже і в рахунок не бере, бо він НУЛЬ . Якщо москалі домовляться с ЕС, то наступним кроком буде зняття санкцій і почнуть давити на ЗЕ, а він нажаль сцикун і вибори це підтвердили. Саме про це вас дурнів ми вас і попереджали.
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Указы-то есть; а где сам Зеленский ? Его уже несколько дней не видно.
Может, там кто за него орудует ?
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Якут по идее. Или они на пару унюхались?
Надо посмотреть картину Репина "Торчки улетели"
Там где-то точно есть разгадка...
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Приверженность "формуле" заявил Пристайка.
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Да фиг его знает,что они там нюхают.
Один заявляет,другой орет не было такого.
Наверное на шу-шу пробило
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Своим - ВСЁ, ВРАГАМ - закон....- один из девизов вазелина шестого....
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Ау, зелебобики ! Где ваш Гетьман ? Зачем вы его прячете от народа ?
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у него встреча с Дядей Герой. Они летают.....
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Хорошо если так; но есть и сомнения. "Формула Штайнмаера" накрылась, и кто-то за попытку её реализации должен ответить. Интересно, кого именно режим назначил жертвенным бараном.
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Когось із своїх, бо так набагато легше Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 1720
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Так народ должен знать своих героев ! Зеленський підвищив Євдокимова до глави Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9118
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я думаю это будет лысый из 95-го квартала...
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Ему на голове вытатуируют лавровый венок?
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ЗАВТРА в день осеннего равноденствия наступает праздник Ярам АзЯн(Рамазан)-Рана Младшего горящего или Ярам АтаЯн(Рамадан)=рана Отца горящего (пер с одэри=азэри),Азерянская ц.в Харькове и мечетьТэзэ пир в Баку.Т.е. разрывается Атам=БалаАтаОмур(Владимир)=Дите Отец жизни.(их 12).Они же 12 Хребтовых(Ахыр Бэй Ата=Конец Бека Отца) ул.Бакы, переходящие в 12 Кантапинских= Кампитальные праздники др.Рима(Омура)=12 кантапинсим ул.Бакы=БэйАтаГан(Ватикан)=Бек Отец(БАТЯ) кровей.Поэтому говорят дается АхырЯн(Конец горящего)=ГУРАН,который перв-но был на одэри(азэри).Это праздник Славян,католиков и мусульман.Слава Кавказу и Киевской Руси! Дорогу праздникам!
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Раніше генерал-майор Євдокимов обіймав посаду начальника управління інформації адміністрації Держприкордонслужби України.
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