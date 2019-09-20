 Держбюджет-2020: третина витрат піде на погашення та обслуговування держборгу, - Маркарова

Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату та обслуговування нашого держборгу - внутрішнього і зовнішнього. Майже третина бюджету йде на ці витрати", - сказала Маркарова.
Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill
Украина договаривается о новом кредите МВФ в $5 млрд, - Bloomberg
Зеленский встретился с вице-президентом **** Пию: ожидает, что **** нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год
И для "великих" зеленых экономистов. После ухода Яныка новая команда получила страну с отрицательным платежным балансом, без ЗВР, в долгах, как в шелках, и с остатком на едином казначейском счету в 108133 грн. и аж 65 копеек. Плюс куча банков-пылесосов от олигархов, рвущих страну на части. После "барыг" Зеля получил страну с 62 млрд. 829 млн. грн. остатков в казначействе, с более 22 млрд. баксов резервов и с полностью звкрытыми долгами по займам МВФ 2014 года. И это в условиях агрессии Раши и потери части территорий и производств. Вот так проклятые "барыги" страну "разграбили" до ручки.
Как известно, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Сейчас курс доллара в Украине опустился ниже 25 гривен. По состоянию на 20 сентября официальная стоимость "зеленого" составляет 24,62 грн/долл. В Счетной палате при этом уже подчеркивали, что слишком сильное укрепление гривни, которое не было предусмотрено в прогнозах, привело к серьезным недопоступлениям доходов в бюджет.
В тренде Рынок земли в Украине: фермеры боятся "страшилок" об иностранцах
Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что у экспертов есть вопросы к курсу доллара в бюджете. Аналитики называют "бюджетный" курс неправдоподобным, но расходятся во мнениях, как именно его нужно изменить.
В целом в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета - 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше - 2,09% против 2,28% год назад).https://www.segodnya.ua/economics/finance/rada-zanimaetsya-byudzhetom-kakoy-kurs-dollara-zalozhili-v-smetu-1333722.html
Из госбюджета на обслуживание долга пойдет 125 миллиардов гривен
А на закрытие самого тела кредита зебильный кабмин возьмет в долг 361 миллиард гривен