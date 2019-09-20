 Держбюджет-2020: третина витрат піде на погашення та обслуговування держборгу, - Маркарова

Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату та обслуговування нашого держборгу - внутрішнього і зовнішнього. Майже третина бюджету йде на ці витрати", - сказала Маркарова.

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