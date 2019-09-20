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 Політика України
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 Держбюджет-2020: третина витрат піде на погашення та обслуговування держборгу, - Маркарова

Третину витрат бюджету України на 2020 рік становлять витрати на погашення та обслуговування державного боргу.

Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Багато хто звернув увагу, що ми витрачаємо дуже багато в цьому бюджеті на виплату та обслуговування нашого держборгу - внутрішнього і зовнішнього. Майже третина бюджету йде на ці витрати", - сказала Маркарова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149542
 
 
 Топ коментарі
 
При Зеленском Украине расплачиваться за долги Порошенко-Яценюка. Потому что хитро*й Яценюк отложил выплату долгов на 2020-2030 за счет повышенных процентов.
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Неплохо погуляли Порошенко, Гройсман, Яценюк, Азаров, Юля, Ющенко....
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Поки в 2019 йдуть виплати ще за борги часів кризи 2008-2011... До боргів Пєті ще навіть не дійшли
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Неплохо погуляли Порошенко, Гройсман, Яценюк, Азаров, Юля, Ющенко....
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Неплохо гуляет Зеленский... Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7571
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И именно поэтому Зеленский еще 5 лярдов у МВФ просит?
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Как раз в июле-августе этого года уже при Зеле Украина привлекла более 2 лярдов баксов по краткосрочным займам под дурные проценты. Вот на выплату таких "хотелок" восновном и пойдут денежки.

И для "великих" зеленых экономистов. После ухода Яныка новая команда получила страну с отрицательным платежным балансом, без ЗВР, в долгах, как в шелках, и с остатком на едином казначейском счету в 108133 грн. и аж 65 копеек. Плюс куча банков-пылесосов от олигархов, рвущих страну на части. После "барыг" Зеля получил страну с 62 млрд. 829 млн. грн. остатков в казначействе, с более 22 млрд. баксов резервов и с полностью звкрытыми долгами по займам МВФ 2014 года. И это в условиях агрессии Раши и потери части территорий и производств. Вот так проклятые "барыги" страну "разграбили" до ручки.
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При Зеленском Украине расплачиваться за долги Порошенко-Яценюка. Потому что хитро*й Яценюк отложил выплату долгов на 2020-2030 за счет повышенных процентов.
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Поки в 2019 йдуть виплати ще за борги часів кризи 2008-2011... До боргів Пєті ще навіть не дійшли
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Значит Украине нужны бизнесмены, и их деньги, чтобы наращивать производство. В крайнем случае можно объявить дефолт. Но нахрена бизнесмены в госаппаратах? Бизнес на государстве - это грабежь пенсионеров.
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Все предыдущие правительства состояли из таких как вы болванов живших за счет кредитов и не желавших думать о свободе ведения бизнеса в Украине.
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очень интересно услышать о внутреннем долге.
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Я ни у кого не брал деньги,почему я должен кому то отдавать?
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Так не ты лично и отдавать будеш. За тебя взяли, за тебя и отдавать будут.
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Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7314Проект государственного бюджета Украины на 2020 год, который рассматривает в первом чтении Верховная Рада, построен на действующем макроэкономическом прогнозе с валютным курсом 28,2 грн за доллар. Речь об этом идет в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.
Как известно, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Сейчас курс доллара в Украине опустился ниже 25 гривен. По состоянию на 20 сентября официальная стоимость "зеленого" составляет 24,62 грн/долл. В Счетной палате при этом уже подчеркивали, что слишком сильное укрепление гривни, которое не было предусмотрено в прогнозах, привело к серьезным недопоступлениям доходов в бюджет.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что у экспертов есть вопросы к курсу доллара в бюджете. Аналитики называют "бюджетный" курс неправдоподобным, но расходятся во мнениях, как именно его нужно изменить.
В целом в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета - 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше - 2,09% против 2,28% год назад).https://www.segodnya.ua/economics/finance/rada-zanimaetsya-byudzhetom-kakoy-kurs-dollara-zalozhili-v-smetu-1333722.html
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Пусть не брешет
Из госбюджета на обслуживание долга пойдет 125 миллиардов гривен
А на закрытие самого тела кредита зебильный кабмин возьмет в долг 361 миллиард гривен
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