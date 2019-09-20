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Все про:мінування (483) міст (300) Блищик Оксана (6) Олексій Белько (15)

 Запобіжний захід Бельку, який погрожував підірвати міст у Києві, почнуть обирати о 14:00, - речниця поліції Блищик

О 14:00 20 вересня Дніпровський райсуд Києва почне обирати запобіжний захід Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

"Сьогодні о 14:00 Дніпровський районний суд Києва (вулиця Івана Сергієнка, 3) розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро", - написала вона.

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Запобіжний захід Бельку, який погрожував підірвати міст у Києві, почнуть обирати о 14:00, - речниця поліції Блищик 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149539
 
 
 Топ коментарі
 
За словами Авакова наркота є пом'якшуючою обставиною Меру пресечения угрожавшему взорвать мост в Киеве Белько начнут избирать в 14:00, - спикер полиции Блищик - Цензор.НЕТ 8473
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Новый министр мвд гораздо лучше предыдущего. Предыдущий вор и барыга, а этот друг парня из народа!
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В каком-то смысле мне его даже жаль. Надеюсь сильно не станут наказывать.
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- Утром вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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За что его наказывать? На допросе он сознался что он пошел на ето потому что его заставили скорее всего мусора, которые видимо держали его на коротком поводке за какие то делишки
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Аваков - молодец, всех спас, и время выбрал специально (всех спасать), чтоб всех затронуло, молодец! Меру пресечения угрожавшему взорвать мост в Киеве Белько начнут избирать в 14:00, - спикер полиции Блищик - Цензор.НЕТ 6458
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Новый министр мвд гораздо лучше предыдущего. Предыдущий вор и барыга, а этот друг парня из народа!
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ну.. это же не Насиров и ни кто другой, который украл миллионы-миллиарды, не топ-чиновник, не депутат, не сепар (встречающий хлебом-солью российских оккупантов).. укатают по полной...
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За словами Авакова наркота є пом'якшуючою обставиною
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Да ладно уже не гоните. Уже все догадались что ето была многоходовочка Рюкзакова и его банды мусоров.
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Понять - простить

Пусть готовится к следующему кино
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И волки сыты и овцы целы и лохторат в восторге от кино Рюкзакова Правда тысячи автомобилистов вовремя не попавших на работу думаю не очень етот спектакль оценятЗапобіжний захід Бельку, який погрожував підірвати міст у Києві, почнуть обирати о 14:00, - речниця поліції Блищик - Цензор.НЕТ 2207
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Якщо хлопчина своєю витівкою привертав увагу українців до ув"язнених атовців по сфальшованих Матіосом справах, то це на 100% політична справа. Коли будуть звільнені торнадівці, які вже п"ятий рік сидять лише за те, що викрили контробанду Порошенком зброї в Лугандон? Всі інші звинувачення торнадівців нагадують "замах тепловізором на Шокіна".
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Этот долбодятел привлёк внимание только к подобным долбодятлам. А именно к тому, ч то наказывать за эту муйню нужно по полной программе. И если бы ты, проезжая мимо был разорван на куски взрывом произведённым этим накуренным идиотом, я думаю твои родственники безусловно не так горевали бы, если бы узнали что таким образом этот ******* привлёк что там к чему то там.
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Спосіб, який хлопчина обрав для протесту, звичайно невдалий, як на мене, але небезпечний він був лише для нього самого, і не більше. Бо його могли легко вбити спецназівці. Проте громадянська позиція людини викликає повагу. Треба нарешті владі дати відповідь: атовці - це злочинці, чи таки Герої? І чи не час притягати до відповідальності Матіоса і його поплічників з військової прокуратури та продажних суддів до кримінальної відповідальності?
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Агага! Хлопчина))) Запобіжний захід Бельку, який погрожував підірвати міст у Києві, почнуть обирати о 14:00, - речниця поліції Блищик - Цензор.НЕТ 9612
Судячі з мармизи цій хлопичні років сорок.
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Судя по тому, что этот воен Светы нёс на допросе (видео в сети, Гугл в помощь, ролик Шария и тд), то явно укуренный вы рта, которого с его слов стали даже банкоматы игнорировать. Весело читать про попытки подвязать этого торчка к идейным борцунам за «Петявернись'
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