 Вперше в Держбюджеті передбачено 300 млн грн на фонд розвитку вищої освіти, - Маркарова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт держбюджету в сесійній залі Верховної Ради.

"На освіту заплановано загальну суму 136,4 млрд грн. Це закладено фінансування і на освітню субвенцію, і на фінансування нової школи, і на заклади вищої освіти, на інклюзивну освіту. Вперше в цьому бюджеті ми передбачаємо 300 млн грн на розвиток фонду розвитку вищої освіти, тобто розвиток саме науки", - сказала Маркарова.

Вона також розповіла про питання фінансування культури та інформаційної сфери, які зараз скоординовано в одному міністерстві.

"На підтримку кінематографа - 1,3 млрд грн, на продовження будівництва важливих об'єктів у цій сфері, на розвиток української книги, на музейну справу - 1,4 млрд грн. Головне - прошу звернути увагу, що на суспільне мовлення закладено повне фінансування, як і вимагає закон, 2 млрд грн", - зазначила Маркарова.

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Згідно з проєктом держбюджету-2020 року, із загального передбаченого обсягу річних витрат на освіту 77,5 млрд грн передбачено на освітню субвенцію (зарплата учителів і співробітників інклюзивно-ресурсних центрів), 1,4 млрд грн - на підтримку Нової української школи (в т.ч . 1,06 млрд грн на забезпечення учнів молодших класів навчальними пристосуваннями і сучасними меблями і 361 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів), 0,5 млрд грн - на інклюзивну освіту.

Витрати на розвиток культури та інформаційної сфери, згідно з проєктом Держбюджету, становитимуть 8,6 млрд грн. Зокрема, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидання і популяризацію української літератури у світі передбачено 100 млн грн.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

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