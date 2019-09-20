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 Політика України
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Все про:ВР (5751) держбюджет (220) освіта (625) Маркарова (56)

 Вперше в Держбюджеті передбачено 300 млн грн на фонд розвитку вищої освіти, - Маркарова

Проєкт державного бюджету України на 2020 рік передбачає виділення 136,4 млрд грн на освіту, зокрема 300 млн грн - на розвиток фонду розвитку вищої освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт держбюджету в сесійній залі Верховної Ради.

"На освіту заплановано загальну суму 136,4 млрд грн. Це закладено фінансування і на освітню субвенцію, і на фінансування нової школи, і на заклади вищої освіти, на інклюзивну освіту. Вперше в цьому бюджеті ми передбачаємо 300 млн грн на розвиток фонду розвитку вищої освіти, тобто розвиток саме науки", - сказала Маркарова.

Вона також розповіла про питання фінансування культури та інформаційної сфери, які зараз скоординовано в одному міністерстві.

"На підтримку кінематографа - 1,3 млрд грн, на продовження будівництва важливих об'єктів у цій сфері, на розвиток української книги, на музейну справу - 1,4 млрд грн. Головне - прошу звернути увагу, що на суспільне мовлення закладено повне фінансування, як і вимагає закон, 2 млрд грн", - зазначила Маркарова.

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Згідно з проєктом держбюджету-2020 року, із загального передбаченого обсягу річних витрат на освіту 77,5 млрд грн передбачено на освітню субвенцію (зарплата учителів і співробітників інклюзивно-ресурсних центрів), 1,4 млрд грн - на підтримку Нової української школи (в т.ч . 1,06 млрд грн на забезпечення учнів молодших класів навчальними пристосуваннями і сучасними меблями і 361 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів), 0,5 млрд грн - на інклюзивну освіту.

Витрати на розвиток культури та інформаційної сфери, згідно з проєктом Держбюджету, становитимуть 8,6 млрд грн. Зокрема, на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидання і популяризацію української літератури у світі передбачено 100 млн грн.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149538
 
 
 Топ коментарі
 
Можно уточнить что это значит? Очень туманно. Конкретно кто отвечает за целевое использование сотен миллионов типа на науку? Где можно будет увидеть отчёт?
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Наука это хорошо. А когда прекратят финансировать из бюджета институты модисток, барменов, поваров и тур.гидов и т.п.?
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у країні де 99% "науковців" липові, кандидатська коштує від 10-15к, професор - 50к, обов'язково слід підтримати з бюджету науку... як без цього...
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Можно уточнить что это значит? Очень туманно. Конкретно кто отвечает за целевое использование сотен миллионов типа на науку? Где можно будет увидеть отчёт?
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Присмотрись на дороги - там прибавится дорогих иномарок, и элитные новостройки будут расти.
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Наука это хорошо. А когда прекратят финансировать из бюджета институты модисток, барменов, поваров и тур.гидов и т.п.?
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усі. Кому потрібний фізик, хімік чи біолог, нехай оплатить його підготовку. Чому я маю за це платити? Щоби потім людина із цим дипломом поїхала до Польщі?
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а кому в польщі той диплом потрібен ?
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Нинок, бармены, повара, фотографы свадебные - это наше фсе! С них потом выходят зеленые депутаты ВРУ!!! Не трожь!!!
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Дебіли. Саме вища освіта, це той рівень який може існувати без державного фінансування і бути прибутковим. Школи важко зробити платною, а ось вищу освіту - легко! За що ми боремось? За показник кількості? Щоби кожен мав диплом про вищу освіту, чи за її якість? Щоби це дійсно була освіта, щоби вона цінилась і отримувач її забезпечував усе своє майбутнє життя завдяки цій освіті?
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Kak uceteliam podnimet ecio zarplatu ili ostanotsia na preznem urovne po 4000$ v mesiac Впервые в Госбюджете предусмотрено 300 млн грн на фонд развития высшего образования, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9398
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у країні де 99% "науковців" липові, кандидатська коштує від 10-15к, професор - 50к, обов'язково слід підтримати з бюджету науку... як без цього...
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Медрефрома - всё ? Правительство Гройсмана выделяло очень большие деньги под эту реформу; она - ключевая с точки зрения перехода страны на европейский путь.
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Какие только хитрые формулировки не выдумают для фонда развития бюджетного воровства,не зря видать эту порохоботку оставили,ученики потроха большие специалисты этого дела.
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Ну это смешно. Высшее образование кто дает? Профессура. Поэтому качество от чего зависит? От качества профессора. От чего зависит качество профессора? От того, насколько он работает над предметом - разрабатывет, изучает, развивает, затем участвует в международных симпозиумах и публикует. Что нужно? Деньги на лаборатории, научно-технические разработки и зарплату профессору и тем, которые станут профессорами. Какой ещё фонд развития высшего образования?
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та в вишах не соромляться, скільки кажуть студентам а ті і дають. доця часто просить на заліки і екзамени . оборот там добрий хватає і на кіпри з єгиптами
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