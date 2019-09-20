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 Політика України
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Все про:ВР (5751) держбюджет (220) законопроект (758) Маркарова (56)

 Проєкт Держбюджету передбачає 5,4% ВВП на безпеку та оборону, - Маркарова. ВIДЕО

Проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення 245 млрд грн на національну безпеку та оборону, що становить 5,4% обсягу валового внутрішнього продукту України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт держбюджету в сесійній залі Верховної Ради.

"У витратах у нас в фокусі національна безпека та оборона. У цьому бюджеті на національну безпеку та оборону закладено 245 млрд грн. Це 5,4% до ВВП. Постатейно розподілені витрати, базуючись на витратах 2019 року", - сказала Маркарова.

"Прошу звернути увагу, що з'явилася окрема бюджетна програма, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про голосування за внесений у Раду проєкт Держбюджету: Подивимося. Це тільки перший варіант, сформований за 15 діб. ВIДЕО

У проєкті держбюджету-2020 на забезпечення національної безпеки і оборони планується виділення 245,8 мрлд грн, зокрема 207,8 млрд - видатки за бюджетними програмами Міноборони, 10 млрд грн - державні гарантії, 28 млрд грн - додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою РНБО "Нерозподілені витрати на національну безпеку та оборону", які будуть розподілені окремо за рішенням РНБО.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149535
 
 
 Топ коментарі
 
кремлебот, для вашего свинарника идеально если в Украине армии вообще не будет
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Зебилы фактически урезают армию, потому что на неё выделяют столько же как и в прошлом году - 102 миллиарда, а инфляция 6%.
Поэтому по факту, армия - 6%.
А вот всяким набу, трубу, гпу хорошо увеличивают бюджет
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Абсолютно бесполезные траты. В сравнении с бюджетом врага это всё-равно копейки.
Лучше сократить до 2-3% ВВП и пустить освободившиеся деньги на что-то реально нужное.
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кремлебот, для вашего свинарника идеально если в Украине армии вообще не будет
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особливої різниції між вашою зеботарою і цим кремлядським лахтоботом - нема.
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Здрась.... в воюющей стране??? 2% на оборону??? При том тупом агрессивном монстре с востока и импотентах на заппде???
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Ну нормальний українець такого не напише.
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а еще проще войти в южный федеральный округ и вообще все на что-то "реальное". например, велосипеды каждому зеленутому.
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Проще пустить эти деньги на ремонт дорог или локомотивы наконец закупить в нормальном объёме, или ... куча более неотложных дел, чем пытаться противостоять ядерной державе.
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Ты это Израилю расскажи (они уже лет 70 так живут), да и мы, босые и нищие в 2014 вас кацапских пидаров, прижмуривали, аж гай шумел.
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Какой ядерной державе противостоит Израиль?
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Або влаштувати якесь шоу. Хлєба і зрєліщ!
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Так может быть, сразу сдаться?... Войти в Таможенный союз, в Содружество, вместе с Беларусью слиться с Россией, "в поцелуе", а потом покорно посылать своих сыновей на смерть в "Сирии", "Африки", клепать для них оружие, переселяться на китайскую границу, а то оттуда "рассеяне" уже бегут? В очередной раз латать "рваные расейские портки", теша их "вяличие"? Так, по-твоему?
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А может не сдаваться? Или такая мысль Вам не приходит в голову?
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Для окопных перестрелок достаточно того, что есть сейчас.
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Твои предложения... Когда на тебя нападают хулиганы, ты имеешь три пути - драться, сдаться, или бежать... Украинскому народу бежать некуда. Остаются два пути. Для того, чтобы драться, нужно оружие... Ты не хочешь тратиться на его закупку и изготовление... Делаем вывод: ты предлагаешь молча капитулировать... Последствия твоего предложения я тебе "расписал"...
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Ольгинский, основную сумму твоя кацапия тратит на стратегические статьи оборонного бюджета такие как: РВСН, океанские флоты, кузи и атомные подлодки, обеспечение защиты всех рубежей параши и представленность в разных точках мира, а это очень дорого. Плюс в кацапстане оборонный бюджет еще дико пилится и далеко не весь используется по назначению.
На южный военный округ, который и ведет войну с Украиной идет далеко не весь бюджет параши.
Поэтому когда вам кремлевские боты рассказывают про разность бюджетов РФ и Украины это чистой воды манипуляция для зебилов.
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Вы всё верно говорите. Только кроме атомных подлодок они ежегодно закупают для армии в районе 100 штук новых самолётов и вертолётов к примеру. Это примерно в 50 раз больше, чем мы ремонтируем советских леталок. Чем вы собрались противостоять *****? Если он реально захочет взять Киев, он его возьмёт.
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Во первых это пропагандисткое полное вранье про 100 новых самолетов в год
Во вторых, все свои самолеты кацапия не кинет на Киев, а то что может кинуть большая часть будет сбито нашим ПВО
Достаточно вспомнить Грузию, где за 2 дня было сбито 5 кацапских самолетов, включая стратегический Ту-22М3.
При этом у Грузии из ПВО было лишь два дивизиона Буков
У нас есть и С-300, и Буки, и Кубы, и Осы, и Стрелы, и Тунгуски, и Торы.
Поэтому если бы ***** мог взять Киев уже давно бы взял, а так лишь понторезит у наших границ, потому что потери ля параши будут очень большими
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Потери их не остановят, как не остановили в Грузии.
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Остановят, потому что воевать будет нечем
Не нужно сравнивать карликовую Грузию и самую большую страну Европы
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А еще проще таких ****** как ты бесплатно утопить. И сразу меньше нагрузка на бюджет.
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Плюс 1.5%... при таком бюджете на оборону выделяется 6.9%... не забыли?
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Мы станем единственной страной в мире, где на СНБО тратят 1% ВВП.
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Тобто пропонується гамузом красива цифра, з якої невідомо скільки піде на МвєВС, прокуратуру, охорону перших осіб держави, утилізацію *********** і т.п. Невідомо, яка сума піде на інноваційні розробки, на випробування і доведення до ладу новітніх озброєнь. Тому обговорювати поки просто нема шо.
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Нового министра мвд не обидят... будут огнеметы закупать, чтобы путч не допустить, пока они из Украины будут делать федеративный округ рашки.
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На оборонку - это не только на солдат. Это на технические разработки, модернизацию военных заводов, госзаказы на разработку инженерно-технических сооружений и вооружение. Поскольку Зеленский, как и папереднык, этого делать не хочет - он снимет для вас новый сериал, где Суриков побеждает Голобородька, и продает Украину олигархам. А все украинцы выезжают в Европу, и живут счастливо.
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Зебилы фактически урезают армию, потому что на неё выделяют столько же как и в прошлом году - 102 миллиарда, а инфляция 6%.
Поэтому по факту, армия - 6%.
А вот всяким набу, трубу, гпу хорошо увеличивают бюджет
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Махровая порохоботка варганит зебюджет для зеправительства - это смешнее чем все 95 кварталов.
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не-не! Эта каламойшина шлюха была заслана зесранцами в предыдущий кабмин.
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Поки у ВР нова влада ділить бюджет, то спеціалісти потихеньку підшукують робочі місця за кордоном.
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Чому я повинен такому зебілу, як ти пояснювати те, що зараз Зе керує. Тому просто Проект Госбюджета предусматривает 5,4% ВВП на безопасность и оборону, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6870
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Тобто ти, зебіл, стидливо промовчиш, що практика від'їзду з країни спеціалістів почалася набагато раніше, чим цей рік? Іншого я від тобі подібних зебілоїдів і не чекав.)
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Порох не называл Украину порноактрисой. И не ржал с тупорылых хохлов.
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Он и не называл тебе подобных олигофренов олигофренами. Я знаю.
Проходи мимо.
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Зато клоун развлекает кацапов и те ржут с подобных тебе.
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Тобто продовжується тенденція, яка була задана Потрошенко.
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Вовчік АУ. Тут вже без тебе вірішують нашу капітуляцію, чи тобі вже начхати і ти їм дав свою згоду.
"Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра»."
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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хіба це таємниця, що слуги урода - наскрізь колишні риги та обрізані?

Тут проблема інша: а наскільки вони відійшли від свого минулого? Якщо відійшли, то добре... Давайте говорити чесно: навіть такий нині запеклий український націоналіст, як Петро Порошенко по-молодості шукав для себе свою політичну нішу через Медведчука (СДПУ) та В.Рибака (Партія Праці)... Да, можна згадати за О.Гончаренка, переформатування менталітету якго з риговського на національно-свідомий проходить буквально на наших очах... А скільки таких переформатувань започаткував Майдан Гідності; а ми й не помічаємо цього...

В той же час в слугах уродів залишилися відверті вороги української державності. Але я би не поспішав (поки що!) заносити до їх числа самого Гончарука - нема ще достатньої ваги фактів (і дай Боже, щоб не було). На відмінну від главзебіла, який розглядає Україну лише як засіб збагачення (вже не говоримо про його цинізм, зокрема, порівняння зі шлюхою)...
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Кстати! Наш новый премьер Алексей Валерьевич Гончарук

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.

У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Затягивайте пояса зелюки!!!! Щас вам будут и авианосы и подлотки))
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