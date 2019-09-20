 Проєкт Держбюджету передбачає 5,4% ВВП на безпеку та оборону, - Маркарова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова, представляючи проєкт держбюджету в сесійній залі Верховної Ради.
"У витратах у нас в фокусі національна безпека та оборона. У цьому бюджеті на національну безпеку та оборону закладено 245 млрд грн. Це 5,4% до ВВП. Постатейно розподілені витрати, базуючись на витратах 2019 року", - сказала Маркарова.
"Прошу звернути увагу, що з'явилася окрема бюджетна програма, в якій на Раду національної безпеки закладено додаткові кошти, які будуть розподілені до другого читання", - додала вона.
У проєкті держбюджету-2020 на забезпечення національної безпеки і оборони планується виділення 245,8 мрлд грн, зокрема 207,8 млрд - видатки за бюджетними програмами Міноборони, 10 млрд грн - державні гарантії, 28 млрд грн - додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою РНБО "Нерозподілені витрати на національну безпеку та оборону", які будуть розподілені окремо за рішенням РНБО.
Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.
Лучше сократить до 2-3% ВВП и пустить освободившиеся деньги на что-то реально нужное.
На южный военный округ, который и ведет войну с Украиной идет далеко не весь бюджет параши.
Поэтому когда вам кремлевские боты рассказывают про разность бюджетов РФ и Украины это чистой воды манипуляция для зебилов.
Во вторых, все свои самолеты кацапия не кинет на Киев, а то что может кинуть большая часть будет сбито нашим ПВО
Достаточно вспомнить Грузию, где за 2 дня было сбито 5 кацапских самолетов, включая стратегический Ту-22М3.
При этом у Грузии из ПВО было лишь два дивизиона Буков
У нас есть и С-300, и Буки, и Кубы, и Осы, и Стрелы, и Тунгуски, и Торы.
Поэтому если бы ***** мог взять Киев уже давно бы взял, а так лишь понторезит у наших границ, потому что потери ля параши будут очень большими
Не нужно сравнивать карликовую Грузию и самую большую страну Европы
Поэтому по факту, армия - 6%.
А вот всяким набу, трубу, гпу хорошо увеличивают бюджет
Видео 1
https://twitter.com/i/status/1174950802055553029
Видео 2
https://twitter.com/i/status/1174951022399148032
Так?
Проходи мимо.
"Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і глава МЗС Росії Сергій Лавров 19 вересня, в ході телефонної розмови, обговорили закріплення так званої «формули Штайнмайєра»."
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
Тут проблема інша: а наскільки вони відійшли від свого минулого? Якщо відійшли, то добре... Давайте говорити чесно: навіть такий нині запеклий український націоналіст, як Петро Порошенко по-молодості шукав для себе свою політичну нішу через Медведчука (СДПУ) та В.Рибака (Партія Праці)... Да, можна згадати за О.Гончаренка, переформатування менталітету якго з риговського на національно-свідомий проходить буквально на наших очах... А скільки таких переформатувань започаткував Майдан Гідності; а ми й не помічаємо цього...
В той же час в слугах уродів залишилися відверті вороги української державності. Але я би не поспішав (поки що!) заносити до їх числа самого Гончарука - нема ще достатньої ваги фактів (і дай Боже, щоб не було). На відмінну від главзебіла, який розглядає Україну лише як засіб збагачення (вже не говоримо про його цинізм, зокрема, порівняння зі шлюхою)...
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.