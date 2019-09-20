 Телефонна розмова Трампа, що стосується України, стривожила розвідку США, - Washington Post

Газета Washington Post повідомила, що він дав обіцянку неназваному закордонному лідеру, яка спонукала співробітника американської розвідки подати доповідну записку інформатора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

За даними джерел газети, звернення інформатора стосується України. Це також підтвердили джерела New York Times.

Не ясно, чи давалась ця обіцянка Володимиру Зеленському, але за кілька тижнів до появи звернення американський президент справді розмовляв по телефону з президентом України.

Суть обіцянки досі невідома.

В.о. директора Нацрозвідки США Джозеф Магвайр "притримав" скаргу інформатора і не повідомив про неї наглядовому комітету Конгресу.

"Це безпрецедентно, коли директор Нацрозвідки приховує інформацію від Конгресу", - заявив глава комітету Адам Шифф, який попередив Магвайра про юридичні наслідки його відмови розповісти все. Він прийде до Конгресу на розмову на наступному тижні.

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Однак про повідомлення інформатора законодавцям все ж стало відомо. Воно було темою закритого розгляду в профільному комітеті. Як пише газета з посиланням на джерело NBC News, генеральний інспектор розвідслужб США Майкл Аткінсон "уникав відповіді про суть скарги співробітника" впродовж трьох годин сесії питання/відповідь.

Розпочато розслідування у цьому кейсі про зовнішні комунікації Трампа.

У разі доведення провини у правосуддя та опонентів президента з'явиться можливість звинуватити його в порушенні закону через зловживання становищем. У США знову заговорили про імпічмент, якщо підозри підтвердяться.

Трамп уже відреагував на скандал і написав у Twitter у типовій для нього манері, що це "чергова фейкова новина" і "харасмент".

Генеральний інспектор розвідувального співтовариства Майкл Аткінсон вирішив, що отримані відомості є досить переконливими і тривожними, щоб надати записці статус "нагального питання", що вимагає повідомлення комітетів Конгресу з нагляду.

Голова Комітету Палати представників з розвідки демократ Адам Шифф, намагається домогтися від керівників розвідки, щоб вони розкрили повний зміст доповідної інформатора Конгресу.

Шифф повідомив, що Аткінсон з'явиться на закритих слуханнях комітету в четвер, а Магвайр погодився дати свідчення комітету на відкритих слуханнях на тиждень пізніше.