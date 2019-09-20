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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2809) розвідка (1464) США (5424) Трамп (1981)

 Телефонна розмова Трампа, що стосується України, стривожила розвідку США, - Washington Post

Одна з телефонних розмов президента США Дональда Трампа насторожила американську розвідку.

Газета Washington Post повідомила, що він дав обіцянку неназваному закордонному лідеру, яка спонукала співробітника американської розвідки подати доповідну записку інформатора, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

За даними джерел газети, звернення інформатора стосується України. Це також підтвердили джерела New York Times.

Не ясно, чи давалась ця обіцянка Володимиру Зеленському, але за кілька тижнів до появи звернення американський президент справді розмовляв по телефону з президентом України.

Суть обіцянки досі невідома.

В.о. директора Нацрозвідки США Джозеф Магвайр "притримав" скаргу інформатора і не повідомив про неї наглядовому комітету Конгресу.

"Це безпрецедентно, коли директор Нацрозвідки приховує інформацію від Конгресу", - заявив глава комітету Адам Шифф, який попередив Магвайра про юридичні наслідки його відмови розповісти все. Він прийде до Конгресу на розмову на наступному тижні.

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Однак про повідомлення інформатора законодавцям все ж стало відомо. Воно було темою закритого розгляду в профільному комітеті. Як пише газета з посиланням на джерело NBC News, генеральний інспектор розвідслужб США Майкл Аткінсон "уникав відповіді про суть скарги співробітника" впродовж трьох годин сесії питання/відповідь.

Розпочато розслідування у цьому кейсі про зовнішні комунікації Трампа.

У разі доведення провини у правосуддя та опонентів президента з'явиться можливість звинуватити його в порушенні закону через зловживання становищем. У США знову заговорили про імпічмент, якщо підозри підтвердяться.

Трамп уже відреагував на скандал і написав у Twitter у типовій для нього манері, що це "чергова фейкова новина" і "харасмент".

Генеральний інспектор розвідувального співтовариства Майкл Аткінсон вирішив, що отримані відомості є досить переконливими і тривожними, щоб надати записці статус "нагального питання", що вимагає повідомлення комітетів Конгресу з нагляду.

Голова Комітету Палати представників з розвідки демократ Адам Шифф, намагається домогтися від керівників розвідки, щоб вони розкрили повний зміст доповідної інформатора Конгресу.

Шифф повідомив, що Аткінсон з'явиться на закритих слуханнях комітету в четвер, а Магвайр погодився дати свідчення комітету на відкритих слуханнях на тиждень пізніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149534
 
 
 Топ коментарі
 
Угу. Врядли разговор с Зеленским встревожил разведку США. Там не такие дураки сидят и прекрасно знают с кем рыжий пес сосался
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Трамп работает в связке с Путиным. Убирать надо обоих. Только тогда можно ждать положительных изменений в мире. 😠😡
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с хуйлом похоже перетирал и спалился.
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Если в разведке Украины все такие как парашенковский Семочко..
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И что для вас, ботостада, характерно: в новости про Пороха ни слова, но прошла всего минута после ее появления, а ты уже его вспомнил!
Вы, сукины дети, его так боитесь, или Беня очень хорошо платит?
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Угу. Врядли разговор с Зеленским встревожил разведку США. Там не такие дураки сидят и прекрасно знают с кем рыжий пес сосался
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Клинтонша с Байденом мутят. В деле Манафорта Трамп был не приделах, но его обвиняли.
Теперь сын-наркоман Байдена накосячил, а обвиняют Трампа. Борьба за власть.
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Я тоже так полагаю. Скорее всего разговор был с ****** и обещания были даны по поводу Украины, а именно ее слив и размораживание отношений с Кремлем - вот это действительно могло встревожить Конгресс поскольку они настроены именно на поддкржку Украины в данном вопросе (в отличии от Трампа)
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Трампакс пообещал вазелину в новых "сватах" сыграть шоле?
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В США выйдут в прокат под названием S.W.A.T.S, в россии "Из ваты"
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Трамп работает в связке с Путиным. Убирать надо обоих. Только тогда можно ждать положительных изменений в мире. 😠😡
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Ну с Трампом то проще. Он подконтролен конгрессу, а вот с ****** дело другое. Он же Сцарь сидит уже 20 лет и будет сидеть в кремле пока не сдохнет
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Он никогда не сдохнет.
Пока он нужен правящей шобле, двойников на троне будут менять , а быдлосу - втирать про «передовые медицинские технологии» , ботокс, здоровый образ жизни пердизента и «волю Божию, даровавшую бессмертие по заказу гундяева».
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Чем она тебе сейчас мешает?
Это она сейчас в роли президента сливает с потрохами интересы Украины?
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Трамп щось пообіцяв Коломойському якщо Зеля здасть країну *****?
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Трамп Коломойському нічого пообіцяти не міг, бо ним займаєтся не Трамп, а інші інстанції, на які Трамп впливу не має. У мене таке враження, що у США вже махнули рукою на дивацтва Трампа, пильнують лиш наче малу дитину, щоб, бува, до виборів хату не спалила.
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Але ж це не заважає Трампу обіцяти усяку фігню?
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С Коломойским Трамп не общается -сам факт общения с ним гросит серьезными неприятностями (там в отличии от Зеленского тщательно просчитывают политические последствия). По Коломойскому в связи со сливом инфы по делу Привата (о количествах активов которые он приобрел через теневые схемы), вообще может серьезный заруб начаться, так что к Коломойскому никто кроме следователей за версту не подойдет!!!
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Дедушке уже и по телефону не дают потрепаться.
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Правда шоле?

А у нас и в Роисе монобольшинство и все в ручном режиме.
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20.09.2019 г.

Планируемая встреча Трампа и Зеленского "на полях" Генеральной ассамблеи ООН грозит вылиться Украине в долговременные стратегические проблемы не зависимо от результатов выборов в США. По информации нескольких источников Трамп планирует сделать основной встречи на вопросе расследования дела компании Burisma Group, членом правления которой являлся Хантер Байден, сын нынешнего основного противника Трампа на следующих выборах Джо Байдена. Явная политическая подоплека этого дела может вызвать очень резкую реакцию как демократической партии США, так и части республиканцев недовольных хаотичным курсом нынешнего президента США. В любом случае, на вмешательство в выборы США иностранного государства очень болезненно отреагирует вся политическая система США.
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Та да. Зеле придется расхлебывать кашу, которую заварили другие . К счастью, в США не Трамп рулит, и как республиканцы, так и демократы, прекрасно знают, где собака зарыта. Так что каких-то особых стратегических проблем я не вижу, а вот буря в стакане воды в самих США может случиться. Но это внутренние проблемы США и Зеле влазить в них ни в коем случае нельзя - пусть сами разбираются.
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ОП уже давно дал исчерпывающий ответ: что президент Украины Зеленский не собирается вмешиваться или становиться на чью-то сторону в конфликте Байден-Трамп. Не понимаю, почему опять стали месить эту тему.
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Это, типа, одобрямс? Неужели вы действительно верите всему что говорит
рупор коломойши? Люди, опомнитесь! Это какой же белины нада объестся
что бы поверить, что евреи (не в обиду) будут думать о чужем народе
кроме своих интересов!
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Где в моем комментарии "одобрямс"? Я только констатировала то, что есть, ни больше и не меньше. А еврей еврею рознь...Я бы могла выразиться более точно, но не знаю политики Цензора на слово )!(и2.
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Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6982Sofiya Fedyna‏




Фракція ЄС виходить з міжпарламентської групи дружби зі США, оскільки її в непарламентський та недемократичний окупували слуги, для яких нормально не давати виступити, виключати мікрофон і хамити... це стала група слуги-США, а до парламенту не має стосунку. Жодного!
06:33 - 19 сент. 2019 г.
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Газета Washington Post сообщила, что он дал обещание неназванному зарубежному лидеру, которое побудило сотрудника американской разведки подать докладную записку осведомителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua. Источник: https://censor.net.ua/n3149534
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І що Трамп обіцяв?
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Собственная разведка подслушивает и стучит на своего президента. И эти люди хотят посадить Сноудена. Куда катится Америка.
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Мало того, они еще остальной мир учат как нужно жить. В своем дерьме разобраться не могут Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7825
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$22 триллиона. Страна печатающая доллары может себе это позволить. Деньги просто бумага.
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Вообще-то это был сарказм, когда кацы обычно гонят на Америку.
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Это кацапия-то «остальной мир»?
Так вас никто не учит, «дурака учить- только портить».
Изолировать поплотнее - и довольно с вас.
Оно само загорится и взорвется, а остальное сгниет.
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Скажи ещё, что в вашей Козломордии %уйла не слушают и не пишут. ))))
Чиста для Истории ....угу....
А сноМудену уже давно хочется сидеть, лишь близ паРаши вырваться.
НО
Села муха на варенье-
Вот и все стихотворение.
Бгггггггг
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Зеленський може увійти в історію як президент, який програв війну Росії Припинення вогню. Розведення військ. Після цього ‒ закон про амністію для бойовиків «ЛДНР» і закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Потім ‒ вибори на окупованій території. Лише після цього Росія виводить свої війська та передає контроль над кордоном. Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 983 Можно не продать ,а просто сдать Украину, и ничего страшного ,так раньше предки жителей юго востока Украины сдали и Мазепу московскому Царю Петру 1...А Трампушкин ещё и подмажет,как это сделал с Крымом по непытности Обамукин
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Ты можешь войти в историю , как идиот. Если будешь продолжать делать домыслы, насчет будущих действий Зеленского.
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https://glavcom.ua/columns/pavlokazarin/zelenskiy-mozhe-uviyti-v-istoriyu-yak-prezident-yakiy-prograv-viynu-rosiji-626572.html.
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Идиот делает запись в фейковом СМИ, а потом этот бред подают как "новость" тысячи порохоботов Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2062 С таким же успехом можно сделать новость из надписей на заборе.
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Мне без разницы кто Президент раньше и сейчас, просто я говорю что Украинский народ лениться управлять своим государством ,потому получается такая ерунда во всём...
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Трамп кому то что то сказал. Но это не точно.
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Любая узурпация власти начинается с "мелочей".
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