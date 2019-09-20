 В аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак "Валенсія-Київ", на борту якого перебувало 90 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ УДСНС надійшло повідомлення про те, що в міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" здійснює аварійну посадку авіарейс "Валенсія - Київ". Загальна кількість пасажирів (в т.ч. екіпаж) 90 осіб", - сказано в повідомленні.

До місця події виїжджали спецслужби.

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Зазначається, що о 21:37 цей рейс здійснив посадку, без негативних наслідків. О 21.44 підрозділів ДСНС отримали команду - відбій.

"Причина аварійної посадки - освітлення датчика несправності шасі", - додали у відомстві.