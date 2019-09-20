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Все про:Івано-Франківськ (123) ОДА (666) літак (714) ДСНС (2078)

 В аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак "Валенсія-Київ", на борту якого перебувало 90 осіб

У міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак, що прямував рейсом "Валенсія-Київ" з 90 пасажирами на борту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ УДСНС надійшло повідомлення про те, що в міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" здійснює аварійну посадку авіарейс "Валенсія - Київ". Загальна кількість пасажирів (в т.ч. екіпаж) 90 осіб", - сказано в повідомленні.

До місця події виїжджали спецслужби.

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Зазначається, що о 21:37 цей рейс здійснив посадку, без негативних наслідків. О 21.44 підрозділів ДСНС отримали команду - відбій.

"Причина аварійної посадки - освітлення датчика несправності шасі", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149521
 
 
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А название авиакомпании? Скорей всего Бенин МАУ
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Однозначно.
У других ни вчера, ни сегодня рейсов не планировалось.
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Беня парень экономный. Но только не на себе.
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"Причина аварійної посадки - висвітлення датчика про несправність шасі." Освещение датчика... Хроршо хоть не потеря освящения...
ПС Какая разница где с неисправным шасси садиться во Франковске или на родине Франко? В аеропорту "Івано-Франківськ" здійснив аварійну посадку літак "Валенсія-Київ", на борту якого перебувало 90 осіб - Цензор.НЕТ 374
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Хотя пардон, он в Киев летел... Если шасси неисправно - оно не сработает и там и там, а такая неисправность, как падение давления гидравлической жидкости должна фикситься отдельным датчиком. Да и дублирование таких систем на пассажирских лайнерах должно быть как минимум двухкратным.
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Когда уже декоммунизируем Ивано-Франковск в Станиславов?
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писец !!!! освещение датчика...... т.е. датчик не освещался !!!!!! Автор статьи- вы просто ДЕБИЛ !!!!
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Так є ж такий рейс Валенсія- Івано-Франківськ, точно аварійна посадка була???
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Коли вже автори статей перестануть користуватись гугл перекладачем та викладати новив з неправильними перекладами (не тільки з української)?
"освещение датчика неисправности" це не те саме, що в оригіналі "висвітлення датчика про несправність".
Або вичитуйте, або найміть собі перекладача!!!!
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