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Все про:Дніпропетровськ (1150) міст (300)

 У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело

Увечері 19 вересня декілька співробітників прокуратури Дніпропетровської області паралізували роботу експертів Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій.

Не надавши жодних документів, правоохоронці вилучили у фахівців сертифіковане обладнання для зняття проб бетону на Центральному мосту. Частину зразків люди в цивільному одязі упакували в мішки і відвезли. Кілька зрізів були пошкоджені, очевидно, навмисно, пише Дніпро Час.

Представники прокуратури назвали це "слідчими діями". Після того, як на місце прибули журналісти, правоохоронці склали так званий протокол огляду місця події (така форма складається лише на місці злочину, - ред.).

"Ми брали зразки бетону. Прийшли представники прокуратури, які нас затримали, і не дають проводити далі роботи. Конфіскували наше обладнання, конфіскували зразки, які ми взяли", - розповів представник інституту Андрій Білокінь.

Аналіз на відповідність якості був оплачений за договором між інститутом і генпідрядником ремонту моста - підприємством "Маст-Буд", чий засновник Михайло Беккер зараз перебуває під вартою. Як і кілька інших обвинувачених у справі Центрального мосту, Беккеру інкримінують завдання збитків міському бюджету в розмірі близько 29 млн грн. Сума розрахована нібито на підставі експертизи, проведеної обласною прокуратурою. Разом з тим, документи цього дослідження не були представлені ні суду, ні обвинуваченим.

За даними джерела в прокуратурі, сьогоднішні дії правоохоронців були навмисною спробою зупинити державне дослідження якості бетону, бо ці дані невигідні слідству, побудованому на фактично підробленій експертизі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149520
 
   
 Топ коментарі
 
как же нанофюреру не хочется проигрывать спор Филатову....
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Возьмем, к примеру, Авакова...
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Если эксперты наняты подрядчиком-то это будет туфта. .Самое интересное -вид снизу.Там чётко будут видны изъяны несущих конструкциий.А в данной экспертизе при исследовании слоёв пирога можно будет оценить только количество украденного и никак -несущую способность моста.По сути была косметика ,а не капремонт.
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Ніхто не забороняє провести ще одну незалежну експертизу. Якщо виявиться фальсифікація першої експертизи, то ці фахівці не будуть працювати. Тому я думаю, що перша експертиза буде правильною.
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В данном случае -специалисты НИИ, их с работы никто не уволит,как и как и специалистов строительных вузов.Обычно экспертизу заказывает заказчик строительства и ремонта.Но тут ,судя по всему, все в сговоре из-за грабежа денег на реконструкцию .Сделали на рупь -списали десять.Всё- на примитиве.Действия прокуратуры немного чудаковаты,но и тут они могут найти умысел подрядчика и экспертизы.
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Ви стикалися з роботою експертної комісії? Якщо ні, то я зрозумію ваш коментар.
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Господя, какое же ты убогое умишком. Дятелко, ты когда нибудь строительную экспертизу проводил, а может назначал? Где вы такие дебилы вылупляетесь?
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там стандарт при строительстве моста Т80 .если вам єто о чем-то говорит. цемент марки 500. когда доблесніе реконструкторі решили одну балку из єтого цемента развалить,то сломали оборудование об него. в итоге пригнали каттерпиларовское оборудование и трощили ее 3 месяца. 1 балку 3 месяца - как ві думаете.надо біло его реконструировать вообще? в итоге косметические работі облицовачніе заняли 3 года. а пробі єти товарищи,которіх прогнали, наверняка будут брать из места с советским 500 цементом - но тогда пусть расскажут где сейчас смогли такой цемент достать)))))
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с какой стати проверять опоры моста?
Никто не говорил что будет отремонтировано ВСЕ

Только то что экспертиза до ремонта определила как необходимое.

Классные вы зеботы - как та лиса. Пустите переночевать а потом вы мою куру съели, отдавайте свою дочь взамен
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А я думал людям интереснее будет ота хватамвдель, ну которая там обещала...
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- То были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов. (c)
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Хватамадели остались прежние, а генпрокурор - свеженький...справедливый....народный, так сказать....
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Мсье хочет генпрокурора?А мсье знает толк в извращениях...
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Тогда ему Хорошковского в замы - всегда им будет о чем поговорить...
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а тебе то что? закатываешь иСССтерики тут, переживая кто там и что СССкажет. че орешь то?
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"Борюсик", добаВВВь побольше СССССС - убедительнее будет выглядеть...
"Пока не появился Интернет, только твои родные и знакомые знали, какой ты идиот...".
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А ты посмотри на высеры истерички выше. Гоняешься за мной, но не видишь больного с жирным шрифтом и воплями)

Кстати, вот тебе цитата, как раз читаю Антиколорадоса:

\\\\\В большей части его ответов речь идет о том, какой он умный и красивый. Но в первую очередь - умный. Самый умный. Далее по тексту будет место, где он сам об это и говорит. Но такая цель обречена сама по себе, поскольку умному человеку просто незачем выставлять свои способности напоказ. Именно потому, что он умный и понимает всю тщетность показухи, он этого делать не будет. И напротив, такое шоу нужно в другом случае.\\\\\\\


Никого не напоминает?
Кто тут кричал сколько у него книг и какой он грамотный, а когда я указал что грамотный не совсем, разразился обвинениями в слабоумии и т.д.?)
Это как "братья" - кричат "держи вора", в то же время перепрятывая "добычу". У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело - Цензор.НЕТ 9165
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"Борюсик", повторяю тебе ещё раз: "Запор в мозгах неизбежно приводит к словесному поносу...".
Я Антиколорадоса не читаю, и разговора о нём не веду, так же, как и, как ты выражаешься, "истеричка выше". Твои "высеры" - не что иное, как "перевод стрелок", "набрасывание тени на плетень"... Твой "словесный понос" бессмысленен...
(Кстати, а в чём моя "неграмотность" состояла? Тем, что я тебя "мордой ткнул" в объективные доказательства, а ты, не зная, чем возразить, занялся голословными обвинениями? Дай бог, чтобы ты был хоть наполовину таким "неграмотным", как я...)
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Сам ся не похвалишь, никто не похвалит)

\\\\\\\\\\\Дай бог, чтобы ты был хоть наполовину таким "неграмотным", как я...)\\\\\\\\\\\\

"даст-даст", наставляю карманы У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело - Цензор.НЕТ 188
вот ты ся выставляешь оч. умным - а зачем тогда срешься на Цензоре? У канадцев есть поговорка: Че, слишком умный, где тогда твое бабло то?

То есть, почти любой поп - умнее тебя, получается, так как у него нету времени на срачи - он бабло добывает. Ну и чем помогла тебе твоя грамотность то? А Овощ ростовский - грамотный, умный? Но богат. Так что я бы не кричал про свой ум, ведя и проигрывая в желчных срачах тут)
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Юггика картавого хлопцы, еще козни ставят.
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Интересно, Коломойский предупредил Рябошапку , что прокуроры работают на свержение Филатова? Понятно что он ГУБЕРНАТОР Днепра был и им же остался , но ... не бывает у БЭ бывших его слабых партнеров , Филатов точно не из них..
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как же нанофюреру не хочется проигрывать спор Филатову....
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а кто тебе сказал что я про хозяина твоего хозяина пишу?
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потому что кривляешься как в детсаде и непонятно, вот почему.
нанодуче еще воткни, или нанонаполеона - и шоб все думали шо ты ввиду то имел.
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Ты, Гиркин, лучше про несвежие трупы опять напиши. А то совсем загрустил.
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еще один с одной извилиной и той на жопе.
при чем тут гиркин? какие трупы? ты под веществами?
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Да ладно, не кипешуй. Ишь, задергалось, гамно соевое. Ник лучше сменил бы.
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слышь ты урюк, этот ник у меня с декабря 2013 года с момента появления обязательной регистрации на цензоре. И он не менялся с того момента никогда. У меня нет второго ника и я никогда не пользуюсь прокси. Менять его я не вижу ни смысла ни оснований.

а теперь закрой пасть
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Я уже призабыл - тот кто проиграет уволится или разденется?
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проиграет филатов - уйдет в отставку (он мэр и эта должность выборная. уволить его никто не может)
проиграет вазелин шестой - он выбивает деньги (интересно каким образом) на масштабную реконструкцию аэропорта "Днепр"
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Виходить все можна порішать, ніхто до шмаклі не додумався просто покласти булаву на конституцію.
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Цель спора(для Зеленского ) получение политических дивидентов ,чего он и добился .А если до некоторый долбо22бов это не доходит,то их проблемы.
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это какие же "дивиденты" получил зелепукин? пива попил на шару? он обосрался по самые гланды. поэтому то и наехали на городскую администрацию и липовую "экспертизу" склепали за сутки (что нереально в принципе). А сейчас не дают провести независимую экспертизу чтобы еще "дивидентов" подкинуть
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Если ты не можешь складывать составляющие конечного результата ты кто ? Я тебе уже написал.
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так просвети знаток логики второго и третьего порядка. научи неуча
обьясни - в чем же победа вазелина? какие дивиденты он получил? вся страна увидела что он во-первых не держит свое слово а во вторых мелкий закомплексованный чмошник который не умеет проигрывать. я не прав? опровергни. докажи что этот недомерок выиграл
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Да пофиг что он держит,а что нет. Посмотри последнюю социологию с ростом рейтинга ,там и проценты от мостового спора .То-есть своей цели они достигли,и не надо тебе распинаться про будущее ,что было видели ,что будет увидим .Вас "разводят" но твоему "супер уму" этого не понять.
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т.е. ты решил что "рост" социологии от института имени папы второго человека в коземанде это из-за моста? "с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов" © кино
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С тобой это безнадежно .Такие как ты не хотят даже себе признаться , что выборы Зеля выиграл только благодаря вам.Которые вместо конструктива визжали про не здатую мочу ,марионеток,наркоманов ,клоуны не люди .
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После первого тура среди воплей, угроз, проклятий, призывам к расстрелам "зебилов", "быдла" и т.д., на сайте Антиколорадоса раздался высер: Народ, может не надо так обзывать это быдло, нам еще его убеждать голосовать за "Пороха"......
Ну и чем не вата то? Совершенно искренне чудят такое же как и ватники и еще удивляются, почему обосранные ими же, их не особо любят то...
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Тобто тепер почали відбілювати корупціонерів?
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Вот до чего подонок Луценко довел прокуратуру, теперь несколько лет придется увольнять сброд осевший в этом ведомстве. В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 1721
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Рябошабку когда уволят? После нового министра мвд?
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Взамін старого "сброда" наберемо новий В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 2371
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Але в рябих шапках. В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 7298
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Кстати, насчёт "рябых шапок" - в Адыгее, до покорения её русскими, существовал обычай: если мужчина совершил позорный поступок - струсил, предал, на совете племени ("Верховном хасе"), на него публично одевали "пын" - папаху, сшитую из четырёх кусков овчины, разных цветов. Человек, в течение года, должен был появляться на улице только в этой папахе. Через год он приглашался на "хасе", и совет старейшин решал, искупил-ли, человек вину... Рябошапка такой "пын" УЖЕ сам себе одевает...
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Приятно удивлен, что порохобот не отрицает, что при мародере и его куме Юре в прокуратуре был исключительно сброд. так держать, может скоро разрешат снять намордник и ошейник. У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело - Цензор.НЕТ 5657
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Приємно здивований, що ви підтвердили, що нові корупціонери є "шваль".
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Хорошо, что не отрицаете, что работаете песиком порохоботом из лахты поддерживающим порощенковских гнид сотрудничавших с кремлем, соглашусь с предыдущим оратором, это прогресс, но снимать с бешеного пса намордник я бы не спешил.
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Вам вряд ли разрешат снять намордник и ошейник, беня хуцпа. Ну что там с Рябошабкой и новым министром МВД?
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"Анализ на соответствие качеству был оплачен по договору между институтом и генподрядчиком ремонта моста..."
Если генподрядчик оплатил анализ, можно ли быть уверенным в объективности результатов?
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А вы когда делаете платные анализы в медучреждениях...уверены в обьективности результатов или нет??
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Если специалист снимался в Сватах, то да! В Днепре сотрудники прокуратуры не дали взять пробы на Центральном мосту, чтобы скрыть свою подложную экспертизу, - источник - Цензор.НЕТ 387
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Как же Филатова хотят выгнать. Он то может и не очень, но методы тоже времён Януковича
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Филатов и Кличко - два последних мэра, сопротивляющихся режиму Квартала-95.
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1 из 10-ти украинцев не умеет отличать кино от реальности и страдает нарушениями логического мышления. Говорят их можно узнать по буйному поведению. Подозрительности всех в зраде и фанатичной вере в то чт оолин из олигархов не олигарх. Ну вы понели.
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Нужно рубить под корень всю парашекновскую шваль.
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Тобто ти закликаєш до репресій 5,5 млн українців У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело - Цензор.НЕТ 7014
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Есть одна проблемка))) О "рубить" мечтают те, кто привык сидеть по норам))) А если сдачи получите и вас с нор начнут вытягивать?))))
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- Боря, а пошли "порохоботов" бить!
- За что?
- Да просто так... Они с нами несогласные...
- Пошли... Слушай, а если они нас побьют?...
- А нас-то, за что?!!!...
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Ax, как интересно. Нью-гетман отказывался проводить дебаты на телевидении (чтобы население не знало о его неспособности вести серьёзные дискуссии на украинском языке). Теперь вот полицаи инженеров к мосту не пускают.
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Это опудало и на русском не в состоянии вести серьезные дискуссии....

Только по бумажке..или с суфлером имя наушник в ухе....
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Зря режим наехал на Филатова. За Филатовым стоят как американцы, так и турки.
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Прокуроры задерживали и изымали оборудование. А 102 пробовали вызвать эти "эксперты", що грабят неизвестные .
Так минер в Киеве мог тоже заказать услугу взятия проб с моста.
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Угу! То есть, экспертиза, за которую платит накосячивший Беккер, честная и государственная.
А кто проводил подложную экспертизу? И кто за неё платил? Наверное бездельники, люмпены и симулякры! У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело - Цензор.НЕТ 3660
Есть у кого перфоратор? Погнали на мост - "образцы" собирать!
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"Зранку 20 вересня під головний офіс ПриватБанку у Дніпрі приїхали 10 автобусів з працівниками «Нікопольського заводу феросплавів», що належить колишньому власнику націоналізованого банку Ігорю Коломойському". Видимо, хотят проверить качество кирпичной кладки. Похоже, строительная тема в Днепре набирает обороты.
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Сильно же зелебобикам припекло, раз даже методов януческу не гнушаются У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело - Цензор.НЕТ 4415
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Народ терзают " смутные сомнения", случайность ли натиск новой власти на мэров Киева и Днепра ( как бы к ним не относиться). И полное отсутствие претензий к мэрам Харькова и Одессы ( к примеру) Напоминает почерк предыдущего гаранта с его мусорной блокадой Львова и Садового и расположение к Кернесу и Труханову. Ничего в этом мире не меняется, кроме "новых лиц" в политике.
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Звичайно, що це політичне замовлення.
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Меняется, меняется!!! Вон Борька бегал жопу ПетруЛяксеичу вылизывал, а сейчас на каждом углу кричит, что это Ляксеич Садового с мусором подставил. Борис он такой... - принципиальный!
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Когда мост хруснет, брать пробы буде поздно.
Следующий отбор проб надо делать под прикрытием автоматчиков.
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Ніяка експертиза, окрім призначеної слідством, або за згодою сторін, або на запит суду, не може бути призначена під час проведення слідчих дій. Хай не клеют з себе дурнів науковці.
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