 У Дніпрі співробітники прокуратури не дали взяти проби на Центральному мосту, щоб приховати свою підроблену експертизу, - джерело

Не надавши жодних документів, правоохоронці вилучили у фахівців сертифіковане обладнання для зняття проб бетону на Центральному мосту. Частину зразків люди в цивільному одязі упакували в мішки і відвезли. Кілька зрізів були пошкоджені, очевидно, навмисно, пише Дніпро Час.
Представники прокуратури назвали це "слідчими діями". Після того, як на місце прибули журналісти, правоохоронці склали так званий протокол огляду місця події (така форма складається лише на місці злочину, - ред.).
"Ми брали зразки бетону. Прийшли представники прокуратури, які нас затримали, і не дають проводити далі роботи. Конфіскували наше обладнання, конфіскували зразки, які ми взяли", - розповів представник інституту Андрій Білокінь.
Аналіз на відповідність якості був оплачений за договором між інститутом і генпідрядником ремонту моста - підприємством "Маст-Буд", чий засновник Михайло Беккер зараз перебуває під вартою. Як і кілька інших обвинувачених у справі Центрального мосту, Беккеру інкримінують завдання збитків міському бюджету в розмірі близько 29 млн грн. Сума розрахована нібито на підставі експертизи, проведеної обласною прокуратурою. Разом з тим, документи цього дослідження не були представлені ні суду, ні обвинуваченим.
За даними джерела в прокуратурі, сьогоднішні дії правоохоронців були навмисною спробою зупинити державне дослідження якості бетону, бо ці дані невигідні слідству, побудованому на фактично підробленій експертизі.
Никто не говорил что будет отремонтировано ВСЕ
Только то что экспертиза до ремонта определила как необходимое.
Классные вы зеботы - как та лиса. Пустите переночевать а потом вы мою куру съели, отдавайте свою дочь взамен
"Пока не появился Интернет, только твои родные и знакомые знали, какой ты идиот...".
Кстати, вот тебе цитата, как раз читаю Антиколорадоса:
\\\\\В большей части его ответов речь идет о том, какой он умный и красивый. Но в первую очередь - умный. Самый умный. Далее по тексту будет место, где он сам об это и говорит. Но такая цель обречена сама по себе, поскольку умному человеку просто незачем выставлять свои способности напоказ. Именно потому, что он умный и понимает всю тщетность показухи, он этого делать не будет. И напротив, такое шоу нужно в другом случае.\\\\\\\
Никого не напоминает?
Кто тут кричал сколько у него книг и какой он грамотный, а когда я указал что грамотный не совсем, разразился обвинениями в слабоумии и т.д.?)
Это как "братья" - кричат "держи вора", в то же время перепрятывая "добычу".
Я Антиколорадоса не читаю, и разговора о нём не веду, так же, как и, как ты выражаешься, "истеричка выше". Твои "высеры" - не что иное, как "перевод стрелок", "набрасывание тени на плетень"... Твой "словесный понос" бессмысленен...
(Кстати, а в чём моя "неграмотность" состояла? Тем, что я тебя "мордой ткнул" в объективные доказательства, а ты, не зная, чем возразить, занялся голословными обвинениями? Дай бог, чтобы ты был хоть наполовину таким "неграмотным", как я...)
\\\\\\\\\\\Дай бог, чтобы ты был хоть наполовину таким "неграмотным", как я...)\\\\\\\\\\\\
"даст-даст", наставляю карманы
вот ты ся выставляешь оч. умным - а зачем тогда срешься на Цензоре? У канадцев есть поговорка: Че, слишком умный, где тогда твое бабло то?
То есть, почти любой поп - умнее тебя, получается, так как у него нету времени на срачи - он бабло добывает. Ну и чем помогла тебе твоя грамотность то? А Овощ ростовский - грамотный, умный? Но богат. Так что я бы не кричал про свой ум, ведя и проигрывая в желчных срачах тут)
нанодуче еще воткни, или нанонаполеона - и шоб все думали шо ты ввиду то имел.
при чем тут гиркин? какие трупы? ты под веществами?
а теперь закрой пасть
проиграет вазелин шестой - он выбивает деньги (интересно каким образом) на масштабную реконструкцию аэропорта "Днепр"
обьясни - в чем же победа вазелина? какие дивиденты он получил? вся страна увидела что он во-первых не держит свое слово а во вторых мелкий закомплексованный чмошник который не умеет проигрывать. я не прав? опровергни. докажи что этот недомерок выиграл
Ну и чем не вата то? Совершенно искренне чудят такое же как и ватники и еще удивляются, почему обосранные ими же, их не особо любят то...
Если генподрядчик оплатил анализ, можно ли быть уверенным в объективности результатов?
- За что?
- Да просто так... Они с нами несогласные...
- Пошли... Слушай, а если они нас побьют?...
- А нас-то, за что?!!!...
Только по бумажке..или с суфлером имя наушник в ухе....
Так минер в Киеве мог тоже заказать услугу взятия проб с моста.
А кто проводил подложную экспертизу? И кто за неё платил? Наверное бездельники, люмпены и симулякры!
Есть у кого перфоратор? Погнали на мост - "образцы" собирать!
Следующий отбор проб надо делать под прикрытием автоматчиков.