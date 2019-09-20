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 Політика України
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Все про:ГТС (83) Нафтогаз (585) анбандлінг (2) Олексій Оржель (8)

 Ми розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів до української ГТС в межах нової моделі поділу "Нафтогазу", - Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель стверджує, що вже розглядається можливість доступу іноземного партнера до української газотранспортної системи (ГТС) за наявної моделі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".

Про це він сказав у четвер в Брюсселі після закінчення тристоронніх консультацій Україна-РФ-Європейська комісія щодо майбутніх поставок російського газу в Європу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми справді розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів в межах нової моделі (анбандлінгу. - Ред.). Поки це перспектива, яка зараз тільки прораховується. Зараз я не можу сказати, що у нас вже є реальні переговори з іноземними партнерами. Але якщо хтось чітко покаже свою зацікавленість у тому, щоб брати участь, я думаю, що ми напрацюємо відповідний юридичний механізм", - запевнив Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпромові" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149514
 
 
 Топ коментарі
 
Eto budet gazprom,ne oni sami a cerez svoji satelity Germaniji.Jest u nix tam takyje dlia fona
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Это кто же это окажется таким идиотом, после того как нова влада наслала СБУ на отжим Арселор-Миттала ? Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель - Цензор.НЕТ 2661 Если власть ведёт себя как рейдеры, с ними никто не станет иметь дела. Вообще, будет крайне странно если хоть какие-то иностранные инвесторы теперь будут вкладываться в украинскую экономику или собственность, глядя на тот весёлый наезд на Арселор-Миттал.
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Коломойський хотів домовитись з Януковичем ще під час Майдану, згадайте, хто до останнього їздив до Межигір'я, тому не треба дивуватися такій кількості повернувшихся регіоналів та проросійських людей при посадах, ми просто бачимо ту Україну, яка мала бути в трикутнику домовленостей Якуковіч-Путін-Коломойський.
Останній грамотно і цинічно використав "патріотичну" тему за допомогою парасюківщини, а потім відкинув її заради власної вигоди, разом з сотнями загиблих в його "добробатах" на "війні з самими собою".
Зараз нам пропонується винести за дужки жертви тієї зими, п'ять років боротьби і втрат на війні задля реалізації "формули" такого консенсусу. Без державної суб'єктності, без справжнього руху до НАТО, без потужної підтримки розвитку української ідентичності, без рівного з Москвою голосу дипломатії тощо.
І це вдається, багато хто із професійних патріотів підхопив цей рух по простій доріжці, бо смертним гріхом українського населення завжди була зрада своїх воїнів та пам'яті про них.
Питання притягнення до відповідальності державних зрадників вже не стоїть, не кажучи про помсту кремлівським вбивцям, гнів народний скеровано проти українських же ворогів Кремля.
І результат буде такий же, відкатаний століттями.
Москва отримає контроль, її молодші партнери - ярлик на стрижку овець, а зрадливе населення - кладовище своїх ілюзій, як в бюджеті Гончарука.
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вот в том и вопрос, ответов нет, а только пустота
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Это кто же это окажется таким идиотом, после того как нова влада наслала СБУ на отжим Арселор-Миттала ? Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель - Цензор.НЕТ 2661 Если власть ведёт себя как рейдеры, с ними никто не станет иметь дела. Вообще, будет крайне странно если хоть какие-то иностранные инвесторы теперь будут вкладываться в украинскую экономику или собственность, глядя на тот весёлый наезд на Арселор-Миттал.
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дозвольте з вами не погодитися..... якщо інвестор займається отруєнням довкілля і населення, заради отримання надприбутків, то такому інвестору не місце в Україні... Я не кажу конкретно про контору цього смердючого індуса, а про загальний підхід до екології на всіх підприємствах
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Любой инвестор заинтересован только в одном: в собственных прибылях.
Никаких других инвесторов не бывает.
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абсолютно вірно, тому в законодавстві прописана норма викидів..... в штатах цього індуса вже б кастрували за екоцид
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рано об этом думать...надо подождать лет пять. когда цена ГТС подскочет
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Eto budet gazprom,ne oni sami a cerez svoji satelity Germaniji.Jest u nix tam takyje dlia fona
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U nas bylo tak 2003 godu gazpromu prodali i ecio nemeckoj kompaniji dlia fona.Finale my potom vykupili obratno akciji s gazproma i nemcev.Nicego ********* krome tolko to sto cenu podniali nekakix investiciji toze nebylo.Ciuz kto govoriat sto gosudarstvenyje ploxo rabotajet,tut nado tolko umnix liudej postavit,a ne svojix.U nas gosudarstvenaja kompanija vsio ulaadila,boleje togo pokupajet poxozyje objekty zagranice,dajut konsultaciji drugim teper za dengi Kroatija i Brazilija nedavno zaplatyli miliony za konsultaciji.Vot vam i gosudarstvenaja kompanija.Investiciji ja ponimaju na pustoje mesto ili predprijatija metalalom,a tut vazny sektor kontrol dolzna byt za gosudarstvom
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"Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза"" - помню, Юлька выторговала у Януковича закон, что украинская ГТС не продаётся, не сдаётся в аренду, не передаётся в совместное управление и т. д.. Зелёные всё норовят продать, и ГТС, и землю, и всё остальное. Если у вас недостаточно мозгов чтобы всем управлять, то зачем вы рвались во власть, чтобы всё продать, кому? Благодаря предыдущим властям, у украинцев нет денег чтобы что-то купить.
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