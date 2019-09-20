 Ми розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів до української ГТС в межах нової моделі поділу "Нафтогазу", - Оржель

Про це він сказав у четвер в Брюсселі після закінчення тристоронніх консультацій Україна-РФ-Європейська комісія щодо майбутніх поставок російського газу в Європу, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми справді розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів в межах нової моделі (анбандлінгу. - Ред.). Поки це перспектива, яка зараз тільки прораховується. Зараз я не можу сказати, що у нас вже є реальні переговори з іноземними партнерами. Але якщо хтось чітко покаже свою зацікавленість у тому, щоб брати участь, я думаю, що ми напрацюємо відповідний юридичний механізм", - запевнив Оржель.
Останній грамотно і цинічно використав "патріотичну" тему за допомогою парасюківщини, а потім відкинув її заради власної вигоди, разом з сотнями загиблих в його "добробатах" на "війні з самими собою".
Зараз нам пропонується винести за дужки жертви тієї зими, п'ять років боротьби і втрат на війні задля реалізації "формули" такого консенсусу. Без державної суб'єктності, без справжнього руху до НАТО, без потужної підтримки розвитку української ідентичності, без рівного з Москвою голосу дипломатії тощо.
І це вдається, багато хто із професійних патріотів підхопив цей рух по простій доріжці, бо смертним гріхом українського населення завжди була зрада своїх воїнів та пам'яті про них.
Питання притягнення до відповідальності державних зрадників вже не стоїть, не кажучи про помсту кремлівським вбивцям, гнів народний скеровано проти українських же ворогів Кремля.
І результат буде такий же, відкатаний століттями.
Москва отримає контроль, її молодші партнери - ярлик на стрижку овець, а зрадливе населення - кладовище своїх ілюзій, як в бюджеті Гончарука.
Никаких других инвесторов не бывает.