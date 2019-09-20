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 Політика України
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Все про:газові переговори (98) Нафтогаз (585) Шефчович Марош (66)

 Тристоронні консультації щодо газу поновляться в кінці жовтня, - Марош Шефчович

Заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що на тристоронніх консультаціях щодо газу ЄС-РФ-Україна в Брюсселі вдалося створити позитивну атмосферу між російським і українським міністрами економіки.

"Ми вирішили, що вони і підприємства ("Газпром" і "Нафтогаз України". - Ред.) продовжать дискусії на двосторонньому рівні, щоб подолати всі труднощі, що залишаються, які все взаємопов'язані, і що ми відновимо наші зустрічі на політичному рівні в кінці жовтня", - сказав Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі після завершення третього раунду консультацій з газопостачання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До цього моменту, я сподіваюся, ми реалізуємо більший прогрес", - додав єврокомісар.

За його словами, "треба, щоб справу було організовано при хорошій хронології", і потрібно, щоб українці проробили гарну роботу з впровадження європейських правил, розукрупнення газотранспортної системи. На переконання Єврокомісії, все це можна реалізувати.

Читайте також: Ми розглядаємо можливість залучення іноземних партнерів до української ГТС в межах нової моделі поділу "Нафтогазу", - Оржель

"І ми також пояснили нашим російським партнерам, що з юридичної точки зору продовження нинішнього контракту не буде можливим, тому що будуть інші контрагенти, і "Нафтогазу" вже не буде з 1 січня. А чинний контракт не відповідає правилам союзу. Тобто треба знайти нові рішення. І наша перевага дуже ясна: це має бути контракт щодо транзиту", - сказав Марош Шефчович.

При цьому він вкотре підкреслив важливість довгострокового контракту.

Він зазначив, що ці завдання в терміни, що залишаються, вимагатимуть наполегливої ​​праці, конструктивного підходу, але це можливо.

"Після багатьох місяців дискусій ... матимемо нового транзитного оператора, який буде повністю сертифікований згідно з європейським законодавством і буде новим партнером "Газпрому" в обговоренні транзитного контракту", - сказав Марош Шефчович.

Також читайте: Тарифи у майбутньому газовому контракті України з РФ залежатимуть від обсягів поставок, - Шефчович

Віцепрезидент уточнив, що глава нової компанії-оператора української ГТС буде за столом переговорів не пізніше грудня цього року.

Марош Шефчович також повідомив, що українська делегація запросила на переговори главу незалежного регулятора - Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) - Оксану Кривенко. За його словами, її участь була важливою для ЄС і Росії, бо вона розповіла, як буде транспонувати європейське законодавство, в тому числі в питанні відповідності тарифоутворення європейською методологією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149512
 
 
 Топ коментарі
 
Вчера новость была, мол Украина имеет на 4 млрд.кубов больше, чем на ту же дату в прошлому году. Ну, и как замерзать будем?
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У Украины нет причин сдаваться. Солдаты воюют и хотят победы. Сдать Украину может только иностранец.
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Пора уже выгнать Зеленского, а то Украина будет этой зимой мерзнуть.
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Вчера новость была, мол Украина имеет на 4 млрд.кубов больше, чем на ту же дату в прошлому году. Ну, и как замерзать будем?
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Чтобы система работала - нужно давление, которое создается транзитным газом.
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Повторюсь, Ваша логика - апельсин круглый, потому что жёлтый...
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Тиск в УкрГТС забезпечується ГПА на компресорних станціях, розташованих на території України, транзит не обов'язковий для внутрішнього транспортування та імпорту газу.
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От покупки москальского газа отказались. Надо отказаться от транзита москальского газа. Заменить его на транзит газа США в целях безопасности. И закрыть дотационные предприятия, работающие на москальском газе.
Украина должна стать аграрной страной.
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это твое мнение, или Коломойский на ухо нашептал, аграрий?
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в бизнес обзоре немножко не так и немножко не оптимистически.
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У Украины нет причин сдаваться. Солдаты воюют и хотят победы. Сдать Украину может только иностранец.
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Чушь... Украину может сдать только украинец и не тот кто на фронте (с этими все понятно), а тот который в тылу "устал вот войны" и голосует за "мир" когда сапог агрессора топчет оккупированные украинские земли.
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что-то у тебя нет логики. Как можно устать от войны в тылу? Все хотят мира, но сдаваться не хочет никто.
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А как можно хотеть мира - "конца войны", когда оккупирована украинская земля? Про уставших от войны - да их полно, очнись. Причем как правило к войне эти "украинцы" никакого отношения не имеют.
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Да, Крым остается оккупированным. Просто Зеленский не хочет победы и симпатизирует России. Даже не только Зеленский, а его друзья и олигархи, которые его продвинули. Они говорят - Мы сдаемся. И под этот шумок, ещё и продадим украинские земли. Сделаем так, чтобы земли были частными, и их не могли отстаивать люди.
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Можно долго пенять на зеленского или олигархов, но они продвигали тезисы. Их поддержали граждане Украины. Так что, большинство украинцев добровольно сдаются - это уже факт. У зеленского есть мандат на капитуляцию. Скоро узнаем что он будет делать с этим мандатом.
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Ты выдаешь желаемое за действительное. У Зеленского есть мандат на капитуляцию от его русских скрепных друзей. С которыми воюют украинцы. У него есть мандат воевать против Украины. Просто сам должен понимать - что такой мандат у главнокомандующего - это предательство.
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Ты голосовал за Зеленского? Просто всех его избирателей которых знаю лично, спрашивать что такое "конец войны" в их понимании - бесполезно. Либо это капитуляция, либо бредни про розовых единорогов и фей которые нам помогут. Ты можешь объяснить что такое "конец войны" по зеленскому?
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Ты мне тут не парь репу пустыми фразами. В моем понимании - конец войны - это победа и поражение противника любыми способами. А то, что ты написал - розовые сопли - это я уже слышал рошлые 5 лет.
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Да я только за. Но пока вижу только разведение войск. Это "поражение противника любыми способами"? Каким образом зеленский будет осуществлять это поражение? Можешь примеры привести? С чего ты взял вообще, что он будет проводить эту политику?
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В том, что он делает - я не вижу такой цели. Он ничего не строит, и у него нет плана. Больше похоже на быстро-быстро наворовать - и смыться.
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Дальнейшее поведение раски-********* напрямую от Дании зависит)))
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Газпром хочет навязать Украине прямые поставки. А когда ударят морозы перекрыть газ.
Посмотрите, как они пытаются отодвинуть переговоры на зиму. Никаких прямых поставок. Хотят транзит в ЕС, тогда пунктом продажи-покупки газа должна быть российско-украинская граница.
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"Шефчович также сообщил, что украинская делегация пригласила на переговоры главу независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) - Оксану Кривенко. По его словам, ее участие было важным для ЕС и России, так как она рассказала, как будет транспонировано европейское законодательство, в том числе в вопросе соответствия тарифообразования европейской методологии."

ДАЙОШ БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ!!!!!!!!!!!!!!

Долой Коболева!
Повесить Витренко!
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Видихай бобер, тут йдеться про вартість прокачки по ГТС, а не ціни на газ в ритейлі.
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сервер розумів нулі, одиниці та стрілочки Тристоронні консультації щодо газу поновляться в кінці жовтня, - Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 6641
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