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Все про:АЗС (194) Миколаїв (365) Нацполіція (8224) вбивство (1912)

 Чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві, оголосили про підозру, - Нацполіція

Слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину 48-річному чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

"Слідчі Інгульського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області за узгодженням з процесуальним керівником Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб) 48-річному місцевому мешканцю, який скоїв потрійне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Підозрюваного у скоєнні потрійного вбивства на АЗС у Миколаєві затримано, це колишній колега убитих, - Нацполіція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 18 вересня тіла трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві.

Пізніше поліція затримала підозрюваного в скоєнні потрійного вбивства співробітників АЗС в Миколаєві. Ним виявився колишній колега убитих.

За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник, раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї. Він розстріляв трьох чоловіків на АЗС через неприязні стосунки на роботі. Поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

Озброєного злочинця затримали за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149510
 
 
 Топ коментарі
 
Та ну нах.. а два тижні відпрацювати перед звільненням?
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Во времена пошли, да? Никто героев интернет-срачей не любит. Ни менты, ни государство, ни девочки. А военных ох*енных - любят. Несправедливость.
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Если в оос служил, то да, возьмут на поруки и обеспечение и профилактику и восстановление за государственный счёт.
Сейчас сказать главное на допросе, что Крым надо освобождать. И на тройное усиленно питание в санаторий
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Во времена пошли, да? Никто героев интернет-срачей не любит. Ни менты, ни государство, ни девочки. А военных ох*енных - любят. Несправедливость.
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А у псиной партии нет что ли неприязненных отношений внутри?может дождемся подобного,а то в новой прокуратуре как то сонно и тихо.
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Хоть бы вы, дебилы, апстену уже поубивались. А остальное как-то уладится.
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подозреваем мы тебя ...что ты не захотел покупать "бензин" разбавленый ослиной мочей
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Та ну нах.. а два тижні відпрацювати перед звільненням?
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