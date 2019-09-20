 У Раді сьогодні презентують проєкт Держбюджету 2020 року, розглянуть законопроєкти про оборону і підтримку кінематографії

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Проєкт Держбюджету на початку засідання представить міністр фінансів Оксана Маркарова.

Після цього парламентарії планують включити в порядок денний сесії президентський законопроєкт №2116 "Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", а також альтернативний йому - №2116-1 авторства народних депутатів від фракції "Голос".

Крім того, депутати планують ухвалити рішення по законопроєктах №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період", №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб", №1227 щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби, №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", №1230 " щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Дивіться також: "Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили", - невдале голосування "Слуги народу" і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня. ФОТОрепортаж

Також низка законопроєктів заплановані до розгляду в другому читанні. Це, зокрема, проєкт №1085-1 щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, №1053-1 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

У другому читанні планується розглянути законопроєкт №1058 "Про внесення змін до закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" та президентський проєкт №1011 щодо організації оборони держави.