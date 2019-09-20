 У Раді сьогодні презентують проєкт Держбюджету 2020 року, розглянуть законопроєкти про оборону і підтримку кінематографії

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Проєкт Держбюджету на початку засідання представить міністр фінансів Оксана Маркарова.
Після цього парламентарії планують включити в порядок денний сесії президентський законопроєкт №2116 "Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", а також альтернативний йому - №2116-1 авторства народних депутатів від фракції "Голос".
Крім того, депутати планують ухвалити рішення по законопроєктах №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період", №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб", №1227 щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби, №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", №1230 " щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.
Також низка законопроєктів заплановані до розгляду в другому читанні. Це, зокрема, проєкт №1085-1 щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, №1053-1 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.
У другому читанні планується розглянути законопроєкт №1058 "Про внесення змін до закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" та президентський проєкт №1011 щодо організації оборони держави.
Юрызд Скалецкая продолжит реформу, или опять всё вернётся в советский феодализм ?
Це коли пенсія за цілий 2020 рік зростає на 131 гривню і на початку 2021-го становитиме 1769 гривень або 62 долари на місяць.
А видатки на обслуговування "велосипеда" Володимира Олександровича зростають на 43 мільйони (!) гривень, і становитимуть майже 1 мільярд гривень (987 мільйонів) або 2 885 965 доларів на місяць.
#ЗробилиРазомСебе
#ЕпохаБрехні
В бюджеті 2020 уряд планує ПОВТОРИТИ показники росту ВВП часів розвитого мародерства в 2018.
Але.
Наприклад, вчителі не отримають ніякого підвищення заробітних плат, проте борщ будуть змушені варити втричі дорожче.
Зате долар переможно викачують поки по 25, щоби його потім планово по 28 можна було реалізувати через гривню перед новим колом приватизації всього на світі.
А щоби пацієнт не рипався, на Г+Г збільшаться дози сватів та бігусів з шабуніними внутрівєнно, а всякі ДБРи підсилять та Нацгвардію перетворять на президентську беркутню.
Я у захваті, чесно.
* * *
"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно, ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП. Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". ©
Ху-у-у-уяк + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Давайте теперь откроем бюджет и посмотрим, как именно простой учитель теперь, когда уже наагитировал в школе, проголосовал, получит ****** на воротник, а не 4000 долларов в месяц.
• Повышение прожиточного минимума в первом полугодии 2020 года не запланировано. Если вы считаете, что хлеб и картошка стали слишком дорогими, попробуйте есть пирожные.
• Повышение пенсий в первом полугодии 2020 года не запланировано.
• Деньги на повышение зарплат учителям в связи с введением новой тарифной сетки не выделены.
• Общий объём субсидий уменьшен на 7 миллиардов гривен.
• Финансирование программы Фонда Президента по поддержке образовательных, научных и спортивных программ для молодёжи сокращено в два раза.
• Армия - без повышения, впервые за 5 лет. И без учёта инфляции.
А кому же на Руси будет жить хорошо?
• Средства на заработную плату налоговикам и таможенникам увеличены на 2 миллиарда гривен.
• Фискальная служба в целом, разделённая на налоговую и таможенную, почему-то стала требовать денег больше, а не меньше, и получит в общей сложности на 4 миллиарда гривен больше.
• Финансирование ДУС (Державне управління справами) с его закрытыми профилакториями, государственными дачами и заводом по производству бухла (ЧТОБЛ*ДЬ?!) увеличено.
• Министерство внутренних дел получит средств на 100 миллионов больше, чем в 2019 году.
• Офис президента (бывшая администрация президента) потратит на 38.8 миллионов гривен больше, чем в 2019 году.
• Обычные суды получат на 510 миллионов больше, Верховный суд - на 100 миллионов больше, Высший антикоррупционный суд - на 55 миллионов больше.
• Генеральная прокуратура - на 398 миллионов больше.
• ДБР получит на 791 миллион гривень больше. Это ДВА МИЛЛИАРДА ГРИВЕНЬ в год. Два миллиарда за то, чтобы соколы ДБР выполняли команды вернувшегося в страну Портнова.
Ну как, нормально наш «президент из народа» зажигает, да?
Олигархов, я смотрю, там всех уже раскуркулили, да, учителя живут как президенты, коррупцию побороли, эпоха бедности закончилась, да?