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Все про:візит (696) Зеленський (2797) Пайфер (29) США (5421) Джуліані (28)

 Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант"

Експосол США в Україні Стівен Пайфер напередодні зустрічі українського та американського президентів дав пораду Володимиру Зеленському, як вести переговори на зустрічі з Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант. Не ігноруй Конгрес і остерігайтеся Руді Джуліані (адвокат президента США. - Ред)", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Пайфер дав пораду Зеленському: Жодних "компромісів" із Коломойським

Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант 01

Нагадаємо, цієї весни Джуліані збирався зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому і таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Крім того, він збирався розповісти Зеленському "правду про його оточення". В результаті Джуліані скасував візит в Україну через "атаки на нього" демократів і спроб виставити поїздку в негативному світлі.

Пізніше в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ Джуліані повідомив подробиці того, чому він збирався зустрітися із Зеленським, а також назвав одну з причин, через яку відмовився їхати в Україну: "Люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, підстроєна демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського (глава Офісу президента Андрій Богдан. - Ред.) і кілька хлопців, які працюють з Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому передати (і який я і передав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом тополігарха, про якого говорять, що він вивів мільярди з вашого банку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149507
 
   
 Топ коментарі
 
матрёшка к сожалению *президент* сейчас
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Бывший посол и бывший мэр подпевают лузеру бывшему президенту. Банда проворовавшихся воров и жуликов, все как всегда у порошенко.
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Порошенко усіх купив, ко-ко-корупція...😱
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Истину глаголешь.
"Представляете, что из наших с вами налогов, кроме субсидий, мы отдаем Порошенко деньги, чтобы он мог реально подкупать малообеспеченных граждан", - заявляет внефракционный депутат Виктор Чумак.
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Караул, и шо теперича будет с этими "малообеспеченными"?
Кто ж нонче их будет подкупать?
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"Будь проще, льсти..."
Щодо цього зебєня може ще прочитати курс навчання Пайферу як це робиться. 73% понавішував локшини на вуха і нічо, проканало. Лохи в захваті.
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" Карроче, мальчик с пальчик. Побольше наяривай свистком по роялю, улибайся и поменьше болтай " (Пайфер)
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Комітет США з питань розвідки провів перші слухання щодо впливу Трампа на справу Байдена в Україні.
Розслідують чи тиснув Трамп на Зеленського, щоб відкрити кримінальну справу проти родини Джо Байдена, пише washingtonpost.com.
Слухання розпочалися після скарги співробітника розвідки після телефонної розмови президентів США та України.
Головний інспектор Аткінс "неодноразово ухилявся від обговорення з членами змісту скарги, заявивши, що не уповноважений цього робити".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, коли Зеленський виступить в ООН
Голова комітету Адам Шифф назвав безпрецедентною відмову Аткінса пояснювати зміст скарги.
"Ми не можемо отримати відповідь на запитання, чи пов'язаний Білий дім із перешкоджанням у наданні цієї інформації Конгресу. Ми налаштовані зробити все можливе, щоби визначити, в чому полягає ця нагальна проблема, переконатися, що національна безпека перебуває під захистом", - каже Шифф.
Законодавець наголосив, що хтось маніпулює інформацією та заважає конгресу.

У Конгресі США очікують, що президент України Володимир Зеленський підтвердить послідовний рух України до демократії.https://gazeta.ua/articles/world-life/_kongresmeni-rozlyucheni-prohodyat-sluhannya-pro-mozhlivij-tisk-trampa-na-zelenskogo/928791
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Вот именно! Да и жене его, Евглене Зеленой, тоже надо быть проще...
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"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант", - Будь проще и к тебе потянутся люди. Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 6069
Хоча там з людьми проблема.
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Наткнулся в мордокниге на сообщение от 2016 года. Читаем фамилии и думаем

Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 9880
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Это 2016 год.
наем и серлещ в БПП, бигуса никто не знает, гнап гоняет ссаными тряпками шуфрича

тогда зрадюки ржали. теперь так же смешно?
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Не дойдет. Они как глухари, издают звуки, а слух, зрение и соображаловка отключены.
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"Минские соглашения Порошенко сделал! Это его зрада, Зеленский тут при чем?! Ему деваться некуда!"
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
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Никаие Минснкие соглашеня не оправдвют Петину коррупцию, котроая гораздо хуже чем вся расейская агрессия.
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Никакие высеры не оправдают зебила, если он вылупился по ошибке, умудрившись сразу же упасть темечком об пол
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Да, этот криворожанин оказался ну очнь криворожденным.
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Парашенко наверно нашли в параше, бо сильно ваняить.
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Интернет запах не передает, проблема у Вас. Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 9627
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Ты атссал чувак, запах дерьма пиридаёть. Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 7276 Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 6875 Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 6875
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Першому Мінську передувала Іловайська зрада російського ставленика Порошенка, а Мінську-2 передувала Дебальцевська зрада. Про який "торшер" у пана йдеться?
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Ано пальсы у разетку всунуло, а вынуть не палучаицца, иго и калбасит. Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 2517 Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 2517 Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 2517
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Мінськ 2014. Як і чому? Вибір і вибори, формула формату сьогодення:
https://youtu.be/mBRU7RPxEe8Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант" - Цензор.НЕТ 9871
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Шура,ти там давай вже зав'язуй з бухлом. Бо вже скоро посадка на Марс, а ти ще нікакой 😃
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"Dixie's Land" на пианино в исполнении скомороха. Проще не бывает. Штаны желательно не спускать. Это немного осложняет ситуацию, но что делать. Впрочем, если прижмут к клавишам, то тут уж будет не до вариантов. Из плюсов - совершенно беспроигрышный вариант. Трамп должен быть доволен таким представлением.
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Дитям мороженое, бабе цветы, смотри не перепутай, Кутузов.
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льсті и іщі а атъіщешь атсасі...? беспроигрышный вариант...таки довбойоп совітує
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......льсти.......А ничего,что Зеленский такой же президент как и трампампам,да еще и с 71% поддержки???
Подобными советами (и по-поводу Коломойского) подобные пфайферу и квасневскому пускай подтираются.
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- Владимир Ссаныч, а Вы на органе играть умеете!
- Ну что за глупый вопрос? Да я органом играть умею!
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Безпрограшний варіант - уникати будь яких тем про внутрішню американську політику. Президенти міняються, а відносини між країнами мають залишатись. Тим більш, що стабілььність цих відносин потрібна обом нашим країнам.
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