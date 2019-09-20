 Пайфер - Зеленському про ведення переговорів із Трампом: "Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Будь простішим, лести і шукай безпрограшний варіант. Не ігноруй Конгрес і остерігайтеся Руді Джуліані (адвокат президента США. - Ред)", - написав він.
Нагадаємо, цієї весни Джуліані збирався зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому і таким чином допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Крім того, він збирався розповісти Зеленському "правду про його оточення". В результаті Джуліані скасував візит в Україну через "атаки на нього" демократів і спроб виставити поїздку в негативному світлі.
Пізніше в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ Джуліані повідомив подробиці того, чому він збирався зустрітися із Зеленським, а також назвав одну з причин, через яку відмовився їхати в Україну: "Люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, підстроєна демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського (глава Офісу президента Андрій Богдан. - Ред.) і кілька хлопців, які працюють з Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому передати (і який я і передав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом тополігарха, про якого говорять, що він вивів мільярди з вашого банку".
"Представляете, что из наших с вами налогов, кроме субсидий, мы отдаем Порошенко деньги, чтобы он мог реально подкупать малообеспеченных граждан", - заявляет внефракционный депутат Виктор Чумак.
Кто ж нонче их будет подкупать?
Щодо цього зебєня може ще прочитати курс навчання Пайферу як це робиться. 73% понавішував локшини на вуха і нічо, проканало. Лохи в захваті.
Розслідують чи тиснув Трамп на Зеленського, щоб відкрити кримінальну справу проти родини Джо Байдена, пише washingtonpost.com.
Слухання розпочалися після скарги співробітника розвідки після телефонної розмови президентів США та України.
Головний інспектор Аткінс "неодноразово ухилявся від обговорення з членами змісту скарги, заявивши, що не уповноважений цього робити".
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Голова комітету Адам Шифф назвав безпрецедентною відмову Аткінса пояснювати зміст скарги.
"Ми не можемо отримати відповідь на запитання, чи пов'язаний Білий дім із перешкоджанням у наданні цієї інформації Конгресу. Ми налаштовані зробити все можливе, щоби визначити, в чому полягає ця нагальна проблема, переконатися, що національна безпека перебуває під захистом", - каже Шифф.
Законодавець наголосив, що хтось маніпулює інформацією та заважає конгресу.
У Конгресі США очікують, що президент України Володимир Зеленський підтвердить послідовний рух України до демократії.https://gazeta.ua/articles/world-life/_kongresmeni-rozlyucheni-prohodyat-sluhannya-pro-mozhlivij-tisk-trampa-na-zelenskogo/928791
Хоча там з людьми проблема.
наем и серлещ в БПП, бигуса никто не знает, гнап гоняет ссаными тряпками шуфрича
тогда зрадюки ржали. теперь так же смешно?
Итак, почему же Минские соглашения при Порошенко были инструментом удержания санкций на России, а при Зеленском превратились в инструмент капитуляции?
Смотрите, все просто. У каждого из нас дома есть розетки. Если вы берете в руки штепсель торшера и вставляете его в розетку, то получаете мягкое приятное освещение. Вставив в розетку штепсель пылесоса, вы получаете чистоту, кофемолку - молотый кофе, стиральную машину - чистое белье. В общем, розетка - вещь нужная, полезная.
Вот только если взять в руки шпильку и вставить в розетку ее, то вы получите удар, возможно, смертельный. Стала ли от этого розетка чудовищным инструментом убийства?
Розетка не изменилась. Она была и есть полезной вещью, которой нужно уметь пользоваться. Она была и есть смертельно опасной вещью, если подвести к ней ребенка и дать ему в руку шпильку.
Минские соглашения - вещь хорошая и полезная, если понимать, как ею пользоваться. И смертельная, если булаву дать в руки шоумену, уверенному, что управление страной - это такая же телекартинка, как и сериал.
https://youtu.be/mBRU7RPxEe8
Подобными советами (и по-поводу Коломойского) подобные пфайферу и квасневскому пускай подтираются.
- Ну что за глупый вопрос? Да я органом играть умею!