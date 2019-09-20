 Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1 + 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ТСН.
"Ринок землі є сьогодні. Він не є прозорим. Він є для тих, хто має доступ, гроші. Тобто юристів, схеми певні. Не йдеться про створення ринку. Ідеться про створення прозорого ринку нарешті. Потрібно дві речі забезпечити. Перше - потрібно зрозуміти, хто є кінцевими власниками. Знаємо, що є тіньовий чи напівлегальний ринок оренди. Ми не знаємо, хто є кінцевим власником. Чому це важливо? Наприклад, є велика чи мала компанія, яка взяла в оренду в різних людей 5 тисяч чи 200, чи 300 тисяч гектарів. Ця компанія українська. Але власники - може бути така ж компанія і з такою ж назвою не українська. І гроші нібито українські, а, можливо, ця компанія позичила гроші, а, можливо, вона винна комусь. Хто контролює цю компанію, ми насправді не знаємо. І це потрібно з'ясувати, тому що країна перебуває в стані війни. Тому важливо дізнатися, хто є вже сьогодні справжніми людьми, які контролюють землю в Україні. І прозорий ринок землі дозволить це зробити", - сказав Милованов.
Уряд також планує під час запуску ринку землі запустити систему моніторингу або перевірки покупців і продавців землі.
короче появляется новое толкование «народ Украины»
это не есть правильно
Про це він заявив у себе в Facebook.
Він також назвав основні положення щодо обігу земель сільгосппризначення.
"Можливість купувати землі с/г призначення буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави", - написав Милованов. Крім того, ці положення передбачають:
фінансову підтримку малим фермерам та фізичним особам, що купують малі обсяги до 500 га (компенсація відсотків, інша фінансова підтримка);
концентрацію власності на рівні 15% для області та 0,5% - для країни;
стартовою ціною продажу державних/комунальних земель через торги буде нормативна грошова оцінка (НГО);
заборону набуття у власність ділянок громадянам та капіталу РФ;
скасування мораторію.
На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх.
Нагадаємо, 10 вересня уВерховній Раді України зареєстрували законопроект №2109 "Про окремі питання по запровадженню ринку землі та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо викупу державою земельних часток (паїв), недопущення знищення парків та спортивних об'єктів".
У Світовому банку заявили, що після запуску ринку землі в Україні необхідно буде створити спеціальний фонд, який буде гарантувати малим фермерам покупку паїв. Витрати на створення такого фонду оцінюються в 500 мільйонів доларів.
https://prm.ua/v-uryadi-nazvali-datu-startu-rinku-zemli-v-********/
І кому в уряді нарешті спало на думку спочатку розібратися, а потім наломати дров? Хто ця геніальна людина?
Може почнете з агрохолдингів? Вони начебто і не ховаються. Заразом з'ясуєте хто з ким як пов'язаний. Ось вам Топ 100 латифундистов Украины
Там є перелік компаній, розміри земельних активів і прізвища НОМІНАЛЬНИХ власників. Якщо перевіряючих раптом осяє - зможуть поцікавитися звідки в людей раптом з'являлися стартові капітали. А там і фактичних власників зможете намацати
Открыл карту, клацнул на точку - вот тебе и собственник!