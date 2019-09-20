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 Політика України
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Все про:земля (376) земельна реформа (47) Милованов Тимофій (15)

 Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов

Для запуску прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні потрібно зрозуміти, хто контролює ці землі і хто є кінцевими власниками.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1 + 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням ТСН.

"Ринок землі є сьогодні. Він не є прозорим. Він є для тих, хто має доступ, гроші. Тобто юристів, схеми певні. Не йдеться про створення ринку. Ідеться про створення прозорого ринку нарешті. Потрібно дві речі забезпечити. Перше - потрібно зрозуміти, хто є кінцевими власниками. Знаємо, що є тіньовий чи напівлегальний ринок оренди. Ми не знаємо, хто є кінцевим власником. Чому це важливо? Наприклад, є велика чи мала компанія, яка взяла в оренду в різних людей 5 тисяч чи 200, чи 300 тисяч гектарів. Ця компанія українська. Але власники - може бути така ж компанія і з такою ж назвою не українська. І гроші нібито українські, а, можливо, ця компанія позичила гроші, а, можливо, вона винна комусь. Хто контролює цю компанію, ми насправді не знаємо. І це потрібно з'ясувати, тому що країна перебуває в стані війни. Тому важливо дізнатися, хто є вже сьогодні справжніми людьми, які контролюють землю в Україні. І прозорий ринок землі дозволить це зробити", - сказав Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість купівлі землі фізичними або юридичними особами, концентрація угідь в області не більше 15% в одного власника і заборона купувати ділянки росіянам, - Милованов про земельну реформу

Уряд також планує під час запуску ринку землі запустити систему моніторингу або перевірки покупців і продавців землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149505
 
   
 Топ коментарі
 
Местные барыги засевшие в местных зРадах.
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Порошенко аж бутербродом с чёрной икрой подавился))
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Ну, то проведіть ревізію використання водоймищ. Не завадило б і ревізію використання земель проводити регулярно.
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Смысл в том, что пользуются землёй за копейки, поэтому люто лобируют эту систему.
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але то не їх земля, а так вони її скуплять за копійки. Якраз вони і лобіюють аби не латити і ті копійки. А ще ті, хто нахапався землі на продаж.
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если принадлежит народу, то следовател.но присяга приносится землевладельцам
короче появляется новое толкование «народ Украины»
это не есть правильно
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Зачем тогда защищать украинскую землю, если внутри нашёлся х***о, который за спиной защитников её продаст? Вы что, думаете, просто так прадеды её отвоевывали, чтобы продать олигархам? Да Бандера и все герои в гробу перевернуться, услышав, что жиды в украинскую землю продали.
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Нельзя доверять реформу правительству которое не может контролировать землю, но хочет поучаствовать в ее дерибане называя это реформой. Этих инвест банкиров в Европе до аренды земли не допустили без опыта и без аграрного образования.А у нас они учат жить всю аграрную отрасль.В стране не пуганых идиотов все возможно.
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Просто попутчики Зеленского - олигархи, хотят по быстрому, в стиле Бени, подеребанить Украину, и скупить землю. Никакого тут секрета нет. Внутри защищать надо, и отвоевывать. Что у вас ещё есть, кроме земли, за которую столько людей погибло?
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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов анонсував початок роботи ринку землы 1 жовтня 2020 року.
Про це він заявив у себе в Facebook.
Він також назвав основні положення щодо обігу земель сільгосппризначення.
"Можливість купувати землі с/г призначення буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави", - написав Милованов. Крім того, ці положення передбачають:
фінансову підтримку малим фермерам та фізичним особам, що купують малі обсяги до 500 га (компенсація відсотків, інша фінансова підтримка);
концентрацію власності на рівні 15% для області та 0,5% - для країни;
стартовою ціною продажу державних/комунальних земель через торги буде нормативна грошова оцінка (НГО);
заборону набуття у власність ділянок громадянам та капіталу РФ;
скасування мораторію.
На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх.
Нагадаємо, 10 вересня уВерховній Раді України зареєстрували законопроект №2109 "Про окремі питання по запровадженню ринку землі та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо викупу державою земельних часток (паїв), недопущення знищення парків та спортивних об'єктів".
У Світовому банку заявили, що після запуску ринку землі в Україні необхідно буде створити спеціальний фонд, який буде гарантувати малим фермерам покупку паїв. Витрати на створення такого фонду оцінюються в 500 мільйонів доларів.
https://prm.ua/v-uryadi-nazvali-datu-startu-rinku-zemli-v-********/
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"На третий день индеец Зоркий Глаз заметил что у тюрьмы нет одной стены" (с)
І кому в уряді нарешті спало на думку спочатку розібратися, а потім наломати дров? Хто ця геніальна людина?

Може почнете з агрохолдингів? Вони начебто і не ховаються. Заразом з'ясуєте хто з ким як пов'язаний. Ось вам Топ 100 латифундистов Украины
Там є перелік компаній, розміри земельних активів і прізвища НОМІНАЛЬНИХ власників. Якщо перевіряючих раптом осяє - зможуть поцікавитися звідки в людей раптом з'являлися стартові капітали. А там і фактичних власників зможете намацати
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ta da...barigam-ukrainofobam kolhozi kakraz taki nuzhni: budut na nih ishachit dobrovolnie duraki-kripaki i urozhai ves tolkat v izrail ili sauditam. pochti kak v 33, tolko togda siloy zabrali, a seychas sami sobirajutsja otdat/podarit.
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У нас вообще в конечными владельцами проблема. Куча подставных морд. Потрібно з'ясувати, ким є люди, які сьогодні контролюють землю в Україні, - Милованов - Цензор.НЕТ 5375
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Skolko evro budet stoit baton v Ukraine posle togo, kak zemlju raskupjat "ugkainczi"...
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НАЧНИТЕ С ВСЕУКРАИНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА!
Открыл карту, клацнул на точку - вот тебе и собственник!
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Багато чиновників повиділяло собі земельки, тепер потрібно її реалізувати, купити "костюм с отливом" і в Сочі чи в Ніцу.
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