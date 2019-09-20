 Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише сайт військових новин Defense News.
Законопроєкт пройшов Палату представників США з результатом 301 "за" і 123 "проти".
Його розгляд у Сенату заплановано на наступний тиждень.
Минулого тижня Білий дім, який влітку призупинив допомогу заради якихось перевірок, дозволив її знову під тиском законодавців: ті наполягали, що Україні потрібно безперервно допомагати в триваючому конфлікті з Росією, хоча деякі і висловлювали побоювання, що у Києва не буде достатньо часу, щоб витратити кошти.
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а сколько ж это на одного жителя приходится? дай угадаю. 250 миллионов да на 40 миллионов жителей... это ж по 6.25 на нос выходит! ну, хоть так...
на шаурму хватит?