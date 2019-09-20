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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (273) допомога (880)

 Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів допомоги

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає виділення Україні військової допомоги на суму $ 250 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише сайт військових новин Defense News.

Законопроєкт пройшов Палату представників США з результатом 301 "за" і 123 "проти".

Його розгляд у Сенату заплановано на наступний тиждень.

Також читайте: У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну, - The Washington Post

Минулого тижня Білий дім, який влітку призупинив допомогу заради якихось перевірок, дозволив її знову під тиском законодавців: ті наполягали, що Україні потрібно безперервно допомагати в триваючому конфлікті з Росією, хоча деякі і висловлювали побоювання, що у Києва не буде достатньо часу, щоб витратити кошти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149499
 
   
 Топ коментарі
 
А порохоскіт рассказывал, стуча в грудь пяткой, "что никто не будет с работать с Зелебобой"! Вновь нае*али, соевые обрыганцы!
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А *трампушка * кажуть проти Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи - Цензор.НЕТ 7388
..Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи - Цензор.НЕТ 6844 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи - Цензор.НЕТ 300
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а тут некоторые умные люди говорили, что весь мир отвернулся от Украины после установления в ней деспотичного ЗЕ-режима
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Повірьте ! у Киіва буде час потратить срєдства ! )))))
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а тут некоторые умные люди говорили, что весь мир отвернулся от Украины после установления в ней деспотичного ЗЕ-режима
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поздравляю!!! супер-инвестиция! шо? совсем не инвестиция? т.е. вполне возможно эти деньги никогда не увидят Украину, а будут потрачены на семинары по безопасности где-нибудь в Оклахоме? это небывалый успех. так держать!

а сколько ж это на одного жителя приходится? дай угадаю. 250 миллионов да на 40 миллионов жителей... это ж по 6.25 на нос выходит! ну, хоть так...
на шаурму хватит? Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів допомоги - Цензор.НЕТ 5546
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Вот тупое казламордое, Америка помогает не деньгами, а оружием и оборудованием, подпрыгни пару раз на бутылке
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А порохоскіт рассказывал, стуча в грудь пяткой, "что никто не будет с работать с Зелебобой"! Вновь нае*али, соевые обрыганцы!
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идиотов ****@вать легко и приятно. снижение тарифов на ЖКХ, остановить войну, рост экономики, иностранные инвестиции...
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нормально так народную милицию днр приоденет зеленский за американские деньги
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Шо за кіпішь? На ці гроші Україна отримає військову допомогу. Всьо. А то дехто вже підраховує скільки перепаде на кожного жітєля.
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Даже х"ло инкогнито пердак рвёт-все провода оборвал,ракушку к уху приложил,слушает:"а шо ж там у хахлов".Так вот-Khuilo kaput and God bless America!
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Давайте забємось,що на цю ж суму тільки в гривнях буде зменьшено бюджет на армію!
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Нужно эти деньги не проедать, а строить на них то, что будет приносить доход Украине! Нужно вкладывать деньги в Украинские силиконовые долины и чем больше людей там будет работать, тем больше они будут изобретать технологий и тем больше будет инноваций и тем больше все это будет приносить денег экономике!
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Нужно модернизировать военные предприятия!
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Нужно связать военные предприятия и технологичные компании, чтобы создавалось новейшее вооружение с новейшими технологиями!
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Єто военная помощь -- оружием а не наличкой !!! Раскатали губы на чужой каравай Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні 250 млн доларів допомоги - Цензор.НЕТ 3043
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надо совместные предприятия делать с США по производству вооружения!
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