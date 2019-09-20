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Все про:Байден (125) Зеленський (2797) Конгрес США (273) розвідка (1464) США (5421) Трамп (1976)

 У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну, - The Washington Post

Комітет з питань розвідки Палати представників США у четвер провів перші закриті слухання у справі щодо можливого тиску з боку Дональда Трампа на президента Зеленського, пов'язаного з вимогою відкрити в Україні розслідування проти родини Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє The Washington Post.

Слухання проводилися за участю головного інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона та стосувалися скарги співробітника розвідки після телефонної розмови президентів України та США.

"У четвер генеральний інспектор (розвідувального співтовариства) давав свідчення за закритими дверима перед членами Комітету з питань розвідки Палати представників щодо поданої скарги",- зазначає видання.

Законодавці розпитували Аткінсона впродовж трьох годин, але він "неодноразово ухилявся від обговорення з членами (Палати представників, – ред.) змісту скарги, заявивши, що не уповноважений цього робити.

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Як прокоментувало закриті слухання джерело газети, Аткінсон був "жахливо обережним" у виборі висловлювань та не погоджувався з формулюваннями, які вимагали розкрити зміст скарги.

Після засідання голова комітету конгресмен Адам Шифф попередив про юридичні наслідки, якщо представники розвідки не поділяться інформацією про подану скаргу. Законодавець назвав "безпрецедентною" відмову директора національної розвідки надати документ Конгресу та зауважив, що Міністерство юстиції Трампа, вочевидь, відіграло свою роль у цьому рішенні.

Пізніше Шифф заявив: "Ми не можемо отримати відповідь на запитання, чи пов'язаний Білий дім із перешкоджанням у наданні цієї інформації Конгресу. Ми налаштовані зробити все можливе, щоби визначити, в чому полягає ця нагальна проблема, переконатися, що національна безпека перебуває під захистом".

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При цьому законодавець наголосив, що хтось "намагається маніпулювати системою", щоби завадити Конгресу отримати інформацію про цю справу. У цьому зв'язку Шифф пригрозив судовими діями, якщо директор розвідки не поділиться документом, у якому викладена скарга.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що після телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського у липні, співробітник американської розвідки був змушений подати офіційну скаргу керівництву. Його насторожили деякі висловлювання Трампа, які, за інформацією The Washington Post, могли означати спробу тиску на українського президента з метою порушення в Україні розслідування проти сина головного конкурента Трампа на виборах 2020 року - Джо Байдена.

Сам же американський лідер назвав це "фейковими новинами" та назвав інформацію "гарассментом" чинного президента США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149498
 
 
 Топ коментарі
 
Фото, которое красноречивее любых слов
Ещё и матрешка
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В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4973Где то далеко шагают вожди В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 810
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Макрон Зе наедал , Меркель - наедала , @уйло - наедало, трамп- наедал. А пан коломо с люстрированным просто топтал, как курочку. Результат - полный провал новообраного в международной политике и потеря субьектности. И курс на рашку. Это полная непригодность клоунов к управлению плюс государственная измена.
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джулиани довые...ся
с беней шутить сложно))
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хозяева Кличко прокидали Джулиани
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Первый абзац в новости можно понять, только открыв оригинальную новость на украинском

«По делу..., связанной...»
Ну-ну
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Она смеялась над Кличко, теперь стала трижды собака, разжаловали с*чку. У США провели слухання щодо можливого тиску Трампа на Україну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8116
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Так...
Між Трампрм і фуйлом вілбулась таємна бесвда по впровадження формули шайтанмайєра, тобто фактичний злив України.
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Да Америка єто не Украина -- за одно слово лишнее уже тягают Трампа по полной !!! Было бы так у нас уже все олигархи давно лет по 50 получили и все отжатое вернули Народу Украины В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4459
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Трамп пробует приподняться по путинскому сценарию 1999 года, перед выборами в Президенты США,не знаю получиться это у него или нет,но это же не Россия В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4923
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Пс. Скільки ж можна перевіряти браузер ? В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2235
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Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", - сказал источник.
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Фото, которое красноречивее любых слов
Ещё и матрешка
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Обычное утро в Киеве - мужчина с ружьем и цветами...


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На фронте тоже тихоВ США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9255 В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6254
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Макрон Зе наедал , Меркель - наедала , @уйло - наедало, трамп- наедал. А пан коломо с люстрированным просто топтал, как курочку. Результат - полный провал новообраного в международной политике и потеря субьектности. И курс на рашку. Это полная непригодность клоунов к управлению плюс государственная измена.
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Фірташ навіть не приховував, що у Відні призначав українського президента і мера Києва. Тим не меньш всі все проковтнули. І досі Петра навіть не допитали по цьому питанню в прокуратурі. Якщо врахувати, що Фірташ - олігарх, який тісно пов"язаний з російськими владними колами, то події в Іловайську, Дебальцево і в багатьох інших епізодах війни на Сході вже виглядають, як доведене захоплення влади у шахрайський спосіб з елементами державної зради.
Альо! Рябошапка! Пан часом не у летаргічному сні?
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