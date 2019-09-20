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 Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС

19 вересня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також, з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
тричі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;
неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Травневого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.

"За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.

Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149496
 
 
 Топ коментарі
 
Та щоб ці кляті расіянсько-московські окупанти там повиздихали!!!! Нищить ворога, кацапа, без болю та жалю!!!! Слава Україні!!!
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Розумні люди розуміють чому так не сталося.
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Та щоб ці кляті расіянсько-московські окупанти там повиздихали!!!! Нищить ворога, кацапа, без болю та жалю!!!! Слава Україні!!!
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"Более четыре года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяц. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления. Люди восприняли ее, как возможность завершить войну очень быстро. Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась", - сказал Порошенко. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ato/poroshenko-vpervye-izvinilsya-za-obeschanie-zakonchit-ato-na-donbasse-za-neskolko-chasov-1205607.html
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Розумні люди розуміють чому так не сталося.
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Зебільне "перемир'я " по рашистські - "Надо прекратить стрелять"
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Мммда... Хорошая такая обстановочка для разведения войск. Перемирие же! Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8226
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(о том же!!!)
Вчера, 19 сентября, неподалеку от украинской границы (ее неподконтрольный правительству участок) была замечена колонна тяжелой боевой техники страны-оккупанта РФ. Видео в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
"Военные учения, демонстрация силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с разных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми нужно быть постоянно"
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За кожний постріл , змушують наших воїнів складати акт . Яке ж то приниження , на своїй землі , не мати змогу її захистити (((((( До влади прийшли зрадники . (((( Горіть у пеклі Зе , коломойша , кучма , і всі зелеботи разом з кацапами !!!
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