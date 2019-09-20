 Ворог за добу 13 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських бійців немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
поблизу Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
тричі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
поблизу Золотого – зі стрілецької зброї;
неподалік Оріхового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Травневого – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.
"За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з ручного протитанкового гранатомета.
https://sprotyv.info/video/rf-gonit-tanki-i-druguju-********-tehniku-k-ukrainskoj-granice-video
Вчера, 19 сентября, неподалеку от украинской границы (ее неподконтрольный правительству участок) была замечена колонна тяжелой боевой техники страны-оккупанта РФ. Видео в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
"Военные учения, демонстрация силы, ротация или стягивает войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с разных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми нужно быть постоянно"