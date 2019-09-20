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Все про:Азербайджан (108) Держприкордонслужба (2251) затримання (3021) Інтерпол (249)

 Українські прикордонники затримали пасажира рейсу "Баку - Київ", якого розшукував Інтерпол

В аеропорту "Київ" затримали громадянина Азербайджану, якого на батьківщині розшукують за шахрайство.

Чоловік прилетів до української столиці рейсом із Баку. Під час проходження паспортного контролю не нього спрацювала база даних Інтерполу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Чоловіка 1961 року народження з метою арешту за шахрайство розшукували азербайджанські правоохоронці. Прикордонники іноземця затримали і передали співробітникам Нацполіції. Також поінформований черговий Укрбюро Інтерполу в Києві", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначається, з початку року співробітники Держприкордонслужби реалізували 2603 спрацьовування, з них 1024 - щодо осіб, майже 100 - щодо транспортних засобів та понад 1480 - щодо паспортних документів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149495
 
   
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этим "туристам" здесь грозит максимум высылка, но они потом опять прутся сюда (история многочисленных гоги).
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Ха! Если его "так разыскивали на родине" чего тогда не задержали при вылете из Баку??? Такие международные шарашки как "интерпол" нужно посылать в жопу!
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... та що би на Москві пляшка пива вартувала 35 гривень.
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Це що,новий прикол,коли все валиться в жоп...у?
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Зачем задерживали, затолкать в самолёт приковать к батарее отопления и отправить назад эту "посылку" в солнечный Азербаджан - пусть сами со своим гавном гребутся.
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Он гуляет по своему Баку,а ихние сыщики ищут его через интерпол?похоже на работу наших авакяна и алколуцика.
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Клас! Азери його випустили,а наші дурні його арештували. Тим самим потягли фінансову відповілальність (безоплатну) за його затримку,ну і нікому непотрібні проблеми. От скажіть, нахрєна нам цей "авторитет". Інтерпол нам взагалі нічим не допамагає, бо там керують зараз московити, а ми все шукаєм " граблі"?
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Так,тільки не треба про "Луцика"!? Бо він це лайно зразу відправляв по Грузіям,Арменіям,росіям і т.д. і в державу не допускав. А тут самі притягли і ще й диферамби співаємо радісні.
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