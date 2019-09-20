EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  789  16
Матеріали за темою:
Все про:вибух (1770) Луганщина (1837) ОБСЄ (2254) Донбас (13070) Донецька область (2317)

 За добу в Донецькій області зафіксовано близько 280 вибухів, - ОБСЄ

СММ ОБСЄ констатувала в середу збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (близько 280 вибухів), і знову не зафіксувала жодного такого порушення в Луганській області.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті ОБСЄ щоденному звіті, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (близько 280), проти попереднього звітного періоду (приблизно 55 вибухів)", - йдеться в повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню, а також більшу частину вибухів, зафіксовано в південному напрямку від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), у районах на захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також на захід і західно-південний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька).

Також читайте: ОБСЄ за добу зафіксувала 55 вибухів на Донеччині і жодного на Луганщині, - звіт

"У Луганській області другий день поспіль Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом звітного періоду", - наголошується в звіті ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що спостерігачів ОБСЄ не пропустили на блокпосту в окупованому Петрівському, внаслідок чого вони не змогли отримати доступ до камери СММ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149494
 
 
 Топ коментарі
 
За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ(слепые прозрели!! а зелебобы ослепли что значит сделать малость:преза сменить) За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8527 За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6900
 показати весь коментар
 
Сепарня по полной стреляет. Зелебобики по телеку говорят о полном перемирии....
 показати весь коментар
 
Вечером 19 сентября у здания Офиса президента на улице Банковой прошла акция протеста против реализации Украиной Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе с использованием так называемой формулы Штайнмайера, сообщает "Радіо Свобода". К акции протеста присоединился недавно освобожденный политзаключенный Владимир Балух. Активисты требовали от президента Владимира Зеленского не подписывать "капитуляционных" соглашений с Россией. Они настаивают, что выборы на Донбассе возможны только после прекращения боевых действий, вывода оккупационных войск и передачи государственной границы Украине или миротворческим силам ООН и ОБСЕ.
https://gordonua.com/photo/events/u-ofisa-prezidenta-proshel-protest-protiv-formuly-shtaynmayera-k-aktivistam-prisoedinilsya-byvshiy-uznik-kremlya-baluh-fotoreportazh-1285171.html
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сепарня по полной стреляет. Зелебобики по телеку говорят о полном перемирии....
 показати весь коментар
 
 
Зелебобіки волнуються раз,
зелебобіки волнуються два,
зелебобіки волнуються три,
зелебобіки на місці замри!

І війна закінчилася?
 показати весь коментар
 
 
Когда сочиняете на суржику, ошибки делать не обязательно!
 показати весь коментар
 
За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ(слепые прозрели!! а зелебобы ослепли что значит сделать малость:преза сменить) За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8527 За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6900
 показати весь коментар
 
 
Вечером 19 сентября у здания Офиса президента на улице Банковой прошла акция протеста против реализации Украиной Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе с использованием так называемой формулы Штайнмайера, сообщает "Радіо Свобода". К акции протеста присоединился недавно освобожденный политзаключенный Владимир Балух. Активисты требовали от президента Владимира Зеленского не подписывать "капитуляционных" соглашений с Россией. Они настаивают, что выборы на Донбассе возможны только после прекращения боевых действий, вывода оккупационных войск и передачи государственной границы Украине или миротворческим силам ООН и ОБСЕ.
https://gordonua.com/photo/events/u-ofisa-prezidenta-proshel-protest-protiv-formuly-shtaynmayera-k-aktivistam-prisoedinilsya-byvshiy-uznik-kremlya-baluh-fotoreportazh-1285171.html
 показати весь коментар
 
 
Чёйта они? Указов не читают? Или пенсии не вовремя подвезли?
 показати весь коментар
 
Раніше вони були злими, бо не було серіалу "Свати". Тепер телевізор у них в голові, де свати і матюкаються між собою За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1799
 показати весь коментар
 
 



Хрущевый Инкерман

@fuckinginkerman

·9 ч

Вообще очень грустно, что еще недавно, мы все боролись с оккупантом и чувствовали за спиной опору и защиту государства в лице Президента, Парламента, СНБО. А теперь вынужденны бороться не только с РФ, но и с собственными колоборантами в лице #Зеленский и его зеленых человечков
 показати весь коментар
 
 



Вернем Все Взад


Если плешивый так испугался шамана, пожалуй, самым эффективным путем изгнания крысы из кремля может стать массовая порка его кукол вуду. Запасайтесь иголками!
За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9972
 показати весь коментар
 
"Более четыре года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяц. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления. Люди восприняли ее, как возможность завершить войну очень быстро. Я сожалею, что породил завышенные ожидания. Искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась", - сказал Порошенко. За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1283
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ato/poroshenko-vpervye-izvinilsya-za-obeschanie-zakonchit-ato-na-donbasse-za-neskolko-chasov-1205607.html
 показати весь коментар
 
Він не "надав" надію, а продав її, тобто не зробив нічого, щоб ми не мали сьогоднішньої ситуації по всім фронтам.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору