 За добу в Донецькій області зафіксовано близько 280 вибухів, - ОБСЄ

Про це повідомляється в опублікованому на сайті ОБСЄ щоденному звіті, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (близько 280), проти попереднього звітного періоду (приблизно 55 вибухів)", - йдеться в повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню, а також більшу частину вибухів, зафіксовано в південному напрямку від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), у районах на захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також на захід і західно-південний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області другий день поспіль Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню протягом звітного періоду", - наголошується в звіті ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що спостерігачів ОБСЄ не пропустили на блокпосту в окупованому Петрівському, внаслідок чого вони не змогли отримати доступ до камери СММ.