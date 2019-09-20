 Головному інженеру згорілого в Одесі готелю "Токіо Стар" повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру головному інженеру одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Інженера підозрюють в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, санкція - від 3 до 8 років позбавлення волі).

З’ясовано, що з 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем та підбір для роботи осіб, які мали ремонтувати сантехнічне і електричне обладнання. Керував роботою цих вказаних осіб.

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Як зазначається, разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі.

У своїй діяльності вказані особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.

Згідно з перевірками органів Державної служби з надзвичайних ситуацій господарська діяльність закладу роками велася з суттєвими порушеннями пожежної безпеки, та у 2012 році через це роботу готелю було зупинено.

За даними прокуратури, упродовж 2013 - 2018 років, щоб завадити перевіркам контролюючих органів та припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено низку правочинів з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб’єктів господарювання.

У липні цього року в готелі неодноразово спрацьовували автомати захисту електрообладнання, однак заходи для встановлення причин неполадок і їх усунення не вживалися. В результаті сталася пожежа.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".