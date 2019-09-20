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 Головному інженеру згорілого в Одесі готелю "Токіо Стар" повідомили про підозру

У 2012 році готель закрили через порушення норм пожежної безпеки, а в 2013 він почав працювати під виглядом нових суб'єктів господарювання.

Прокуратура повідомила про підозру головному інженеру одеського готелю "Токіо Стар", в якому під час пожежі в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Інженера підозрюють в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, санкція - від 3 до 8 років позбавлення волі).

З’ясовано, що з 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем та підбір для роботи осіб, які мали ремонтувати сантехнічне і електричне обладнання. Керував роботою цих вказаних осіб.

Також читайте: Суд заарештував старшого адміністратора одеського готелю "Токіо Стар", в якому в серпні згоріло 9 осіб

Як зазначається, разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі.

У своїй діяльності вказані особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.

Згідно з перевірками органів Державної служби з надзвичайних ситуацій господарська діяльність закладу роками велася з суттєвими порушеннями пожежної безпеки, та у 2012 році через це роботу готелю було зупинено.

За даними прокуратури, упродовж 2013 - 2018 років, щоб завадити перевіркам контролюючих органів та припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено низку правочинів з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб’єктів господарювання.

У липні цього року в готелі неодноразово спрацьовували автомати захисту електрообладнання, однак заходи для встановлення причин неполадок і їх усунення не вживалися. В результаті сталася пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила про підозру другому власникові готелю "Токіо Стар"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149491
 
 
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По данным прокуратуры, в течение 2013-2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами был осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования Источник: https://censor.net.ua/n3149491

А контролирующие органы ни при чем 😁
«Ряд сделок»

Видимо, такой вывод - это ещё один «ряд сделок»
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А меру Одеси коли висунуть звинувачення за те що він віддав комунальну власність КП Одеселектротранс під готель і не контролював що там відбувається! Ці будівлі на балансі міста і саме місто і КП Одеселектротранс відповідають за техніку безпеки та пожежну безпеку в цих корпусах трамвайного ДЕПО!!!!! Чекаю на арешти одеських чиновників, їх точно є за що посадити на довічне! За пожежу в дитячому таборі Вікторія, де згоріли діти, за перепродаж самим собі і потім назад місту приміщень заводу Краян, за сотні махінацій з земельними ділянками, за знищені дерева, сквери та парки!
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Безусловно, инженер; кто же ещё ? Любимое развлечение сталинского режима было мочить образованных людей. Королёву на допросе сломали обе челюсти. Лангемака расстреляли. Десятки тысяч учёных и инженеров были убиты.

Может, начать с того чтобы в каждом здании установить датчики задымления, в обязательном порядке ? Специальную статью бюджета выделить, и чтобы нанятые государством техники обходили все служебные помещения и установили датчики.

В каждом ли здании есть запасной выход ? Такой закон тоже нужен, и механизм его реализации.
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цензор, не называй эту голимую ночлежку отелем, почти каждый день там проезжаю, судить надо хозяев и того кто лицензию выдал, а не инженера.
задолбали б л я.
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Я сразу писал, что по звкону надо заниматься электриком, администратором, главным инженером и директором, а не собственником фирмы.
Правильных подозреваемых уже нашли, но раз президент сказанул "посадить хозяина", то всё ещё упорствуют - "указанные лица в работе подчинялись непосредственно собственнику". Всё пытаются его пристегнуть к вопросу . . . Судебной перспективы (если по закону, а не по указке президента) по Чёрному не будет. А по исполнителям будет, без вариантов.
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как бы прокуратура не выкручивалась, а в нормативно-правовых актах чётко указано кто отвечает за пожарную безовасность - ДИРЕКТОР ( ВЛАДЕЛЕЦ), а все эти внутренние приказы "филькина" грамота
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Во всем виновата техничка. Собственно, ничего нового...
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