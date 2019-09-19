 Вітренко: Україні потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці 19 вересня після тристоронніх консультацій щодо транзиту між Україною, РФ і Євросоюзом у Брюсселі.

"Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідованої позиції європейської та української сторін, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит. З позитиву можу відзначити, що сторони готові продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил і їхнє застосування до нового транзитного контракту", - написав Вітренко.

Він зазначив, що переговори щодо нового контракту так і не починаються.

"Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну, і не давати використовувати ці тристоронні "консультації" як виправдання будівництва "Північного потоку-2", - заявив виконавчий директор "Нафтогазу".

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