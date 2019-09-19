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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1033) Газпром (451) транзит газу (72) Вітренко Юрій (57)

 Вітренко: Україні потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що транзит російського газу через українську газотранспортну систему не буде продовжений після 1 січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці 19 вересня після тристоронніх консультацій щодо транзиту між Україною, РФ і Євросоюзом у Брюсселі.

"Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідованої позиції європейської та української сторін, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит. З позитиву можу відзначити, що сторони готові продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил і їхнє застосування до нового транзитного контракту", - написав Вітренко.

Він зазначив, що переговори щодо нового контракту так і не починаються.

"Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну, і не давати використовувати ці тристоронні "консультації" як виправдання будівництва "Північного потоку-2", - заявив виконавчий директор "Нафтогазу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149489
 
 
 Топ коментарі
 
Как ни странно, но говорит он правильно, не смотря на фамилию.
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Тебе бы апокалиптческую фантастику писать Попробуй
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Колись Сонце перетвориться на червоного гіганта і спалить Землю.
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Що там з терміналами через які скраплений газ мали завозити? Тема затихла? Нехай кацапи свій газ собі в дупу запустять! Вітренко: Україні потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 4452
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Как ни странно, но говорит он правильно, не смотря на фамилию.
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Он еще и на Майдане був мабуть. Не удивлюсь, если и ксива участника бойовых дий на кармане есть
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А що тут дивного? Зелебобіки ще не встигли поміняти на свого зебеню.
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Продолжать? А как Украина уже готовилась к этому?
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Україна живе своїм життям, а мама Коболєва своїм.
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Правильно говоре.

Зелебобіки ще не встигли поміняти на свого зебеню?
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Розумна і правильна думка.Скоро звільнять.
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Дохазяйнувалися. Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати!
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Ну зиму мы пройдём - это понятно. А что дальше? Начнём в натуре закупать газ в Европе, а им будем отапливать жилища, но ведь и Донбассу придётся давать. Иначе обвинят в газовом геноциде. А там дела будут обстоять, как сейчас с водой.
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Тебе бы апокалиптческую фантастику писать Попробуй
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Тим бібізянам газ дає казляндія, а плату вимагає з нас.
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Если бы труба принадлежала Газпрому то и проблем с газом бы не было. Народ получал бы газ по более низкой цене. Всё дело в этой конторе - Нафтогаз. Это как прокладка, сотрудники которой занимаются тем что забирают последний кусок хлеба у пенсионеров и работающих и перечисляют своим семьям в Лихтенштейн и в Америку миллионы. Другого смысла в этой фирме нет.
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Мда. Все мокши такие тупенькие? За шо вам деньги платят, дебилам?
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У "братушек" уже два десятка лет, скрепы чешутся - как бы обойти Украину газопроводами. Естественно кремлёвцы хотят развалить украинскую ГТС, ведь потом не будет альтернативы строительству "потоков". Как поддерживать систему в рабочем состоянии, не получая денег за транзит? Много людей потеряет работу...
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Так ее полюбому надо будет использовать в реверсном режиме. Ты ж знаеш,где наши хранилища
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Громадяне!
А що Викарчук?
Мне он нравится как исполнитель, из того, что я от него слышал - не со всем согласен, но мне кажется, что человек порядочный.
Куда пропал?

розумію відповіді украiнською, латиською, навіть по росiйськи
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Порядочный человек - так себе профессия.☺
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