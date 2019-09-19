 МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.
Вона запропонувала представнику Києва згадати власний досвід самознищення і розвалу країни.
"Але замість роботи над помилками, київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - написала Захарова.
Раніше, український посол у Сербії Олександр Олександрович в інтерв'ю Цензор.НЕТ закликав міжнародне співтовариство поставити собі за мету розпад Росії.
Так дерьмом всегда несет!
В общем, это будет некий вариант апокалипсиса.
Появится множество княжеств, князья которых будут устраивать мясорубки не только между собой, но и со всеми соседями вообще и вооружены будут князья так, что мало не покажется никому, миллионы беженцев, работорговля, секты разные которые будут владеть не просто калашом, а настоящими танковыми бригадами и ракетными комплексами которые будут добивать например из Воронежа до Киева.
И знаешь кто надорвет попу от напряжения, но никогда не допустит такого? EC ))
ракетными комплексами которые будут добивать например из Воронежа до Киева.
Cвині не до поросят, коли її смалять !!! (укр. прислів`я)
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
Пусть там лучше чучхе будет.
Но мы можем подготовиться: построить, наконец-то, стену; 20 лет из параши никого не впускать ни под каким предлогом - строжайший визовый режим; по всей границе поставить пулеметчиков...
Но для этого нормальный през нужен, а не это недоразумение....
Нехай пруть до Лукашенки. Чи думаєте після загороджувального вогню клепки не вистачить оминути Україну?
А от ви, мабуть, уявляєте вишикувані колони по мільону з армією за ними?
Тим більше розвал московії не буде по сирійському варіянту. Коли він відбудеться то пройде по варіяту розвалу СРСР та Чехословакії. Навіть сумніваюсь в застосуванні авіації і військових частин.
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
Побольше б таких в нашей дипломатии, давно бы многие вопросы порешали, в том числе и по Донбассу!
А то жуют тут сопли некоторые!
Такое высокое здание, и никто не выбросился от возмущения.
Даже под кокаином.
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
Москва сгорела целиком,
тризуб висит на на Спасской башне,
и тлеет Кремль и дьім кругом.."
Стерва и неряха.