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 Політика України
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Все про:МЗС РФ (519) Александрович Олександр (1)

 МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відповіла на слова посла України в Белграді Олександра Олександровича про необхідність "розвалу Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Вона запропонувала представнику Києва згадати власний досвід самознищення і розвалу країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белград порушив джентльменську угоду, проголосувавши в ООН проти резолюції про мілітаризацію Криму, тоді як Україна не визнає незалежності Косова, - посол Александрович

"Але замість роботи над помилками, київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - написала Захарова.

Раніше, український посол у Сербії Олександр Олександрович в інтерв'ю Цензор.НЕТ закликав міжнародне співтовариство поставити собі за мету розпад Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149488
 
   
 Топ коментарі
 
Развал России впервые принесёт мир и покой её соседям. Дай Бог, чтоб поскорее!
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ЗЕлебобики не допустят развала Рабсии, откуда они харчеваца будут? Кому права на показ Сватов продавать будут? А гастроли Щапито 95...эээ нет так не пайдёт...Расиюшка мышебратья и Сваты навек.
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Как откроет машка рот,
Так дерьмом всегда несет!
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Залийте їй у горлянку бояришника,нехай про дурне не думає...
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усьо так, по правилам царского двора надо бьіло пукнуть.
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Развал России впервые принесёт мир и покой её соседям. Дай Бог, чтоб поскорее!
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Нет. Простой и тихий развал не возможен, а любой другой принесет такой хаос и такие реки крови, что мало не покажется всем соседям и разом.
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Чому ? Такої падлючої, брехливої, кровожерливої країни-мутанта історія людства ще не знала. Тож якщо вона здохне всі лише зітхнуть із полегшенням. Коли там почнеться Страшний Суд, сусідам потрібно лише збудувати паркан-бетон-кордон навколо Мордора і нехай вони там хоч зжеруть одне одного
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Это элементарно,просто представь что завтра в Украине, в любой области или городе, кто взял власть силой тот и настоящий Князь, настоящий такой, из глубокой старины, захочет повесит на площади, захочет возьмет в рабы, захочет отсыпет золота.
В общем, это будет некий вариант апокалипсиса.
Появится множество княжеств, князья которых будут устраивать мясорубки не только между собой, но и со всеми соседями вообще и вооружены будут князья так, что мало не покажется никому, миллионы беженцев, работорговля, секты разные которые будут владеть не просто калашом, а настоящими танковыми бригадами и ракетными комплексами которые будут добивать например из Воронежа до Киева.
И знаешь кто надорвет попу от напряжения, но никогда не допустит такого? EC ))
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Все це - лірика. Всі імперії приречені, а тим більш така прогнила, як параша - останній осколок Золотої Орди. Краще буде ще одна світова криза аніж ще 1000 років страждати від імперської політики і облуди кремля

ракетными комплексами которые будут добивать например из Воронежа до Киева.

Cвині не до поросят, коли її смалять !!! (укр. прислів`я)
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МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
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И количество русскоязычных стран резко увеличится. Тупин же этого и хочет, насколько я помню.
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МИД московії йде нах....й усім складом на чолі з алкоголічкою захаровою. МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6473
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И тоже возмущается. Как и ПЕСдякулы
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Только, тебе Стецько не зря два нуля в номере поставил. Это из-за характерной издаваемой сортирной вони
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Бутусов именно для таких чмырей кнопку спам придумал. Гавкнуло отродье из под прокси и сразу спам натыцьнуло. Мужик, блеать. Правда, порохоотсос воронежский?
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Так пошлём же эту ************ от души куда Макар телят не гонял!
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аха!))) захеревой покуй на ценцор! Кроме него никто ничего не пишет...
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ну хоть послы у нас нормальные остались
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Это 100% Конец послу. Зеля прогнётся.
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полихнуло...це добре...значить все вірно сказав...
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ЗЕлебобики не допустят развала Рабсии, откуда они харчеваца будут? Кому права на показ Сватов продавать будут? А гастроли Щапито 95...эээ нет так не пайдёт...Расиюшка мышебратья и Сваты навек.
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Машку вывели из делирия, простирнули и отправили опять высрать вЯличие? Калигку плясала?
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Шариков таки дал потомство. Правда балалайку прое*ала в лихих 90х
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Та пусть не волнуется , не развалится . Ещё пару лет активности Китая в существующем темпе и разваливаться нечему будет .
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На самом деле, развал РФ - не слишком-то хорошо для Украины: начнётся хаос, а у трёх из десяти русскоязычных россиян в Украине есть родственники, ближние или дальние. Если из распадающейся РФ они побегут в Украину - переварить их будет невозможно.
Пусть там лучше чучхе будет.
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Ну, где-то Вы правы.
Но мы можем подготовиться: построить, наконец-то, стену; 20 лет из параши никого не впускать ни под каким предлогом - строжайший визовый режим; по всей границе поставить пулеметчиков...
Но для этого нормальный през нужен, а не это недоразумение....
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Не мели ДУРНИЦЬ !! Розвал рашки - це буде для СПРАВЖНІХ Українців друге свято по значимості --- після Дня Незалежності !!
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Нормально. Автоматичні турелі по периметру, і жоден москаль не проскочить.
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Миллионы попрут, вот в чём дело. Посмотрите на Сирию
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Що набоїв не вистачить?
Нехай пруть до Лукашенки. Чи думаєте після загороджувального вогню клепки не вистачить оминути Україну?
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Вы себе примерно представляете: что такое несколько миллионов людей, бегущих от войны ?
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Представляю, я з донецької області (Краматорськ).

А от ви, мабуть, уявляєте вишикувані колони по мільону з армією за ними?
Тим більше розвал московії не буде по сирійському варіянту. Коли він відбудеться то пройде по варіяту розвалу СРСР та Чехословакії. Навіть сумніваюсь в застосуванні авіації і військових частин.
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Не успеют Синантропы оперативно наладят выпуск собачьих консервов
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Развал это хорошо! Самый жирный кусок Украине достанется!
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МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
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отакої! машка захарова, мабуть, й наші каменти про себе читає😂
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Посол правильный пацан, называет вещи своими именами.
Побольше б таких в нашей дипломатии, давно бы многие вопросы порешали, в том числе и по Донбассу!
А то жуют тут сопли некоторые!
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Раз кацапы беснующихся, знаит все хорошо.
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А что так? Там все правильно сказано. Какие претензии?
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Пукан-Подорвало... ниче, все правильно, коцапстан должен быть разрушен
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Вот и захерова подтвердила, что не импотент пристайко, а Александрович должен возглавить МИД Украины!
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По моему цензор заблокирован в кацапстане. Откуда они знают что там написано?
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Цензор це таємний канал збору інформації для МЗС РФ.
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Ну,похоже,кто у них х*йло мосмусора уже точно знают.
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Обыкновенная спецоперация. Дядя этот посол обыкновенная русская шестерка на подсосе. Нависли над ними тучи увольнения за работу на руских. Что делается? Пихается статейка идиотская по смыслу и бредовая по содержанию а руские на этот адрес реагируют. Все! Дядепослу обеспечен имидж сверхпатриота и попробуй его тронь за конкретные дела а не лясы языком. Примитивно, но многие ведутся.
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сама захарова, ночами под одеялом цензор читает. а шо уже про остальных говорить )
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"МИД возмущён" - да прямо ...
Такое высокое здание, и никто не выбросился от возмущения.
Даже под кокаином.
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проект под разными названиями - росс империя, ссср, росс федерация был сделан западными политиками для безналогового перемещения сырья и недр земли с территории этого проекта. дело в том что если бы страны в этом проекте были бы независимы то цена для Запада этих ресурсов была бы огромная. Как только газ и нефть перестанут быть для человечества значимыми - то начнётся распад этого проекта.
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Москва повинна бути спалена разом із москалями ось достойна відповідь-помста за вбивства українців підлим москалям.
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Жах, так і війну можна почати...
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Висловлюю свою озабоченность. Першого ступеню.
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Предлагаю всем желающим написать в Facebook этой неадекватной, что рф это зло и нужно ее утилизировать Пусть вата слюной брызгает на свои мониторы МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5105
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Шпионы, шпионы - вокруг одни шпионы! Этого не может быть, в промежутке лысый кремле-карлик, типа бебезьяна, непременно должен быть!
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А правда,что кацабы какошник одевают,чтоб вши в щщи не сыпались?
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Может башку помоет машка со злости наконец. Совсем вата завалялась в квашеной капусте
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На войне как на войне. Чего рашка ждала, вареников?
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а можно,читающий цензор мид рашки, воспользуюсь случаем послать всю кремлядь на х
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Сыроподо.ный продукт для людеподобных рабов
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Запрєщьонку вже не тільки їдять, її ще й читають! МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 742
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ну хоть тут почитатели зеленского(в простонародье-зебилы) пишут адекватные комменты
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Как говорил доктор Ватсон в советском фильме:"Не торопитес,не торопитес.."
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Почитатели кондитера все еще молятся на свой мавзолейный експонат и пытаются приучить к такому преклонению тех, кто вынужден был голосовать за комика, чтобы избавиться от этого чучела во власти.
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Я всегда говорю , что только развал России даст мир для Украине и процветание и не только для Украины , Грузия , Чечня , Молдова , кавказ , Татарстан и т д
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МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
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Мне действительно нравится эта новость
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МИД России возмущен статьей посла Украины Александровича на "Цензор.НЕТ"
а, на что, раша развалится?имеется в виду то ,что менталитет и агрессия этого социума останется, а возможно, агрессия этих существ ещё более возрастёт
дело не не только в раше, как едином государстве, а дело в том ,что бы после развала раши, вот таких раш не стало бы ещё больше
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навіть експромт по рюськи видам для Маньки облігації: "..вчера приснился сон прекрасньій,
Москва сгорела целиком,
тризуб висит на на Спасской башне,
и тлеет Кремль и дьім кругом.."
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Что у умного на уме, то у дурака на языке.
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