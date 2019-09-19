 МЗС Росії обурений статтею посла України Александровича на "Цензор.НЕТ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.
Вона запропонувала представнику Києва згадати власний досвід самознищення і розвалу країни.
"Але замість роботи над помилками, київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - написала Захарова.
Раніше, український посол у Сербії Олександр Александрович в інтерв'ю Цензор.НЕТ закликав міжнародне співтовариство поставити собі за мету розпад Росії.
И все, как один, топят за ЗЕ почему-то.
Сомнительную саморекламу делает Цензор- смотрите, нас читает МИД россии!!!
Как низко вы пали...
Цензор уже пробил дно. Это и хорошо, что Машка-алкоголичка не читает Цензор, а то бы опозорила Украину на весь мир, И имела бы для этого все основания.
США уже не справляется с Китаем. А у того с рашкой все хорошо. Без всякой войны он посасывает у неё природные ресурсы, наполняя последнюю деньгами.
Да и Европа неоднородная. Кто будет разваливать рашку-Голландия? Германия? Австрия? Италия? У Испании свои проблемы, с Каталонией.
Да, есть Польша и страны Балтии, а также Великобритания, что не может разобраться с Брекзитом.