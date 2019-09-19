 МЗС Росії обурений статтею посла України Александровича на "Цензор.НЕТ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Вона запропонувала представнику Києва згадати власний досвід самознищення і розвалу країни.

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"Але замість роботи над помилками, київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - написала Захарова.

Раніше, український посол у Сербії Олександр Александрович в інтерв'ю Цензор.НЕТ закликав міжнародне співтовариство поставити собі за мету розпад Росії.