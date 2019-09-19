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 Політика України
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Все про:МЗС РФ (519) Александрович Олександр (2)

 МЗС Росії обурений статтею посла України Александровича на "Цензор.НЕТ"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відповіла на слова посла України в Белграді Олександра Александровича про необхідність "розвалу Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Вона запропонувала представнику Києва згадати власний досвід самознищення і розвалу країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белград порушив джентльменську угоду, проголосувавши в ООН проти резолюції про мілітаризацію Криму, тоді як Україна не визнає незалежності Косова, - посол Александрович

"Але замість роботи над помилками, київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - написала Захарова.

Раніше, український посол у Сербії Олександр Александрович в інтерв'ю Цензор.НЕТ закликав міжнародне співтовариство поставити собі за мету розпад Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149488
 
   
 Топ коментарі
 
Развал России впервые принесёт мир и покой её соседям. Дай Бог, чтоб поскорее!
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Чому ? Такої падлючої, брехливої, кровожерливої країни-мутанта історія людства ще не знала. Тож якщо вона здохне всі лише зітхнуть із полегшенням. Коли там почнеться Страшний Суд, сусідам потрібно лише збудувати паркан-бетон-кордон навколо Мордора і нехай вони там хоч зжеруть одне одного
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Дещица, в свое время, допелся... но грабли, то такое
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ДЛЯ МИДА МОКШАНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОТ МЕНЯ!!!! ЕСЛИ БЫ БЫЛА НА СВЕТЕ КНОПКА НАЖАВ НА КОТОРУЮ рОСИЯ СГОРЕЛА БЫ ВСЯ ДОТЛА-Я НАЖАЛ БЫ НА НЕЕ 1000 РАЗ!!!!!!!
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Ну это ты зря . Пусть развивается независимая Московская область.Только без войн.
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РОССИЯ НЕОБХОДИМАЯ ЖЕРТВА ВСЕГО МИРА !!!
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это не жертва, а хищник, которого нужно пристрелить!
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Что возмутилась и даже не станцевала "боярыню"!? МЗС Росії обурений статтею посла України Олександровича на "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3902
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Так боярки не выпила... Какая ж боярыня без боярки????
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... накатив "бояры" и занюхав аргентинской мукой ...
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якщо машка звертаю увагу на це інтернет-видання, то і трольню теж вона засилає.
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После развала СССР Украина стала лучше жить. И Литва. И Белорусь. И Казахстан. И Грузия. И Азербаджан. И...
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После развала СССР Украина стала ЖИТЬ!
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Украина наперед должна признать независимые страны, которые сейчас в РФ заключены
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Башкирию, Татарстан, Сахо-Якутию, Кабарду, Карачаевщину и т.п.
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свободные народные республики которые томятся под гнетом недоимперии и обязательно обретут свою независимость
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Кацапську орду на звалище історії, покромсати їх на кавалки, тюрьма народів, ганьба світової цивилізації.
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Нечего обдижаться, больше для развала Раши никто не делает, чем сама Раша.
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А чим це Машка незадоволена? Посол все вірно сказав. Тут іншої думки бути не може .
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Ей комменты ещё не понравились. Она думала что тут братский народ и все за Россию.
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Цікаво, а під яким тоді тут ніком Машка тусуються ? Є певні міркування, але це лише здогади
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скоріше б це сталося насправді,чекаємо...
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Я ставил лайк под статьёй, не зная, что это наш посол - респект ему. Дипломаты обычно избегают резких формулировок, а этот не побоялся публично озвучить.
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Щас ЗЕ! этого посла уволит... Думаю пару дней. А может посол и сам хочет уволиться. Посмотрите, ЗЕ! любит широкие жесты куртого пацана.
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Для рашкинского быдла Цензор заблокирован, а машка оказывается почитывает))) И под каким ником она к нам заходит?)))
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То для пересичных кацапов закрыто. Лахтинцев тут, как говна весной.
И все, как один, топят за ЗЕ почему-то.
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Но Захарова не упоминает Цензор на своей странице в ФБ. В указанной статье она два раза упоминает Дмитрия Гордона, о чем Цензор почему то умолчал.
Сомнительную саморекламу делает Цензор- смотрите, нас читает МИД россии!!!
Как низко вы пали...
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Не уверен, что цензор высоко поднимался, чтобы низко падать. Вспомни кто создал этот ресурс и для каких целей, а потом отключи адблок и взгляни на главную страницу без блокировщиков скриптов и рекламы - падать особо некуда.
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"Мы уже думали, что опустились на самое дно, но тут снизу постучали" (с)

Цензор уже пробил дно. Это и хорошо, что Машка-алкоголичка не читает Цензор, а то бы опозорила Украину на весь мир, И имела бы для этого все основания.
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Х"ло цензор ненавидит и это понятно,но откуда он ещё узнает,что он действительно х"ло-вынужден иногда заглядывать "а что там у хахлов"-не всегда-же гимн путан:"Умру за путана" слушать.
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Боюсь что ***** и знать не знает о существовании Цензора!))) За футбольных фанатов знает, а вот за соевый Цензор вряд ли...
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Это они-то возмущены??? Это я возмущен существованием такого преступного против Бога и человечества недоразумения, как московиты (эта помесь орков и свинособак).
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Проблема в том, что посол призывает к введению настоящих санкций и действиям по дезинтеграции РФ западные страны, забывая, что центр силы перемещается в восточные.
США уже не справляется с Китаем. А у того с рашкой все хорошо. Без всякой войны он посасывает у неё природные ресурсы, наполняя последнюю деньгами.
Да и Европа неоднородная. Кто будет разваливать рашку-Голландия? Германия? Австрия? Италия? У Испании свои проблемы, с Каталонией.
Да, есть Польша и страны Балтии, а также Великобритания, что не может разобраться с Брекзитом.
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Англии мы как чирий на заднице и они были бы весьма не против, если бы мы вообще исчезли. А сколько у них российских бабок в разном виде - мама дорогая. Польша при случае не откажется забрать с нас кусок и побольше и при случае вполне договорится об этом с рашкой. Разве что страны балтии не имеют к нам особых интересов. И даже, возможно, заинтересованы в нашем существовании т.к. пока прессуют нас - не трогают их.
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Пішла на йух алкоголічна підорва. Слідкуй за своїм медіапростором та не суй свій коксовий ніс не в свої собачі справи.
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Пусто своего жириновского послушает, курица ощипанная.
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Отже, правильна стаття. Хто не читав - терміново читати!
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ой, а как же правильно то дяденька сказал, люто плюсую!
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