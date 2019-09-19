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Все про:Ліга Європи (59) футбол (758) Олександрія (5)

 ФК "Олександрія" в дебютному матчі Ліги Європи поступився німецькому "Вольфсбургу"

У дебютному для себе матчі Ліги Європи ФК "Олександрія" в гостях програв німецькому "Вольфсбургу" з рахунком 3:1.

Вольфсбург: Перван, Тіссеран (Брума), Гілавогі, Кнохе, Руссійон, Арнольд, Герхардт, Мбабу, Брекало (Нмеча), Вегхорст, Мехмеді (Штеффен).

Олександрія: Паньків, Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Довгий (Ковалець, 46), Банада, Третьяков (Шастал), Лучкевич (Протасов), Сітало.

Голи: Арнольд - 20, Мехмеді - 24, Брекало - 67, Банада - 66

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149487
 
 
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А кацапам аж две кошолки отгрузили.по 5 штук на брата
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Дивився через нет матч і Динамо і Олександрії (дякуючі проросійському ушльобку Ахметову котрий єврокубки показує на своїх каналах футбол):
1. Динамо нуляче
2. Коли Динамо забило гол, то тренер киян Михайлеченко аж заплакав (мабуть не вірив, що це не сон).
3. Динамо явно не команда рівня навіть Шахтаря.
4. Олександрія сподобалася більше за Киян, але рівень футболістів і особливо вороторя нижче середнього.
5. Два матчі дивився з російськими коментаторами, які в принципі з симпатією ставилися до українців, але постійно говорили "НА УКРАИНЕ (так і хотілося їм сказати, двієчники учіть граматику вашу мать.... В Україні, а не "на Украине треба казати).
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