 ФК "Олександрія" в дебютному матчі Ліги Європи поступився німецькому "Вольфсбургу"

Вольфсбург: Перван, Тіссеран (Брума), Гілавогі, Кнохе, Руссійон, Арнольд, Герхардт, Мбабу, Брекало (Нмеча), Вегхорст, Мехмеді (Штеффен).
Олександрія: Паньків, Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Довгий (Ковалець, 46), Банада, Третьяков (Шастал), Лучкевич (Протасов), Сітало.
Голи: Арнольд - 20, Мехмеді - 24, Брекало - 67, Банада - 66
1. Динамо нуляче
2. Коли Динамо забило гол, то тренер киян Михайлеченко аж заплакав (мабуть не вірив, що це не сон).
3. Динамо явно не команда рівня навіть Шахтаря.
4. Олександрія сподобалася більше за Киян, але рівень футболістів і особливо вороторя нижче середнього.
5. Два матчі дивився з російськими коментаторами, які в принципі з симпатією ставилися до українців, але постійно говорили "НА УКРАИНЕ (так і хотілося їм сказати, двієчники учіть граматику вашу мать.... В Україні, а не "на Украине треба казати).