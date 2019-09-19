EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  1580  16
Все про:депутат (959) Київрада (230) напад (661) Нацполіція (8217)

 Депутата Київради вдарили цеглиною по голові, нападника затримано, - Нацполіція

У Києві депутата Київради, який викликав поліцію на будівництво, вдарили цеглиною по голові. Нападника затримано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"В Солом'янське управління поліції надійшло повідомлення від депутата Київради про незаконне будівництво на вулиці Залізничній. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

Під час спілкування з правоохоронцями до депутата підійшов невідомий і вдарив цеглиною по голові. Правопорушника затримали і доставили у відділ поліції для з'ясування всіх обставин і надання пояснень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Використання статусу нардепа в особистих цілях і для тиску на правоохоронні органи повинна залишитися в минулому, - Ярославський

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів про стан здоров'я потерпілого буде дана правова кваліфікація події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149486
 
 
 Топ коментарі
 
депутатов развелось..., кирпичу упасть негде.. ))))))
 показати весь коментар
 
Валера, зебилы тупенькие, все равно не поймут)))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А он то тут причём?Удар кирпичём=незаконное строительство, интересная ассоциация. Хотя, зачем так грубо, можно было арматурой проткнуть...
 показати весь коментар
 
 
Понятно что кирпичом...
Это почерк зекоманды
 показати весь коментар
 
 
Валера, зебилы тупенькие, все равно не поймут)))))
 показати весь коментар
 
 
Сообщил о незаконном строительстве и получил по голове

Кто там в Киеве пока строительством ведает
 показати весь коментар
 
депутатов развелось..., кирпичу упасть негде.. ))))))
 показати весь коментар
 
 
Феликс Эдмундыч по стройке гулял,
Владимир Ильич за ним наблюдал,
Звонко о голову звякнул кирпич,
Метко кидает Владимир Ильич.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору