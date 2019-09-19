 На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк

Про це Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"З президентом Зеленським мене познайомив Давид Арахамія. Він підбирав різні кандидатури на різні посади. Не підбирав, а рекомендував. І він запропонував зустрітися. Тоді це ще був, наскільки я знаю, великий список. Інтерв'ювали 30 осіб, може, навіть більше. Коли я зустрівся вперше, я сказав, що я не знаю, чи зупиниться він у своєму виборі на мені, але я хотів просто розповісти, яким чином я бачу розвиток ЗСУ. Тому що у нас було багато напрацювань, коли ми працювали з командою реформ" , - зазначив він.

Після призначення Андрія Загороднюка міністром оборони низка ЗМІ пов'язали це з тим, що його батько працює в наглядовій раді "Укрнафти", значний відсоток акцій якої належать структурам олігарха Ігоря Коломойського.

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"Я ніколи не бачив цю людину. Ніколи з ним не спілкувався. Ні наживо, ні по телефону, ні ще якимось іншим способом. Тому це просто вигадки. Єдине, що вони базуються на тому, що мій батько працює в "Укрнафті". Це правда, він дійсно працює в "Укрнафті", в наглядовій раді.

Він - геолог, голова Спілки геологів України вже років 15 або 20. Його запрошували радником у різні структури раніше. Він один із найвідоміших геологів в Україні. Оскільки "Укрнафта" є нафтогазовою структурою, то його запросили", - підкреслив міністр.