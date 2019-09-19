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 Політика України
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Все про:Коломойський (566) Міноборони (2796) Арахамія (56) Загороднюк (22)

 На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк

Призначити на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка президенту Зеленському рекомендував нинішній глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а не олігарх Ігор Коломойський.

Про це Загороднюк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"З президентом Зеленським мене познайомив Давид Арахамія. Він підбирав різні кандидатури на різні посади. Не підбирав, а рекомендував. І він запропонував зустрітися. Тоді це ще був, наскільки я знаю, великий список. Інтерв'ювали 30 осіб, може, навіть більше. Коли я зустрівся вперше, я сказав, що я не знаю, чи зупиниться він у своєму виборі на мені, але я хотів просто розповісти, яким чином я бачу розвиток ЗСУ. Тому що у нас було багато напрацювань, коли ми працювали з командою реформ" , - зазначив він.

Після призначення Андрія Загороднюка міністром оборони низка ЗМІ пов'язали це з тим, що його батько працює в наглядовій раді "Укрнафти", значний відсоток акцій якої належать структурам олігарха Ігоря Коломойського.

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"Я ніколи не бачив цю людину. Ніколи з ним не спілкувався. Ні наживо, ні по телефону, ні ще якимось іншим способом. Тому це просто вигадки. Єдине, що вони базуються на тому, що мій батько працює в "Укрнафті". Це правда, він дійсно працює в "Укрнафті", в наглядовій раді.

Він - геолог, голова Спілки геологів України вже років 15 або 20. Його запрошували радником у різні структури раніше. Він один із найвідоміших геологів в Україні. Оскільки "Укрнафта" є нафтогазовою структурою, то його запросили", - підкреслив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149485
 
 
 Топ коментарі
 
Арахамия, конечно же, эксперт в военном деле и стратегии развития Минобороны....никто и не сомневается... На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5116
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Любая стряпуха сможет управлять государством.
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Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko 10 ч.10 часов назад

На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5369

Війська не Україна зараз має відводити, а РФ має звільнити 2,5 тисячі кв. км. нашої території, відповідно до Мінська.
Це варто нагадати росіянам, замість того, щоб показувати відведення військ з нашої землі чи підтримувати неіснуючі формули.
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Арахамия, конечно же, эксперт в военном деле и стратегии развития Минобороны....никто и не сомневается... На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5116
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Любая стряпуха сможет управлять государством.
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люба арахамія. Таке враження що в напрямках які не цікавили коломойського на посади міністрів набирали аби кого!
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ппц, - это полный абхазец...арахамия ведает делами обороны
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та он и по внешней политке говорит, что министр иностранніх дел не в дружбе с головой
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А на должность мужа одноклассниці Зеленского его кто рекомендовал ?
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_Это как авто. Кто угодно может сидеть за рулём, даже не умеющий водить. Все они управляют машиной. Но результаты управления будут различаться.
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Ну так сравните с кацапнёй-ворюга Сердюков и Шойгу-мчсник с кучей медалек, непонятно за что. Этот даже как-то получше выглядит
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Так может лучше сразу, пока хорошо выглядит, памятник сделать и отпустить человека жить дальше?.. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2199
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И написать "Тогда он выглядел лучше Сердюкова и Шойгу"... На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6389
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Судячи по мовчанню нового міністра оборони, ідей в нього небагато, як і в Арахамії! Ця команда через пару місяців піде в забуття, після того як міноборони недовиконає бюджет 2019 року і не зможе витратити чергові 10-15 млрд грн, виділених на міноборони! Поки що новий міністр оборони блідо виглядає, жодних змістових програм реформування чи розвитку армії досі не представлено! А бездіяльність під час війни це ще гріше капітуляції! Досі не створюються новій війська безпілотних засобів розвідки та ураження, досі не розроблена концепція військової системи зв'язку та її супутникового сегменту! Досі немає підвищення рівня матеріального утримання військових! Досі не вирішено питання підняття військових пенсій! Досі не збільшена армія хоча б до рівня 400 тис. солдат та офіцерів! Досі не відмінений призов, щоб набрати 30 тис. додаткових контрактників! Нічого не відбувається! І це показник того що команда Зеленського починає буксувати і не тільки в міноборони, а ще й в медицині, в освіті, науці, виробництві, агросекторі і далі по списку! Молоді слухняні міністри це добре, але ж вони мають нести в собі нові ідеї а не бути пустишками!
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Ну это ж совсем другое дело. Еще Богдан мог. Он тоже по факту как бы не Коломойский. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1144
ЗЕ так вобще не марионетка. Это все знают.

Что уж тут про Арахамию говорить...
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простите, я наверное не в тренде современной моды, но бл кто нибудь подарите им станки "жилет" и пенку для бритья. надоело смотреть на эти небритые рожи. **** так выглядят страждущие под магазином в 7:55.
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"небритышф"


Эти хотя бы не в кедах и подстреленных штанишках.
Лично меня больше умиляют 20-25-летние Жюльверны с окладистыми бородами в кедах. Такое впечатление, что персонаж 19-го века где-то в подворотне раздели и дали ему взамен первое, что нашли.
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Нічого-нічого,зате зразу видно де закомплексований кацапський мача-імпотент.Українці вошеінкубатори зроду не носили.
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З якого ясного?Шо таке?На хвору піпєтку наступив?
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Врет , как дышит . Не может Зеленский назначать министра обороны без президента Коломойского .
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Новым начальником Генерального штабу ЗСУ был назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак толко потому , что он друг Коломойского .
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Рекомендовал...Папа...Укрнафта...Я не знал...Не Коломойский...Что-то здесь не то.
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Хламидия порекомендовала министра обороны??????????ПЗДЦ и это в воюющей стране! Ауеть.
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У министра обороны - хламидиоз, судя по виду...
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дивно - але до мента - Полторака , в соєвих , жодних питань не виникало ... команди не було ? На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9731
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Зебобык , фас . Гав, гав , гав
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Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko 10 ч.10 часов назад

На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5369

Війська не Україна зараз має відводити, а РФ має звільнити 2,5 тисячі кв. км. нашої території, відповідно до Мінська.
Це варто нагадати росіянам, замість того, щоб показувати відведення військ з нашої землі чи підтримувати неіснуючі формули.
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Хм, военные стратега Загороднюка не знают, народ полководца Загороднюка не избирал, и.о. хозяина Украины - Коломойский за Зогороднюка не поручался. И только горец Арахамия всё решил. Великолепно и перспективно.
Шо, чем чел похвастался?
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В міністрах мають бути держуправлінці, які знають, що і як міняти, а не бізнесмени без освіти з широкої дороги. Це провал.
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Одна проблемка - разом з Зєприматами і нам доведеться скуштувати.
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Ти за формальними бамажками не ховайся.

"доктор сказав у морг, отже у морг" (с) а повезуть санітари а не доктор власноруч. На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8581
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А кто такой арахамия? Это часть тела? Овощь? А простого человека, воина , не могли назначит. Надо только, что бы папа из укрнафты был? Звучит как у Жириновского - мой папа по национальности был юрист.
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Ще один гуморист. С..ка, Шапіто в межах всієї країни. Дякую зебіли. Ви зробили це разогм!
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так вся Україна зробила соєвих разом ! На посаду міністра оборони мене рекомендував Арахамія, а не Коломойський, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3311
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насправді - довбнів було лише 8% ...а зараз їх ще менше !..))
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