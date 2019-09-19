 За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в депутатському запиті Олександра Мережка.

У тексті запиту зазначається, що з огляду на викладені журналістом Е.Плінським факти є підстави вважати, що деякі співробітники ДБР можуть займатися протиправною діяльністю. Зокрема, зазначається, що ексспівробітник ДФС А.Моргун, є радником глави ДБР Романа Труби і він "відповідає за контроль митниці та збір кешу"

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