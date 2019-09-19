 За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в депутатському запиті Олександра Мережка.
У тексті запиту зазначається, що з огляду на викладені журналістом Е.Плінським факти є підстави вважати, що деякі співробітники ДБР можуть займатися протиправною діяльністю. Зокрема, зазначається, що ексспівробітник ДФС А.Моргун, є радником глави ДБР Романа Труби і він "відповідає за контроль митниці та збір кешу"
Шкода депутатів... Зараз митниця для себе не ризикує збирати.... Для правоохоронців не ризикнуть і подавна...
Гбр з митниці касу не збирали... А відділ к збирав данину... І досі претендує...
Ось тут і питання... Хто дбр мочить...
Я не захищаю трубу, просто категорично не переварюю брехню.
Імпортувати товар по повних ставках самовбивство для підприємств... Його ніхто не купить... А в купі з декількома Дніпровськими Київськими і Лтвівськими тзов яким чуть чуть можна... Вбиває ринок...
Але не переживайте... Як тільки дозволять красти всім, або заборонять красти обраним... То ринок все вирівняє.
А якщо ти не з вулиці, то тим більше повинен знати, що і по чому, комерси також в стойлі стояли... Чи ти ізбранний і останні 5 років як і передостанні 5... долю кашнікам не закидав? Відробляв по іншому?
Про чесний бізнес пі...ж навіть не починай... Не при наших податках...
Чо тобі Зеленський так впав? Від корита відірвав? Так привикай... Працювати йди...
Кто сегодня врах?