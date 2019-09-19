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 Політика України
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Все про:запит (17) ДФС (2323) ДБР (500) Мережко (1)

 За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит. ДОКУМЕНТ

Народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко просить правоохоронні органи розібратися в ситуації, висвітленій журналістом Е. Плінським про протиправну діяльність деяких співробітників ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в депутатському запиті Олександра Мережка.

У тексті запиту зазначається, що з огляду на викладені журналістом Е.Плінським факти є підстави вважати, що деякі співробітники ДБР можуть займатися протиправною діяльністю. Зокрема, зазначається, що ексспівробітник ДФС А.Моргун, є радником глави ДБР Романа Труби і він "відповідає за контроль митниці та збір кешу"

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За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит 01

За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит 02
За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит 03
За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит 04
За фактом можливої ​​протиправної діяльності радника глави ДБР Труби Моргуна в правоохоронні органи подано депутатський запит 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149484
 
 
 Топ коментарі
 
Платежи в бюджет от таможни после успешной реХвормы ваЗЕлина упали на 20%.
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Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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Плінський звичайнісінька продажна істота...
Шкода депутатів... Зараз митниця для себе не ризикує збирати.... Для правоохоронців не ризикнуть і подавна...
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Дуже схоже на замовну операцію конкурентів...
Гбр з митниці касу не збирали... А відділ к збирав данину... І досі претендує...
Ось тут і питання... Хто дбр мочить...
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Ты, Писька, подрабатываешь у Трубадура? Назови хоть что то, что эта шарага сделала полезного за свою жизнь, кроме пиз@ежа по телевизору для таких лохов как ты, писюн!
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Ти спілкуватися навчись... І збав обороти, а то в поворот не впишешся...
Я не захищаю трубу, просто категорично не переварюю брехню.
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Платежи в бюджет от таможни после успешной реХвормы ваЗЕлина упали на 20%.
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І це пов'язано зі зменшенням обсягів сірого імпорту...
Імпортувати товар по повних ставках самовбивство для підприємств... Його ніхто не купить... А в купі з декількома Дніпровськими Київськими і Лтвівськими тзов яким чуть чуть можна... Вбиває ринок...
Але не переживайте... Як тільки дозволять красти всім, або заборонять красти обраним... То ринок все вирівняє.
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Ты мне уроки не учи, у меня груз на терминале каждую. неделю, в обе стороны. А свои уМу заключения читай лохам возле обоссанного подъезда! Люди не будут вкладывать ни в торговлю, ни в производство, ни в финансы, если какая то голимая шмара может приехать в регион, и рассказывать как нужно работать, хотя сам по жизни может только #уем по пианинЕ стучать, и бабки в офшоры выводить во время войны.
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Я не розумію... Ти до...тись рішив? Чи остограмився і потягнуло на конфлікт?
А якщо ти не з вулиці, то тим більше повинен знати, що і по чому, комерси також в стойлі стояли... Чи ти ізбранний і останні 5 років як і передостанні 5... долю кашнікам не закидав? Відробляв по іншому?
Про чесний бізнес пі...ж навіть не починай... Не при наших податках...
Чо тобі Зеленський так впав? Від корита відірвав? Так привикай... Працювати йди...
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Похоже на тщательно спланированную провокацию Врага по дискредитации Народного Президента.
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