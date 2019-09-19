Редактор Цензор.НЕТ 19.09.19 22:0519.09.19 22:06 "Динамо" в Києві мінімально обіграло шведський "Мальме" в першому матчі Ліги Європи У Києві на НСК "Олімпійський" в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" обіграло шведський "Мальме" з рахунком 1:0.Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Єдиний гол на 84 хвилині забив динамівець Буяльський. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гравці київського "Динамо" зустрілися зі звільненими українськими моряками. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3149482 x Мені подобається 8
Мальме - Динамо Киев 2:0
а мацковский Спартак - настоящий....
А теперь мгновения.
Раньше х... стоял как кол,
а теперь давление
Там точно знайдеш ))
а спостерігач.
душили, душили...
Наразі - це межа, на жаль. Суркіси - це прокляття для Динамо !
А у Динамо ещё все впереди!
Там такие молнии подрастают- порвут всех !
Так що це кращий результат української команди в єврокубках на цьому тижні...
Ганьба - це коли кацапський ЦСКА влітає маловідомому Лудогорцю з рахунком 1:5 А краснодар отримує від Базеля 0:5.
Динамо виграло, москалі розгромно програли - що ще треба?