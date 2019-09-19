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Все про:Динамо (126) Ліга Європи (59) футбол (758)

 "Динамо" в Києві мінімально обіграло шведський "Мальме" в першому матчі Ліги Європи

У Києві на НСК "Олімпійський" в матчі першого туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" обіграло шведський "Мальме" з рахунком 1:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол на 84 хвилині забив динамівець Буяльський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149482
 
   
 Топ коментарі
 
А шахтер в шахте тренировался с киркой...)
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Котов душили, душили,

душили, душили...
Наразі - це межа, на жаль. Суркіси - це прокляття для Динамо !
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От инвалиды ,в Союзе такие команды как нынешнее Динамо играли максимум во второй лиге ... "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 9432
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А шахтер в шахте тренировался с киркой...)
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Боты, КЕЧ 1978/1979:
Мальме - Динамо Киев 2:0
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Про ботов не скажу а вот то ,что ты дурачок это 100%, в том розыгрыше Мальме только в финале проиграл Нотингему а сегодняшний Мальме это полный НОЛЬ ,впрочем, как и сегодняшнее Динамо !
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Форест сейчас, к сожалению, тоже далеко не в Лиге Чемпионов. Но это ничего не значит
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в союзе нет пока команды хуже спартака.
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"Нету лучше игрока Леонида Буряка,
а мацковский Спартак - настоящий.... "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 3349
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В 1978 (кажецца) звездное Динамо просрало Мальме. Сейчас "хреновое" выиграло "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 2160
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То было другое Мальме а то, что играло сегодня это вообще не команда...
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Раньше были времена,
А теперь мгновения.
Раньше х... стоял как кол,
а теперь давление "Динамо" в Києві мінімально обіграло шведський "Мальме" в першому матчі Ліги Європи - Цензор.НЕТ 6801
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Поставить тренером бздливую стриптизершу, сразу Лигу чемпионов выиграют!
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вви і в цьому розбираєтеся? диво, а не жінка.
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"Дорогой, я тебе изменяла всего 2 раза. Один - с оркестром, второй - с футбольной командой" "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы - Цензор.НЕТ 1853
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то ви з паном Адвокатиком подружжя ? "Динамо" в Києві мінімально обіграло шведський "Мальме" в першому матчі Ліги Європи - Цензор.НЕТ 1074
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а чому ви до нього звертаєтесь - "дарагой" ? )))
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Ксюха, твоя третья голова - самая некреативная
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В своєму сімейному архіві пошукай.
Там точно знайдеш ))
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Офсайд не вираховують, його фіксують. Яке ж ти обмежене.
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я ж не рефері, щоби фіксувати.
а спостерігач.
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Кто едет на футбол в Данию 7 ноября Копенгаген - Динамо К ? Пиво пьём ?
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Не помню, в Дании тоже вроде неплохое пиво варят.
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И не одно . В Дании очень много мелких пивоваров
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В Украине не пил датского пива ? А что украинскою мочу вместо пива пьёшь?
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Ненаговаривай, сейчас в Украине тоже хорошее пиво продают. Перечислять не буду, у каждого свой вкус.
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Да , продают но не украинское ? 2 года назад в Украине меня угостили пивом с пластиковой бутылки, называется бочковое , сказать что это моча , то ничего не сказать . Как его можно пить ума не приложу
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В аэропорту Копенгагена на первом этаже есть их бар
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Да,да . Это оно любимое . Только в Дании оно по 0.7 . и на гривне это будет за 0.7 110-120 гривен
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Что за плоские вопросы ? Вот это совдепия , везде ищет халяву . За себя не в состоянии заплатит ?
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Так заходи , нам и больше ничего не нужно
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выпьем твоё , а пиво мешать не будем , потому что нельзя понижать градус
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Мальме, даже не знал что есть такой клуб.
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Они никогда с фастовским "Рефрижератором" никогда не играли
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Котов душили, душили,

душили, душили...
Наразі - це межа, на жаль. Суркіси - це прокляття для Динамо !
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Вже більше 20 років мрію поки ці п`явки-скнари відчепляться від клубу
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Не отцепятся. Лучший для Динамо - это вариант Фиорентины
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Они в 2000-х убили клуб, оставив местную суркисню облызнем, и сделали как бы с нуля новый. А потом просто вернули название Фиорентина
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Хто президент там зараз чи зробили народну команду ?
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банкрот и распродажа игроков.год не помню
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Дурик, вот когда надо было мост минировать Разминировали бы мигом
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Ругаете Динамо, а я ненавижу ваш паганый Шахтар.
А у Динамо ещё все впереди!
Там такие молнии подрастают- порвут всех !
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Динамо слило надежду не свое светлое будущее в унитаз, когда молодые чемпионы мира стали этому клубу не нужны. А в чудеса я уже не верю.
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Лучше самому спортом заниматься. А если уж надо по каким то причинам за кого то болеть - ну подберите себе команду или спортсмена, которые часто выигрывают! Ну это ж какое то садомазо из года в год болеть за неудачников.
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Я не страдаю.Сейчас сам "кузмич".Т.к. клуб за который я болел его больше нет. Остальные мне постольку поскольку.
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Аналогично не понимаю всех этих спортивных болельщиков когда спортом прикольно самому заниматься
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Нє, у Динамо сьогодні явно не кращий матч (хоча в 2 таймі вони нарешті почали грати), але не забуваємо, що кроти от вчора 0:3 влетіли вдома. Про Олександрію мовчу вже - там і так все ясно було з самого початку.

Так що це кращий результат української команди в єврокубках на цьому тижні...
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Ну і так, ганьба - це не Динамо-Мальме 1:0 і навіть не Шахтар-МанСіті 0:3.
Ганьба - це коли кацапський ЦСКА влітає маловідомому Лудогорцю з рахунком 1:5 "Динамо" в Києві мінімально обіграло шведський "Мальме" в першому матчі Ліги Європи - Цензор.НЕТ 3766 А краснодар отримує від Базеля 0:5.

Динамо виграло, москалі розгромно програли - що ще треба?
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