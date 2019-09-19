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 Політика України, Здоров'я
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Все про:концесія (15) медицина (787) кров (14) Радуцький Михайло (28)

 Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що Україна готова віддавати в концесію іноземним фірмам обласні станції переливання крові.

Про це він сказав, виступаючи на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові в Україні та впустить інвесторів в Україну. Сьогодні Україна готова віддавати в концесію станції переливання крові, щоб зайшов інвестор і взяв це в управління", - сказав Радуцький.

За його словами, в деяких областях вже можна побачити, який мають вигляд сучасні станції переливання крові.

"Ми хочемо, щоб усі регіони мали такі сучасні станції", - підкреслив нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149481
 
 
 Топ коментарі
 
недра уже освоили теперь будем кровь качать с нации ?
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Оце і є реальна торгівля на крові. Вірніше, торгівля кров'ю українців.Я так розумію, що нам крові для внутрішніх потреб достатньо навіть попри війну.
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кацапа, да мы поняли, что с твоих земляков только гавно качать можно Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1302
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недра уже освоили теперь будем кровь качать с нации ?
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Вообще то концессия это продажа за деньги прав продавать услуги(один из вариантов,а так их несколько).То есть сразу получается ,что инвесторы получают право продавать кровь.По своему больничному опыту,общениям и наблюдениям неоднократно видел как закупается кровь для операций, переливаний. Это недешево обходится.Теперь вложил деньги и качай прибыль.Так что ли получается? Как то мерзко звучит продать право продавать кровь.
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Мерзко звучить це коли дебіл Радуцькиц є головою комітету Верховної ради, а його протеже куйвсраку-Скалецька міністр МОЗ! Люди з ідіотськими ідеями, а насправді взагалі без ідей реформування медицини дістались до керівних посад в медицині! Оце дійсно мерзко звучить! Але цей бардель буде недовго, якщо за півроку медична еміграція лікарів в ЄС не зупиниться, то підуть Радуцький та Скалецька на смітник, звідки їх і підібрали.
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игор, ты ли это! на святое на зелю покусился, ату тебя...
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А я только хотела спросить а кто такой Радуцкий? Какие у него научные звания, диссертации, достижения, научные открытия? Черт из табакерки? И оно отвечает за здоровье нации? Понятно что будет со здоровьем. Ничего хорошего не было, и не будет.
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Радуцкий - это пидаГок со специальностью "фельдшер скорой помощи", которую получил в т.н. университете физкультуры и спорта в Куеве, где учился по специальности "физическая реабилитация". Получен заочно. У нас много таких "специальностей". Например, у поплавского спокойно можно заочно получить диплом гособразца "кинорежиссер" за два года. Со своей клиникой "Борис" (он БоГисович в паспоГте) зарабатывает бабло на перевозках тел справа налево. Потому стал "бизнесменом". У нас такие законы, что вот невозможно перевезти, например, труп умершего родственника между областями. А "Борис" это делает. Небесплатно, конечно. Но и за деньги немерянные. У него мозги устроены не "как сделать бесплатную медицину", а "где отжать бабло". Так скоро он поймет, что в концессию выгоднее отдать шлагбаумы на въезде в больницы. Отакие у нас "новые литца"
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не, вы плохо поняли- кровь будут выкачивать с ворюг, барыг ,типа пороси и свинярчуков
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кацапа, да мы поняли, что с твоих земляков только гавно качать можно Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1302
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А ты чьих будешь? К какой категории себя относишь? Из свинарчуковых, или поросят? Так, чисто из любопытства вопрос, не больше...
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Оце і є реальна торгівля на крові. Вірніше, торгівля кров'ю українців.Я так розумію, що нам крові для внутрішніх потреб достатньо навіть попри війну.
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Скоро и человеческие органы станут ресурсом
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не скоро... а уже!
трансплантологи с прошлого века (с 1913 г) "тренируются" усовершенствуя этот процесс
а уж "черные трансплантологи" давно это сделали товаром с постоянно (но не всегда законно) пополняемыми ресурсами
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Так это тот Радуцкий ,который с х.ем в ж.пе ?🤮
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Когда-то один клоун тоже в Юрмале говорил, что Украина "Готова..."... Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8840
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Клоун тот кто иСССтерично жирным шрифтом тут вопит Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6060
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че скалишься то? Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4409
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о, грамотёй-кривляка подтянулся Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4539
и не надоело тебе гоняться за мной и смешно обзываться то? так хочешь сойти за умного, что аж штаны нужно стирать)
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И Вас мы тоже рад видеть))
Желаю Вам всего православного Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 54
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в смысле? а платить "инвесторам" кто будет? почему им должно быть интересно вкладываться в этот "бизнес"? мне вообще как то непонятно как это хранение и переливание крови можно назвать "бизнесом"? выхлоп откуда?
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Для заочного фельдшера радуцкого Ваши вопросы непонятны. Следующим шагом будет сдача в концессию шлагбаумов на въезде в больницу. Будет такой классный шлагбаум с лампочками и еврозабор на пять метров. А въезд будет стоить, чтобы отбимть бабло и "подяки для ментов" за два года (примерно). Лепить будут из говна и палок, поскольку понимают, что дольше не проуправляют здравоохранением.
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"По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови. Источник: https://censor.net.ua/n3149481"

И это без всякой концессии!
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це вже остання стадія розвитку України? спочатку різали на брухт заводи та вивозили з України, потім ліси, залишалася ще земля, а тепер будуть вивозити і кров з людей.
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зебил, ты сделал это вместе! Жаль что твоя печень алкаша никому не пригодится
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Че вы такой желчный как сотона? Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4521
Путину выгодны срачи и вы с удовольствием ругаетесь во славу Путина.
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Владелец самой дорогой частной клиники знает где поднять денег!
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Какая-то совершенно невнятная идея.
Вообще стратегию хотелось бы почитать их медреформы

Пока только общие цели были озвучены и местами какие-то тактические шаги
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Не узнаю вас...
энто вы начинаете в нашем Народном Президенте сомневаться и в его назначениях....?
Вам что, крови мудрого и простого нарида жалко для реформ...?
Разберутся....
Владимир Александрович узнает и все сделает правильно...
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Может, вам сразу за меня комментарии писать, раз вы лучше знаете, что мне писать, что нет 😁
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я считаю, что он погарячился - пока на лахту новых методичек не подвезли, вам бы отдохнуть Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 9866
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Мои комментарии к вашим лахтинским методичкам не имеют никакого отношения
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Думаю, что cloud2009 26ea8082 - это САМ (т.е. Владимир Александрович собственной персоной). Вы бы не ерничали, а растеклись в уважухе. Вас типа читают сильные мира... и так далее. И не смотрите строго, что тупые. Думайте об уважухе
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шо тут непонятного

Конце́сія - договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам. Концесіоне́р - суб'єкт підприємницької діяльності, який на підставі договору отримав концесію. Вікіпедія
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Нифига не понятно, если честно
Они потом эту донорскую кровь втридорога больницам и госпиталям будут продавать?
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А шо Радуцкий? Ляпнул и ляпнул
Потом окажется что это он лично так видит

Что ты мне говорил о нем, не помню, если честно 😁 сорри
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да ляпнул не, не ляпнул это такое - шкурные интересы будут тоже лоббировать, не надо идеализировать их тоже... говорил что не вижу его в МОЗ, так или иначе он всё равно примостился
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А! Ну я тоже так же думаю поэтому наверное и не запомнила
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Вообще хочу стратегию почитать
Каким образом страховая медицина внедряться планируется, что с больницами, в чьей собственности они останутся
И так далее
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То для радуцкого уж слишком круто. Уверен, что он идею шлагбаумов обдумывает. Как самих шлагбаумов, так и людей с похожими хвамилиями на должности при них.
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все хотят от них стратегии по разным направлениям, но кроме тактики пока ничего не видно
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Почему все в России говорят, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.
Украина как она есть, без пропаганды.

Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
Здесь показано что делается в Украине без рос. пропоганды!
https://uprom.info
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Зачем? Они торговать кровью захотели? Где там место для инвестиций и прибыли?
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судя по тому, что он выступал на конференции ""Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови" речь идет о том, что из крови будут изготавливаться препараты, которые потом будут продавать. Разница между себестоимостью и ценой реализации конечного продукта за вычетом налогов и есть прибыль. В любом случае для этой цели кровь заготавливают на станциях переливании. Инвестиции ( вложение средств деньги или оборудование) нужны для реконструкции старых станций переливаний крови, а также производственных мощностей для ее переработки.
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Это явный перебор. Здесь не должно быть частников, только государство. Даже имея несколько тысяч станций(или около того) можно найти деньги из бюджета на это. Иначе все это выйдет боком. Здесь критичен(даже очень) моральный аспект вопроса, не материальный.
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Вы правы на все 100. Честно, когда прочитала эту новость была в ступоре.
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Украинцы кровь сдают для переливаний из гумманитарных соображений - это практически бесплатно, там суммы чисто символические - кофе попить.
Если кто-то на этом собирается зарабатывать, перепродавая отданную кровь больницам и какие-то препараты на продажу изготавливая...это по сути - как наживаться на чужой благотворительности. Радуцкий - сразу видно, что не доктор, а барыга.
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Ну дык фельдшер создавший клинику "Борис", а потом ее в 2019 продал
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Господи, прости, но реально- бизнес на крови "Конце́ссия (от лат. concessio «разрешение, уступка») - вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора (или - совместно с концедентом) объектов (как правило) недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу."
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А кровь - это и есть "недвижимое имущество". Так понимает его заочный фельдшер радуцкий с дипломом института спорта.
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Министр готов отдать в концессию свои почки, кровь! Но инвесторов нет.
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бізнес на крові ?
бізнес на органах ?
бізнес на абортованих плодах ?
що іще ?
ці дєлкі незабаром і повітрям торгуватимуть.
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) на запад будут цистернами гнать кровь сырец, а потом покупать у запада уже готовую из неё продукцию.
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Один слуга урода вирішив на донорстві органів заробляти. А тепер ще один слуга урода на крові. Ще не відомо на чому вирішив підняти бабло наступний урод...

Зєбіли, ви єто "сделали"
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Жаль, что мозг невозможно с Украины экспортировать, кому он 73% да и еще и зеленый сдался?
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"весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванную под душ"
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Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий



да отдавайте вместе с людями -

на органы пойдут закардон.

ахахаха




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Знов знайшов Радуцький десь у лісі
риговські жахливі кровосісі...

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та "украина" на всё готова только бы еще бабла в "панаму" закинуть ...а українці ...та хер з їми українцями
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Який же він розумний кровосіся, буде першим донором.
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Коли вони вже зрозуміють... Що стали політиками... І висловлюватись потрібно чітко...
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Кровь стои копейки. Донорам платят по-минимуму, пару сотен гривень и талон на завтрак.
Инвесторы - это бизнесмены, которые хотят заработать. Как они собираются "заработать на крови"? Продолжать покупать за копейки, типа "по госукдарственной цене", а продавать больницам по европейским ценам?
Офигенная реформа.
Зеленые недоумки еще "барыгу" будут вспоминать как Иисуса.
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Пэтро сразу сказал, что эти "товарищи" с Украины все соки (кровь) выпьют.
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Феноменальний,феєричний,вищої проби,патентований довбойоб.
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Жыды не остановятся пока не выпьют всю кровь с украинцев
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Да, "Борис" рассовая клиника, для внутреннего государства.
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Слуги народу захотіли людскої крові. Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1584
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Насяльник, а насяльник, а рехворма будет ? Или опять взятки давать надо ?
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Как же вы, реформаторы хреновы уже надоели. Все на продажу. Да чтоб вы сдохли первыми.
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Красная нитка на запястье - это Каббала, иудовский оккультизм.
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