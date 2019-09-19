 Україна готова віддавати інвесторам в концесію станції переливання крові, - Радуцький

Про це він сказав, виступаючи на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Концесія - це те, що дозволить вирішити проблеми із заготівлею крові та взагалі зі станціями переливання крові в Україні та впустить інвесторів в Україну. Сьогодні Україна готова віддавати в концесію станції переливання крові, щоб зайшов інвестор і взяв це в управління", - сказав Радуцький.
За його словами, в деяких областях вже можна побачити, який мають вигляд сучасні станції переливання крові.
"Ми хочемо, щоб усі регіони мали такі сучасні станції", - підкреслив нардеп.
трансплантологи с прошлого века (с 1913 г) "тренируются" усовершенствуя этот процесс
а уж "черные трансплантологи" давно это сделали товаром с постоянно (но не всегда законно) пополняемыми ресурсами
и не надоело тебе гоняться за мной и смешно обзываться то? так хочешь сойти за умного, что аж штаны нужно стирать)
Желаю Вам всего православного
....
И это без всякой концессии!
Путину выгодны срачи и вы с удовольствием ругаетесь во славу Путина.
Вообще стратегию хотелось бы почитать их медреформы
Пока только общие цели были озвучены и местами какие-то тактические шаги
энто вы начинаете в нашем Народном Президенте сомневаться и в его назначениях....?
Вам что, крови мудрого и простого нарида жалко для реформ...?
Разберутся....
Владимир Александрович узнает и все сделает правильно...
Конце́сія - договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам. Концесіоне́р - суб'єкт підприємницької діяльності, який на підставі договору отримав концесію. Вікіпедія
Они потом эту донорскую кровь втридорога больницам и госпиталям будут продавать?
Потом окажется что это он лично так видит
Что ты мне говорил о нем, не помню, если честно 😁 сорри
Каким образом страховая медицина внедряться планируется, что с больницами, в чьей собственности они останутся
И так далее
Украина как она есть, без пропаганды.
Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
Здесь показано что делается в Украине без рос. пропоганды!
https://uprom.info
Если кто-то на этом собирается зарабатывать, перепродавая отданную кровь больницам и какие-то препараты на продажу изготавливая...это по сути - как наживаться на чужой благотворительности. Радуцкий - сразу видно, что не доктор, а барыга.
бізнес на органах ?
бізнес на абортованих плодах ?
що іще ?
ці дєлкі незабаром і повітрям торгуватимуть.
Зєбіли, ви єто "сделали"
да отдавайте вместе с людями -
на органы пойдут закардон.
ахахаха
риговські жахливі кровосісі...
Инвесторы - это бизнесмены, которые хотят заработать. Как они собираются "заработать на крови"? Продолжать покупать за копейки, типа "по госукдарственной цене", а продавать больницам по европейским ценам?
Офигенная реформа.
Зеленые недоумки еще "барыгу" будут вспоминать как Иисуса.