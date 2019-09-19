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Все про:Порошенко (9710) Росія (19940) політв'язні (1044) Панов Євген (87)

 "Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще", - звільнений в'язень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з російської в’язниці українцем Євгеном Пановим.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Європейської солідарності.

У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко привітав Євгена Панова з поверненням додому.

"Я висловлюю справжнє захоплення тією мужністю, з якою ви разом з нашими справжніми героями пройшли ці неймовірні випробування. Я твердо переконаний, що на прикладах вашого патріотизму, вашої любові, вашого вміння воювати мають виховуватися покоління українців", – сказав він.

Петро Порошенко висловив переконання, що про подвиг та стійкість українців – в’язнів Кремля мають знати якомога більше людей.

"Ми маємо зробити все, щоб в книгах, у фільмах цей подвиг був відображений", – додав він.

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Водночас Петро Порошенко зазначив, що, на жаль, зараз ризики для України зашкалюють. Він особливо наголосив, якщо українська влада прийматиме мир на умовах капітуляції, то не отримає миру, а отримає лише ганьбу і капітуляцію.

В свою чергу, Євген Панов подякував п’ятому президентові України за його зусилля щодо звільнення українців з кремлівських в’язниць.

"Я прекрасно знаю, що Ви за нас боролися… Коли я дивився російські новини – чим гірше в російських новинах говорять про Україну, тим краще. Називали Порошенка найголовнішим ворогом, і мені це подобалось… Якщо вона кажуть погане, значить все йде добре (в Україні – ред.)", – зауважив він.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко також привітала Євгена Панова зі звільненням та поверненням в Україну.

"Ми дуже хочемо подякувати вашій родині. Ваша мама, брат, дружина дуже багато робили для того, щоб ваше ім’я було на слуху і звучало на всіх акціях щодо звільнення заручників. Ця активність так само дозволяла нам тримати спільну позицію, щоб всі прізвища звучали на міжнародному фронті, на міжнародній арені чи були зафіксовані в резолюціях ПАРЄ та інших документах", – сказала депутат.

За її словами, це дуже важливо для того, щоб разом і далі боротися за звільнення інших в’язнів.

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Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще, - звільнений вязень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком 01
Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще, - звільнений вязень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149480
 
   
 Топ коментарі
 
Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
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Зеленського нахвалюють.
Так само поводять себе і росіскі тролі.
Співпадіння ?
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Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
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UA Rostyslav Komarnytsky

Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
19.09.2019 21:33
Ответить Больше не нравится 11
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Никоим образом обливать Панова нельзя.
И я не "зебенята".
Но соевую перамогу не могу не развенчать - Панов был изолирован от полной информации. Ругая хряка - путинская РФ на Порошенко и работвла
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Безперечно, Панов лише вчора прибув в Україну і ще не розібрався в українських реаліях. А найголовніше - не переглянув всі серії про хорошого Голобородька. От, коли перегляне всього "Слугу народа", то тоді Порошенкуьпуки не подасть. 😁 Нє? 😊
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Зеленського нахвалюють.
Так само поводять себе і росіскі тролі.
Співпадіння ?
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Сегодня в одной из новостей письков тоже там недоволен был, мол рашка не так себе представляла штайнмайерскую формулу, и вместе с ним петики негодовали. Вывод?
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Негодовали конкретно из-за чего? Или лишь бы в лужу перднуть?
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Как обычно, зрада, Зеленский сдаёт Украину и так далее. Хотя даже письков абыделся, мол мы не такое подписание хотим "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 9590
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А как коррелируется одно с другим? Петики хотят того же,что и письков? Или всё таки хотят чтобы ни о каких "формулах" вообще речи не было?
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Зарплатные петики хотят то, чего написано в методичках, а те у них постоянно меняются. Идейные петики сами не знают чего хотят, но у них во всём зрада. Вычленить из их мешанины какие-то осмысленные мысли-нереально, проще дать им возможность лайкать друг друга, для нервов спокойнее.
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Так зачем было вписываться своим комментом,если "нереально"? Пусть лайкают друг друга.
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Попадаются отдельные вменяемые, с которыми можно нормально общаться.
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Висновок: невдала спроба піськіва прикрити аґента. Як сказав би Станіславський: "Не вірю!" ☺
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Вата, это для тебя, дебила, письков делал вид, что кацапендрия не за зеленского, для тебя , сраной ваты и сейчас эти типа кацапские новости, чтобы ты тут их тиражировал. Кацапы ссцут от радости после слов пристайко и пальчики скрестили, чтобы не сорвалась очередная многоходовочка
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Так это для вас многоходовочка, это же ваши в унисон с ним недовольны.
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Ну не будешь ты на этом сайте писать как человек.Смирись😂🌷×××
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Жаль що не підірвав вас там, бл*дєй горбатих.
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Нес украинизацию в Украину? Ты кацап штоль? Надо твоему хозяину втык сделать, раба получил, а содержать не умеет. Надож, до интернета цапа допустил.
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Пусть сейчас послушает,что порохосрань вещает и посмотрит канал"чесных" новын и кривой,от соловья и параша тудей,хер отличишь.Как из одной студии вещают "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 8682.Ну а карамелькин ,то вообще в каждой теме ,со своим ну очень нужным "мнением".
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Интересно, сколько барыга Панову заплатил или что пообещал, чтобы всретится с ним.
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Панов этот смотрел российское ТВ постоянно в тюрьме
Будем милосердными, такой удар по психике
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Аргументы секты "Святого патриота Петра":
- Мы постоянно смотрим кацап-ТВ, чтобы изучать и знать врага досконально!
- На наши неокрепшие, работающие лишь на 8% мозги, рашен-пропагандэн не действует!

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Ты сам это сказал...Прямо в воздухе переобулся, глазам не верю))
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У соевых есть только барыги и мессии
Шо тут скажешь
У амеб и то кругозор шире
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А шо сказать, потому гороховые и выбрали амебу с ее кругозором...
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Клоун и авантюрист, работающий шестеркой у пахана бени
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Им в Мальме штук пять ватветочку впихнут. Но то будет "случайность" имени михайличенко. А тут - таки-да перемога. Они даже погонялом "инвалиды" гордятся. Типа намек на Челси.
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'Нихто" везде успевает подмазаться.
Сегодня хвоздь программы.
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В челябинском детском саду №293 детям на ужин дали только соль. На фото видно, что целый день ребятишек кормили традиционной едой для детсада, однако в графе «Ужин» значится лишь соль.


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Щоб знали шо сол пишеться з м"яким знаком, а тарелька без нього.
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Ну мабуть ще шось , окрім солі було ... . ))) Вибачте за намёки .
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Суровые челябинские...даже не знаю кто, повара наверное.
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Второго листа ты конечно не заметил. Ну это ладно, бывает
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О! А как это ты без VPN под кацапсячей тряпкой сюда попал? Ааааа... Уже майор или еще в капитанах ходишь? "Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще", - звільнений в'язень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком - Цензор.НЕТ 312
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Ему не трудно, а обрезанной вафле с израильской ксивой на крмане сложновато....
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Почему Порошенко постоянно в какой-то другой партии? Тому що прынцыповый? "Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко - Цензор.НЕТ 4973
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Чому українська армія відходить в тил... а російська - лишається на українській території?
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плід незрілого мозгу. Так називається цей опус?
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С весны "никто", "пустое место".
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Судя по реакции зебилов, действующий президент? Не?😊
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Судя по его поведению до него никак не дойдёт что уже не действующий
Скинулись бы своему сивочолому на специалиста по связям с реальностью что ли
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Наверное, Порох на полном серьёзе воображает себя Чёрчиллем. Только, если Педро, будучи неглупым человеком, в глубине души, наверняка, понимает, что эта аналогия не имеет смысла, бо он против Черчя -- что плотник супротив столяра, то его верные пёсики об этом не задумываются даже. Я в фейсбуке в риторике порохососов изредка натыкаюсь на этот аргумент мол, глюпые бритты в 1951 одумались и Черчилля вернули, вот и украинцы обязательно одумаются и мальдивского курортника вернут как только так сразу, не то на следующих выборах, не то на новогоднем путче.
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Он может быть бы и понимал бы, но 5 лет кругом одни лизоблюды, любая критика воспринималась как «агент кремля»
Адекватность уехала, телеграммы не шлёт даже
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Ну, это обычная история, когда здравомыслящий и самокритичный человек, получив огромную власть, не выдержал испытания оной и забронзовел. Причём, некоторые сторонники Пороха, у которых хоть какие-то мозги есть, тоже отмечают, что года 3 назад он был гораздо адекватнее, чем сейчас. Для того, чтобы с Вами согласиться, даже не обязательно обладать какой-то суперпамятью. Достаточно просто сравнить интервью Пети для DW в ноябре 2015 с интервью для УП в августе 2019, чтобы осознать весь масштаб трагедии.
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Тогда и Чучме, а не, Пинчук с Каломойшей порешали, Зе взял под козырёк☺
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Последний из Президентов. Слудующий уже **********!
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Гетман свинарчукив и оффшоров. Да, и петисосов.
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Даже ч-б фото не в силах скрыть сизый нос
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Отфотожопенный свин.
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За петю перестали вспоминать , - как и должно 8 % , - так он опять о себе напомнил . Лучше бы в ДБР на суд пришёл .
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Чом ти не прийшло
Як сонце зійшло
Чи коня не мав
Чи стежки не знав
Мож марина не пускала?
І коня я мав
І стежки я знав
Та й марина проводила
Та найменший син
Бодай він не зріс
Сідельце сховав паскудник
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За Петю бы перестали впоминать, если бы зелеботам было о чем говорить, кроме Пети.
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В ДБР на суд? 😁 😁 😁 Може сразу на эшафот?
Ты больше там шмаль не бери, Ванья...
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вот эту фразу "если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не
получит мира, а получит только позор и капитуляцию" позже у него черчиль сплагиатит и войдёт с ней в историю.
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)) то у них так вечно новостной бот шалит.
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Меньше всего украинцы доверяют росСМИ, а больше всего - Президенту (79%) и Вооруженным силам (74%)
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Надо было ему Г+Г смотреть, там еще хуже про Украину.
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В дупу було поцілувати ПААРАШЄнка
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"В то же время Петр Порошенко отметил, что, к сожалению, сейчас риски для Украины зашкаливают. Он особо отметил, если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не получит мира, а получит только позор и капитуляцию."
Т.е. панамский Пэдра ему в лицо сказал, что его, Панова, зря выпустили, но тот всё равно благодарен!😁
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Вы заметили, что в топкомментариях, ниодного против барыги, а только против Зеленского, к чему бы это.
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Да там комплексная причина. Во-первых, Пэтя свою ботоферму поддерживает в полуживом состоянии, бо после своего феерического отсоса у телевизионного персонажа он, наконец-то, осознал, что пиар превалирует над реальными достижениями. Во-вторых, у реальных его сторонников жопы горят как северное сияние ещё с апреля, вот они и сублимируют свою жопоболь в интернетовском калометании в так ненавидимого ими Зелю. Соответственно, от их гиперактивности возникает ложное впечатление, что они представляют собой какую-то реальную силу. Хотя, чисто математически это восьмипроцентная кучка обиженников.
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заметили. вот поэтому ничего в цензоре писать больше и не хочеться. так по-привычке зайдешь. почитаешь своновопли... и с улыбкой ляжешь спать
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