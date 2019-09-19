 "Коли дивився російські новини - що гірше говорять про Україну, то краще", - звільнений в'язень Кремля Панов на зустрічі з Порошенком

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Європейської солідарності.
У повідомленні наголошується: "Петро Порошенко привітав Євгена Панова з поверненням додому.
"Я висловлюю справжнє захоплення тією мужністю, з якою ви разом з нашими справжніми героями пройшли ці неймовірні випробування. Я твердо переконаний, що на прикладах вашого патріотизму, вашої любові, вашого вміння воювати мають виховуватися покоління українців", – сказав він.
Петро Порошенко висловив переконання, що про подвиг та стійкість українців – в’язнів Кремля мають знати якомога більше людей.
"Ми маємо зробити все, щоб в книгах, у фільмах цей подвиг був відображений", – додав він.
Водночас Петро Порошенко зазначив, що, на жаль, зараз ризики для України зашкалюють. Він особливо наголосив, якщо українська влада прийматиме мир на умовах капітуляції, то не отримає миру, а отримає лише ганьбу і капітуляцію.
В свою чергу, Євген Панов подякував п’ятому президентові України за його зусилля щодо звільнення українців з кремлівських в’язниць.
"Я прекрасно знаю, що Ви за нас боролися… Коли я дивився російські новини – чим гірше в російських новинах говорять про Україну, тим краще. Називали Порошенка найголовнішим ворогом, і мені це подобалось… Якщо вона кажуть погане, значить все йде добре (в Україні – ред.)", – зауважив він.
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко також привітала Євгена Панова зі звільненням та поверненням в Україну.
"Ми дуже хочемо подякувати вашій родині. Ваша мама, брат, дружина дуже багато робили для того, щоб ваше ім’я було на слуху і звучало на всіх акціях щодо звільнення заручників. Ця активність так само дозволяла нам тримати спільну позицію, щоб всі прізвища звучали на міжнародному фронті, на міжнародній арені чи були зафіксовані в резолюціях ПАРЄ та інших документах", – сказала депутат.
За її словами, це дуже важливо для того, щоб разом і далі боротися за звільнення інших в’язнів.
Зебенята, а Панове - ще той порохобот! 😊 Коли будете його обливати зеленою субстанцією?
19.09.2019 21:33
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И я не "зебенята".
Но соевую перамогу не могу не развенчать - Панов был изолирован от полной информации. Ругая хряка - путинская РФ на Порошенко и работвла
Так само поводять себе і росіскі тролі.
Співпадіння ?
и че ?
Будем милосердными, такой удар по психике
- Мы постоянно смотрим кацап-ТВ, чтобы изучать и знать врага досконально!
- На наши неокрепшие, работающие лишь на 8% мозги, рашен-пропагандэн не действует!
Шо тут скажешь
У амеб и то кругозор шире
http://online-allsports.com.ua/index.php/sport-online-video/prochee/122674-kanal-futbol-1-ukraina-smotret-onlajn-pryamaya-translyacziya-besplatno-i-bez-registraczii
Сегодня хвоздь программы.
Скинулись бы своему сивочолому на специалиста по связям с реальностью что ли
Адекватность уехала, телеграммы не шлёт даже
Як сонце зійшло
Чи коня не мав
Чи стежки не знав
Мож марина не пускала?
І коня я мав
І стежки я знав
Та й марина проводила
Та найменший син
Бодай він не зріс
Сідельце сховав паскудник
Ты больше там шмаль не бери, Ванья...
получит мира, а получит только позор и капитуляцию" позже у него черчиль сплагиатит и войдёт с ней в историю.
Т.е. панамский Пэдра ему в лицо сказал, что его, Панова, зря выпустили, но тот всё равно благодарен!😁