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Все про:Константинопольський патріархат (106) РПЦ (268) автокефалія (396)

 Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча)

Єпископ Константинопольського патріархату, архієпископ Тельміський Іов (Геча) повідомив, що абсолютно всі сучасні православні автокефалії, крім найдавніших патріархатів, були створені Томосами Константинопольської церкви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник Вселенського патріархату повідомив у розмові з Cerkvarium.

"Навіть якщо брати історію православної церкви в Росії, то бачимо, що її автокефалія була самопроголошена у 1448 році, коли в Москві обрали митрополита Йону самостійно, без дозволу Вселенського патріархату. Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії Томосу про автокефалію", - заявив архієпископ.

Єрарх також додав, що всі пізніші автокефалії ХIХ-го і ХХ століття були проголошені Вселенським патріархатом.

"Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії.

Читайте також: Грецька (Елладська) церква де-факто визнає автокефалію ПЦУ, - Епіфаній

Правда, православна церква в Росії може претендувати, що вона проголосила автокефалію Православної Церкви в Грузії (1943 р), в Чехословаччині (1951) і в Америці (1970 р), але ці автокефалії не визнавалися повнотою Православної Церкви, тому що православна церква в Росії не має такої прерогативи надавати автокефалію", - додав владика.

Архієпископ Іов також згадав про звернення Архієрейського собору УПЦ 1991 року, коли представники Української церкви вже просили Вселенський патріархат про автокефалію.

"Якщо автокефалія була б надана Українській церкві відразу після проголошення незалежності України в 1991 році, можна було б запобігти 30 рокам хворобливого і шкідливого розколу, який почався в 1989 році", - підсумував владика.

Також читайте: Варфоломій відмовився проводити собор глав православних церков для обговорення автокефалії ПЦУ: "Буде марним"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149479
 
   
 Топ коментарі
 
У ордынцев ну абсолютно все ворованное.
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Козломордим Орда автокефалію надала!
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только Исторически надо понимать что Руская Росийская... а вернее Московская церковь до 1917 года да что то там было со спорными моментами..нельзя кстати забывать о Реформе Церкви Петра 1 которое привело к раскольничеству, появлению староверов крестившихся двумя перстами и новой более цивильной духовенство именно от Петра 1 пошло в духовенство чины и чинопочитание как во всей Империи.. а после Переворота 1917 года после того как в 1924 году бли расстреляны выгнаны за кордон и посажены в тюрьмы священнослужители... церква в России прекратила свое существование аж до Указа Сталина 1943 года и ЭТА церква что сегодня - не есть правоприемник или наследик той церкви Русской российской, что была до 1917 года никоем образом .... все сложно покрыто ложью обманом замалчиванием перписыванием истории и документов подлогов и тому подобное... Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 1671
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"Слабым дают, сильные сами берут"(с)
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У ордынцев ну абсолютно все ворованное.
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щас главный духовник ***** аж бес пошлинной водкой за тайной вечерей похлебнётся )
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Безотносительно к кацапью, но это бред сивой кобылы. Причем тут 20 и 19 века если речь идет о сотнях лет раньше. К тому же турецкая церковь с несколькими прихожанами это далеко на вселенский патриархат.
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вероятно, то, что ты называешь турецкой церковью и есть вселенский патриархат...разные времена были и есть в его истории, но это он...а ты его так, по-кацапски нарекаешь)... небось, сам-то казачёк-кизячок засланный?..или москалик?
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В основе Православия лежит эллинизм - фундаментальное (краеугольное) положение всего учения о Православии. И совсем неважно, что себе помышляют пАборники "третьего Рима", обзывая Вселенский Патриархат какой-то "турецкой церковью", "фанаром" и проч. уничижительными дефинициями... Вселенский патриарх и Вселенский Патриархат только и исключительно (!!!) имеет право предоставлять автокефалию. Сие ещё раз было во всеуслышание заявлено недавно состоявшимся Собором Элладской (Греческой) Церкви. И даный общепринятый постулат (канон, если хотите) был подтвержден ВСЕМИ каноническими православными Церквями!
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Потрудись дізнатись що таке Константинополь і Візантія тоді зрозумієш що таке Вселенський (Константинопольський) патріархат.
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Хорошо было ржать с титаника когда под ногами была земля.
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А скільки гонору, було. Скільки зверхності. "Третій Рим"- самосвятний
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дык всегда так было - кто больше всех кричит, как правило больше всех украл
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Ща женек, который ,ледок прям напрягся.
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******** Гундяев зря бухлом торговал ?
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Гоните московских чекистов в рясах из Украины Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 5763
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і знову про автофекалії, попівські манси Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 9059
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Я верю в сказанное на все 100 % и то что в России не церковь православная , а секта кровожадная есть этому и другие доказательства. Вспомним как в прошлом столетии в Росси убивали так называемых попов и разрушали так называемую церковь. И вот я себе задал такой вопрос : а не за это ли самозванство без Томаса Бог наказания послал ? Не было там Божий благодати , и потому так Бог послал наказания . Ещё обратите внимание, что сильно от коммунистов пострадали те территории , где захватывала так знания русская секта , а вот например Польша уже не так пострадала , хотя тоже была под коммунизмом.
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Скажіте, а вот для України Бог послал наказанія у віде войни там и тисяч тропов тоже за отсутствіе Томаса?
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А видел сон , как на Донбасе советы убивали много невинных людей . В концы кончины ссср , на Донбасе там где были кости этих людей , хотели строит гаражи , разлили , нашли кости , вместо того , что бы перезахоронить , они взяли бульдозерами эти кости с землей перемешали , потом залили это бетоном , мол там сибирская язва . Бог не фраер. Донбасе несёт наказание .
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Ну й що? Що це міняє? Закони України нічого не кажуть про Томоса і Фобоса. Всі громадяни мають рівні права незалежно від приналежності до будь якої релігійної громади. Такі самі права мають і громадяни які ні ви що не вірять окрім України.
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Не зови беду на свою дурную голову . Вспомни как убивали попов и разрушали церковь в прошлом столетии. Ответ себе сам : , не было ли это наказанием за самозванство ? Не было ли это наказанием , что без Томаса , они в церковь играли ?
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В Дании датчане живут по 10 Заповедей Божих , они не говорят об этих Заповедях, они живут по них . Вам вообще этого не понять .
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..ну прям-таки...- тебе, исконному датчанину понять же...
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Я не датчанин , и никогда не буду. Я только гражданин Дании по паспорту. Но я очень сожалению, что родился в ссср , а не в Дании.
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Не сперечайтесь з тим Б. Дидовиком, то прокацапська істота на службі - тролить, прикидається дурником - ніби не розуміє очевидних речей. А може і справді таким є.
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закантачили грузинську і американську...
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Лешие сомневаются в законности статуса кикимор. Тут без экспертного мнения Кащея не обойтись. Ролевые игры свихнувшихся старых девственников.
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Томос выдан СЦУ (Святейшей церкви Украины). Прямо в документе просят все церкви мира именно так называть новую церковь в Украине, получившую томос и никак иначе!
Какое отношение к томосу имеет ПЦУ, кто объяснит?
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ей(пцу) его(томос) предоставили те, кто в 1688 году переподчинили киевскую митрополию московской церкви...тогда включили, а щаз вывели...это все дело рук вселенского патриархата, который и создал киевскую митрополию(988)..
все эти 1688-2018 годы московская церковь имела, какую-то легитимность при наличии в своем составе киевской митрополии...а щаз с русью связи никакой(((
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Я же предоставил ссылку на текст томаса. Вы его читали? Какие 1688 года и ПЦУ? Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 7559
Томос выдан "Року дві тисячі дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктiона 12."

Как бы еще проще намекнуть на коллизию? Петя утверждает, что квартира его (ПЦУ), а в документах указан Сеня (СЦУ)! Так чья квартира то?
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просил объяснить - объяснил..."историческая Митрополия Киевская"
это из текста томоса:
....Константинопольского Престола, который по многовековым каноническим преданием обязан беспокоиться про Святые православные Церкви, которые имеют в этом потребность, а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как историческая Митрополия Киевская...

"историческая Митрополия Киевская"
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Да там (в XVIIв.) целая "история" приключилась... НИКТО не "передпочинял" Киевскую митрополию никакой Москве! Ба, даже раньше, между прочим, Киевская митрополия на челе с митрополитом и клиром НЕ признали и НЕ благословили так наз. "Переяславсую Раду" с её позднее подтасованными московитами "Мартовскими статтями" (по пунктам коих Украина, будто-бы, "вступала в военный союз с Московией и признавала верховенство московитского "царя") Москва обманом и подкупом домоглась ВРЕМЕННО ("до оконсания смуты") согласовывать и призначать митрополита Киевского, при сём в обязательном порядке должен был упоминаться в Богослужениях Вселенский патриарх. Более того! Периодически, необходимо было ОФИЦИАЛЬНО подавать прошение Вселенскому патриарху на ПРОДЛЕНИЕ такого права (имеется в ввиду право назначать митрополита Киевского!) Кстати, а сама Церковь до переворота 1917 г. в документах Вселенской Патриархии именовалась "Православная Церковь Россиии", а никак НЕ "Русская Павославная Церковь"...
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это важно - ВРЕМЕННО и ОФИЦИАЛЬНО подавать прошение Вселенскому патриарху на ПРОДЛЕНИЕ
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а почему тогда назьівается "православная церковь в России", если она без томоса и небьіл провозглашена Вселенским? она тогода "православная церковь России".
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Чим свиню не називай, свинею вона і залишиться🤔
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Российская автокефалия самопровозглашена и не имеет томоса, - епископ Вселенского патриархата Иов (Геча

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моя улюблена тема-релігія кацапів і все що з ним пов"язано. Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3012
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те що самозванці -сектанти гундяєвські ,безтомосні лжевіруни-монголоїди трикляті намагаються усіма силами примазатися до Русі Київської називаючи себе росіянами ,а не московитами вкрасти нашу віру ,релігію та історію усі і так знають.
Але добре те що такі загальновідомі факти озвучуються духовенством України та православними церквами.І що би там не казали фанати торчка,основна заслуга Пороха це те що за його сприяння Українському Православ"ю надали Томос та визнання,чого нема і не буде ще років 500 в кацапських самопроголошених сектантів.
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І те що озвучив архиєпископ без сумніву правда.Думаю в Константинополі є усі укази та документи того періоду тому така заява небезпідставна.Як би не завивали московити і щоб там не брехали їхня брехня нікому не цікава.Брехуни,розкольники і сектанти! Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча) - Цензор.НЕТ 3935
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С томосом они бы ракеты не освящали.
Самозванцы московиты - сами назвались православными, сами назвались "россией".
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Це ніколи не було секретом для тих,хто цікавився історією церкви.
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Московиты даже своего Томаса не имеют ! А еще против Руси-Украины бочку катят
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