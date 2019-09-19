 Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча)

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник Вселенського патріархату повідомив у розмові з Cerkvarium.

"Навіть якщо брати історію православної церкви в Росії, то бачимо, що її автокефалія була самопроголошена у 1448 році, коли в Москві обрали митрополита Йону самостійно, без дозволу Вселенського патріархату. Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії Томосу про автокефалію", - заявив архієпископ.

Єрарх також додав, що всі пізніші автокефалії ХIХ-го і ХХ століття були проголошені Вселенським патріархатом.

"Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії.

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Правда, православна церква в Росії може претендувати, що вона проголосила автокефалію Православної Церкви в Грузії (1943 р), в Чехословаччині (1951) і в Америці (1970 р), але ці автокефалії не визнавалися повнотою Православної Церкви, тому що православна церква в Росії не має такої прерогативи надавати автокефалію", - додав владика.

Архієпископ Іов також згадав про звернення Архієрейського собору УПЦ 1991 року, коли представники Української церкви вже просили Вселенський патріархат про автокефалію.

"Якщо автокефалія була б надана Українській церкві відразу після проголошення незалежності України в 1991 році, можна було б запобігти 30 рокам хворобливого і шкідливого розколу, який почався в 1989 році", - підсумував владика.

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