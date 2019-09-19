 Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча)

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник Вселенського патріархату повідомив у розмові з Cerkvarium.
"Навіть якщо брати історію православної церкви в Росії, то бачимо, що її автокефалія була самопроголошена у 1448 році, коли в Москві обрали митрополита Йону самостійно, без дозволу Вселенського патріархату. Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії Томосу про автокефалію", - заявив архієпископ.
Єрарх також додав, що всі пізніші автокефалії ХIХ-го і ХХ століття були проголошені Вселенським патріархатом.
"Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії.
Правда, православна церква в Росії може претендувати, що вона проголосила автокефалію Православної Церкви в Грузії (1943 р), в Чехословаччині (1951) і в Америці (1970 р), але ці автокефалії не визнавалися повнотою Православної Церкви, тому що православна церква в Росії не має такої прерогативи надавати автокефалію", - додав владика.
Архієпископ Іов також згадав про звернення Архієрейського собору УПЦ 1991 року, коли представники Української церкви вже просили Вселенський патріархат про автокефалію.
"Якщо автокефалія була б надана Українській церкві відразу після проголошення незалежності України в 1991 році, можна було б запобігти 30 рокам хворобливого і шкідливого розколу, який почався в 1989 році", - підсумував владика.
Какое отношение к томосу имеет ПЦУ, кто объяснит?
все эти 1688-2018 годы московская церковь имела, какую-то легитимность при наличии в своем составе киевской митрополии...а щаз с русью связи никакой(((
Томос выдан "Року дві тисячі дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктiона 12."
Как бы еще проще намекнуть на коллизию? Петя утверждает, что квартира его (ПЦУ), а в документах указан Сеня (СЦУ)! Так чья квартира то?
это из текста томоса:
....Константинопольского Престола, который по многовековым каноническим преданием обязан беспокоиться про Святые православные Церкви, которые имеют в этом потребность, а больше всего о тех, которые всегда с ним связаны каноническими узами, как историческая Митрополия Киевская...
"историческая Митрополия Киевская"
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моя улюблена тема-релігія кацапів і все що з ним пов"язано.
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те що самозванці -сектанти гундяєвські ,безтомосні лжевіруни-монголоїди трикляті намагаються усіма силами примазатися до Русі Київської називаючи себе росіянами ,а не московитами вкрасти нашу віру ,релігію та історію усі і так знають.
Але добре те що такі загальновідомі факти озвучуються духовенством України та православними церквами.І що би там не казали фанати торчка,основна заслуга Пороха це те що за його сприяння Українському Православ"ю надали Томос та визнання,чого нема і не буде ще років 500 в кацапських самопроголошених сектантів.
Самозванцы московиты - сами назвались православными, сами назвались "россией".