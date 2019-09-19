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 Тарифи у майбутньому газовому контракті України з РФ залежатимуть від обсягів поставок, - Шефчович

Заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович вказав на зв'язок обсягів поставок газу з РФ українським транзитом і термінів контракту з тарифами.

"Щодо тривалості, обсягів і тарифів цього контракту, в цьому питанні теж думки збігалися в тому, що необхідно дійти згоди з цих трьох складових. Обсяги визначають тарифи", - сказав Марош Шефчович у четвер на прес-конференції в Брюсселі після завершення третього раунду тристоронніх консультацій щодо газу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "тривалість контракту також є визначальною" для суми майбутніх інвестицій.

Відповідаючи на питання, Марош Шефчович підтвердив: "Обсяги будуть прямо впливати на тарифи".

Він повідомив, що сторони займуться цими питаннями в ході майбутніх дискусій.

При цьому під час переговорів конкретні обсяги транзиту газу не обговорювалися.

"Ми сьогодні не обговорювали конкретні обсяги, оскільки порахували, що спочатку потрібно домовитися щодо правової бази", - повідомив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Конкретні обсяги - це предмет комерційних переговорів, і багато в чому вони залежатимуть від переговорів про обсяги поставок газу для України", - сказав він.

"Україна взяла пропозиції в роботу - сьогодні вони розглядають і прямі поставки, і поставки реверсом, як було заявлено. Для них важливо розуміти, які будуть і обсяги, і цінові умови з погляду ефективності", - додав міністр.

Читайте також: Україну цікавить транзит, а Росію - прямі поставки газу українським споживачам, - Марош Шефчович про газові переговори

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149478
 
 
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ну это понятно, шо опт буде дороже розницы.
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похоже зебилы там такого наподписуют что юлин переможний контракт будет детским лепетом.
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на початок закінчать війну будь якою ціною, а потім контракт терміново підпишуть, щоб бобіки не мерзли взимку Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок, - Шефчович - Цензор.НЕТ 3399
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Шевчович- яркий представитель пророссийских кругов Словакии. Он учился в мацкве. Его словаки не захотели выбрать преЗЕдентом, как тут хремль не старался Он проиграл Чапутоврй
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ВСЕ ЗОРОШО ПОМНЯТ, как раша требовала выкупить газ пр ЮЛЬКИНОМУ КОНТРАКТУ?
Раша опять идет тем де путем- затягивает Украину в Газовую петлю.
Юля сидела за тот контракт и ЗЕ посадят , если они не прекратят ложить Украину под мацкву.

Смерть ворогам! Слава Украине!
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Почему не в военкамате? Чужую кровь не жалко?
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И как тарифы будут зависеть от кацапских поставок газа?Украина уже вышла на самообеспечение газом населения страны.Видимо наращивание добычи газа уже никого и не интересует,одно дело иметь доход из 180-200 баксов и совсем другое из 200-300 гривень.
Однозначно что все насрали на народ и на энергетическую независимость страны.Главное для ублюдков чем больший доход.
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Толку от этого самообеспечения газом, если благодаря мудрому Пэдро украинцы за свой собственный газ платят по общеевропейским тарифам.
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Вполне с Вами согласен.Мы так и не знаем сколько в газохранилища закачано украинского газа и по какой цене и сколько иностранного.И если на 999 кубов украинского подкачали 1 куб импортного то почему народ страны обязан платить за 1000 кубов по цене импортного.
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Потому что это европейский газ из Польши и Словакии и нужно заплатить всем посредникам и смотрящим.
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