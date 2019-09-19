 Глава Мінінфраструктури Криклій анонсував відставку в.о. глави "Укравтодору" Новака

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством", - сказав він.

Новак став в.о. глави "Укравтодору" в жовтні 2016-го. Криклій був призначений міністром інфраструктури 29 серпня цього року.

Новак був міністром транспорту Польщі з 2011-го по 2013 рік.

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