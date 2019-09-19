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 Політика України
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Все про:відставка (554) Укравтодор (173) Мінінфраструктури (317) Новак Славомир (37) Криклій (12)

 Глава Мінінфраструктури Криклій анонсував відставку в.о. глави "Укравтодору" Новака

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак має намір піти у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Криклій заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Новак сам планує йти, він розуміє, що змінився політичний ландшафт. Хоча сам Новак, можливо, найменш проблемний з команди, яка займалася дорожнім господарством", - сказав він.

Новак став в.о. глави "Укравтодору" в жовтні 2016-го. Криклій був призначений міністром інфраструктури 29 серпня цього року.

Новак був міністром транспорту Польщі з 2011-го по 2013 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полювання на відьом влаштовувати не будемо, - Криклій про кадрові перестановки в Мінінфраструктури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149476
 
 
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чего только отставки? почему не взять за писявку и к прокурору?
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У него уже билет за кордон куплен, что он, сдавать обратно должен?
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во-первых на фото не тот новак...а во-вторых недавно лавренюк замминистра похвастался, что за три года с 2016 построено 10000 км качественных дорог...новак отказался выполнить указание зеленского уволить известных зеленскому "коррупционеров" и предложил передать компромат на них в правоохранительные органы..
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не справився? так Гройсман його наче хвалив...
і ще цього залізничника-гітаріста з Польщі.
Втрачаємо шикарних менеджерів з Європи.
Хай Бог милує - куди ми котимося.
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Так, хвалил, т.к. на ремонт дорог закупал асфальт со свечных асфальтовых заводиков гноси
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Омелян
Супрун
Новак
Это были те управленцы,которые в украинских реалиях сделали прорыв.
Как противно понимать,что Украина кататься назад,ускоренными темпами.
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дороги і медицина - це галузі, в яких є маса варіантів для фінансових зловживань, тому каломойський посадить туди своїх людей
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Алё, цензор! Вы чью фотографию прилепили??...Это не тот Новак!!!
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А когда уволят Смелянского с Укрпочты?
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