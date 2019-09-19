 Україну цікавить транзит, а Росію - прямі поставки газу українським споживачам, - Марош Шефчович про газові переговори

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для української сторони найважливіше - добре функціонуючий транзит і його обсяги європейським споживачам. Російська сторона зробила акцент на прямі постачання російського газу українським споживачам", - сказав Марош Шефчович за підсумками консультацій у Брюсселі.
За його словами, ці питання будуть обговорені під час наступних дискусій і переговорів.
Віцепрезидент Єврокомісії також зазначив, що Європа й Україна добре підготувалися до майбутньої зими: в Європі сховища заповнено на 96% від їх ємностей, а в Україні запаси в ПСГ досягли 19,6 млрд куб. м, що на 4 млрд куб. м більше запасів на цю ж дату рік тому.
"Ми добре готові до будь-якої випадковості", - підкреслив Марош Шефчович.
Может первые кредиты уже погашены.
в ЕС единая газотранспортная система и доля кацапского газа в ней примерно 30 % (пока)
.?
ничего кроме контракта на транзит с кацапами заключать нельзя
А транзит интересует олигархов которые сидят на газовых магистралях и получают доход и палец в палец не ударивши а только гешефтуя во вред украинской экономики насравши на народ и на страну Украину.