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 Політика України
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 Україну цікавить транзит, а Росію - прямі поставки газу українським споживачам, - Марош Шефчович про газові переговори

Пріоритети України і Росії на 3-сторонніх газових консультаціях, які відбулися в Брюсселі в четвер, були різними: Київ цікавить транзит, а Москву - прямі поставки українським споживачам.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для української сторони найважливіше - добре функціонуючий транзит і його обсяги європейським споживачам. Російська сторона зробила акцент на прямі постачання російського газу українським споживачам", - сказав Марош Шефчович за підсумками консультацій у Брюсселі.

За його словами, ці питання будуть обговорені під час наступних дискусій і переговорів.

Віцепрезидент Єврокомісії також зазначив, що Європа й Україна добре підготувалися до майбутньої зими: в Європі сховища заповнено на 96% від їх ємностей, а в Україні запаси в ПСГ досягли 19,6 млрд куб. м, що на 4 млрд куб. м більше запасів на цю ж дату рік тому.

"Ми добре готові до будь-якої випадковості", - підкреслив Марош Шефчович.

Читайте також: США направили в Україну експертів Міненергетики, які допоможуть вирішити проблему перебоїв в енергопостачанні з боку РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149475
 
   
 Топ коментарі
 
прямые поставки - полный контроль росии над ГТС и украинскими предприятиями. Голубая мечта газпрьома.
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хаха. ну что же. просто росия потеряла контроль. Заметьте, с тех пор как у нее не покупаем газ она ниразу не шантажировала нас. И за газ как то нет долгов хотя раньше были постоянные долги.
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ЄС, наче проститутка, не може вибрати кудою їй засадять - через сєвєрний гавнопоток, чи українську ГТС....
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Так кто все же друзья, может Буркина-Фасо? Украину интересует транзит, а Россию – прямые поставки газа украинским потребителям, – Шефчович о газовых переговорах - Цензор.НЕТ 6313
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ЕС- трансгендер, ей все равно, хоть в зад, хоть вперед, а хоть и в рот
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Ты против европейского пути и Евромайдана?
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хаха. ну что же. просто росия потеряла контроль. Заметьте, с тех пор как у нее не покупаем газ она ниразу не шантажировала нас. И за газ как то нет долгов хотя раньше были постоянные долги.
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Видимо кто-то забыл паническую акцию "прикрути".
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Мутили с этим газом начиная с развала совка. На трубе сидели все присоски с обеих сторон помогая ***** сбывать газ, а ***** со своей шоблой набивал себе карманы за этот газ. Короче те пАлитики которые сейчас так вылизывают ***** онал и состоялись как политики-бизЬнЄсмЄны на этом вонючем газу. А когда ***** не доплачивали то ***** обвинялО Украину в воровстве. Мало того из бюджета списывались миллиарды на яко бы компенсацию всяким ТЭЦ и стоимость газа населению. Никакого учета тепла не было, сколько нарисовали сколько и списали.
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Есть долги. В 2015 году Нафтогаз получил 300 млн. долларов от **** в кредит на покупку газа. В 2016 году кредит от Всемирного банка на 500 млн. долларов на покупку газа. В 2019 году Нафтогаз взял кредит через выпуск долговых бумаг на 600 млн. евро и 330 млн. долларов под 7,1-7,3%...
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нууу. Это не то. Кто то говорит о просрочке выплат по газу?
Может первые кредиты уже погашены.
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Если не покупает Украина газ у России, то значит для Украины все же ГТС важен, если она за транзит так рвет? халява, сэр, нет?... Да взорвите вы эту трубу и избавьтесь от агрессора. Что не так?)))
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Так а в чем проблема в прямых поставках? Или если газ с "Польши" он уже не росийский?
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прямые поставки - полный контроль росии над ГТС и украинскими предприятиями. Голубая мечта газпрьома.
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Нет , он американский и скоро будет норвежский
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нет. не кацапский.
в ЕС единая газотранспортная система и доля кацапского газа в ней примерно 30 % (пока)
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дядя СЭМ начал "вторжение" на европейский рынок газа.Америкосы это не те ребята ,которые останавливаются на пол пути.Когда у тебя самая сильная армия,самая сильная экономика,в стране много газа и нефти ты можешь позволить себе роскошь-"выкинуть с рынка" слабого и глупого.Там где америкосы там есть гарантии,стабильность,развитие.Там где появляется РФ ТАМ разруха,обман,воровство и нищета.Скажите,к кому будут тянутся "страждущие"?
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а в том проблема, что 1.при прямых поставках шантаж ( типа внеплановый ремонт, профилактика и т.д.)будет продолжаться 2. газ с "Польши" российский/ не российский покупается у Польши, а россия вынуждена заключать договора с Польшей, но согласно правилам ЕС и здесь уже "Польша газ тырит" не проходит. Кроме того у Евросоюза есть диверсификация поставок , а значить рынок работает- кто может предложить товар по справедливой цене у того и купят. 3. счетчики учета поставленного газа на территории россии и они всегда брали их за основу, несмотря на возражения укр. стороны 4. прямые поставки это очередная попытка замутить схемы для оседания в карманах. Это так по верхах, но как Вы знаете дьявол кроется в деталях, о которых публике не докладывают. И если россия настаивает на прямых поставках, то в этом имеет очень большой интерес. Соглашения, которые были ранее заключены с ней наглядно показали, что партнерского отношения к другой стороне никогда не было.
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Не знаю... если купил у соседа может быть бывшей соседской?
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После того, как кацап продал газ и получил за него деньги это уже не кацапсячий газ и куда и как его используют не кацапсячее это дело. А Ани так не хАтятЬ. Україну цікавить транзит, а Росію - прямі поставки газу українським споживачам, - Марош Шефчович про газові переговори - Цензор.НЕТ 6713
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Ну , что ? Электроэнергию уже Украина будет покупать в России , на очереди газ
.?
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Що, "прямі поставки"? Це ми знову, кожен Новий рік будимо дивитися на харю пяного кацапа, який, начеб то зачиняє газову засувку в Україну, та слухати лемент "Украина газ ворует"" Краще платити дорожче, аніж все це терпіти від "братів"-ворогів.
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т.е. мы опять начинаем покупать газ у кацапов?
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Ну в Швейцарии как то газа еще не наблюдалось....
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Кацап , тебе ещё не известно что такое сланцевый газ?
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не начинаем,а продолжаем-токо он по бумажкам преподносится как европейский.
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ты когда хлеб в магазине покупаешь то это чей хлеб? кому ты платишь деньги?
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Не "начинаем", а по сути и не прекращали...
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Театр абсурда. С одной стороны РФ оккупировала наши территории, с дргой стороны мы еще торгуем и торгуемся с ней. Если мы сами себя не уважаем, то почему это должен делать кто то другой????
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Мир меняется и войны тоже приобретают гибридный вид...
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Спочатку нехай кацапи сплатять Україні борги по газу.
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За те Шо кацапи натворили в Україні вони повинню років зі 100 забезпечувати нас газом та нафтою без плати.
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интересно, если бы поставки газа из той же европы стали для Украины бесплатными, насколько бы подорожала цена его кубометра для населения?
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Зеленский первый Президент в Украине,который отстаивает интересы Украины и не ложится как шлюха под партнёров и врагов .А нас много ,мы его поддержим
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Как ни странно но ты удивишься. Первым президентом в Украины, который презирал ***** был Ющенко, а реально ***** сказал Шо он ***** Порошенко.
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Вот так создаются мифы и легенды про петю.
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Нужно быть дибилом, чтобы пойти на условия Газпрома...сейчас в ЕС газ продают дешевле газпромовского...а на подходе еще поставки американского газа в в Свиноуйсьце в обьеме 20 млрд кубометров в год.

ничего кроме контракта на транзит с кацапами заключать нельзя
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В том то и суть, что заключать контракт не с кем - Нафтогаз за 5 лет так и не успел реформироваться и разделиться согласно 3 энергопакету, а этот Шуфрич через месяц уйдет в отставку, так что явного решения нет.
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Украину?Украину интересует украинский газ добытый из наших недр что в разы дешевший как сейчас и который идет на экспорт а закачивается в газохранилища импортный в раз а то и в два дорожчий.
А транзит интересует олигархов которые сидят на газовых магистралях и получают доход и палец в палец не ударивши а только гешефтуя во вред украинской экономики насравши на народ и на страну Украину.
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Зе-дебіли забули газові войни?Може зебілоїди мріють бачити по телебаченю як путлер Україні газ відключає?
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я гдето слышал.. что газовозный флот, всем своим составом за год может осилить (перевезти) около 13 млрд кубов.
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Украину интересует транзит, а Россию - прямые поставки газа украинским потребителей... а если ...Германию интересует транзит,а Россию - прямые поставки газа немецким потребителям....Немцы этому кремлёвскому старику возле виска покажут,скоро русский шпион Хутин, будет каждому немцу в штаны рукой лазить Україну цікавить транзит, а Росію - прямі поставки газу українським споживачам, - Марош Шефчович про газові переговори - Цензор.НЕТ 711
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становись вегетарианцем. тогда своими кизяками можно пользоваться ) не благодари за эту супер идею.
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Свои кизяки заняты, я на них экологически чистую клубнику выращиваю для базара.Можете воспользоваться старт-апом. Если это не подходит, пишите в личку, есть другие идеи.
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для финансирования своих агентов "русского" мира, через занижение цены (по сравнению общерыночной) и нужны кремлевской банде так называемые "прямые поставки" (нужно быть полным дураком, чтоб этого не понимать)!
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Судьба вложила яйца газпрома в руки Украины, пока СП-2 не достроен. И надо быть уродом, чтобы не воспользоваться этим. Контракт на наших условиях и только на транзит.
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