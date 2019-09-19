 Україну цікавить транзит, а Росію - прямі поставки газу українським споживачам, - Марош Шефчович про газові переговори

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для української сторони найважливіше - добре функціонуючий транзит і його обсяги європейським споживачам. Російська сторона зробила акцент на прямі постачання російського газу українським споживачам", - сказав Марош Шефчович за підсумками консультацій у Брюсселі.

За його словами, ці питання будуть обговорені під час наступних дискусій і переговорів.

Віцепрезидент Єврокомісії також зазначив, що Європа й Україна добре підготувалися до майбутньої зими: в Європі сховища заповнено на 96% від їх ємностей, а в Україні запаси в ПСГ досягли 19,6 млрд куб. м, що на 4 млрд куб. м більше запасів на цю ж дату рік тому.

"Ми добре готові до будь-якої випадковості", - підкреслив Марош Шефчович.

Читайте також: США направили в Україну експертів Міненергетики, які допоможуть вирішити проблему перебоїв в енергопостачанні з боку РФ