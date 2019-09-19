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 Політика України
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Все про:Сюмар (155) Шабунін (81) НАЗК (633) Красносільська (3)

 Комітет з антикорупційної політики може рекомендувати Раді призначати голову НАЗК без спецперевірки

Комітет з антикорупційної політики Верховної Ради може рекомендувати парламенту призначати голову Національного агентства з питань протидії корупції без спеціальної перевірки.

Це викликало суперечку на засіданні комітету в четвер, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, член комітету Вікторія Сюмар зазначила, що депутати секретаря не можуть взяти без спецперевірки, а главу НАЗК призначать.

Згідно з правками до закону, спецперевірку новий глава НАЗК пройде вже після призначення. Норму виписували в Офісі президента. Про це свідчить коментар до редагування, який залишила в тексті голова комітету Анастасія Красносільська. За її словами, це має прискорити конкурс.

Водночас депутати від опозиції не виключають, що закон переписується під кандидатуру Віталія Шабуніна. Про це також може свідчити правка, яка знижує віковий ценз для посади з 35 до 30 років.

Раніше Шабунін казав, що не може очолити НАЗК саме через свій вік.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149473
 
 
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Комитет по антикоррупционной политике может рекомендовать Раде назначать председателя НАПК без спецпроверки.-по блату.
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ааа, от воно що, не дарма Шабунін з Богданом таємні зустрічі організовував... ласий шмат від нової влади захотів
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А где все зебилы делись? Это ж перемога! Конкурсы через интернет, парень из народа, велосипед!
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Стесняюсь спросить: а когда легитимный вернется? К Йолке зебилы успеют подготовиться?
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