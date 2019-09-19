 "Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На думку учасників акції, згідно з формулою Штайнмаєра, Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну й економічну автономію Донбасу, проводить місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ, оголошує амністію всім бойовикам, платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свій рахунок і наступного дня після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не станеться).

Учасники акції вимагали не підписувати капітуляційних угод із Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватися на узаконення проросійської автономії Донбасу й амністію для бойовиків.

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Мітингувальники закликали дотримуватися такої послідовності врегулювання війни в Донбасі: Повне і стійке припинення бойових дій, виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань, передача кордону Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні. Тільки після цього проведення виборів за українським законодавством.

Підтримати акцію прийшов і нещодавно звільнений з російських катівень Володимир Балух





















Фото, відео, - Олег Богачук