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 "Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні людей прийшли під ОП з вимогою не йти на поступки Росії на переговорах у Мінську стосовно Донбасу і відхилити застосування "формули Штаймаєра" для врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На думку учасників акції, згідно з формулою Штайнмаєра, Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну й економічну автономію Донбасу, проводить місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ, оголошує амністію всім бойовикам, платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свій рахунок і наступного дня після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не станеться).

Учасники акції вимагали не підписувати капітуляційних угод із Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватися на узаконення проросійської автономії Донбасу й амністію для бойовиків.

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Мітингувальники закликали дотримуватися такої послідовності врегулювання війни в Донбасі: Повне і стійке припинення бойових дій, виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань, передача кордону Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні. Тільки після цього проведення виборів за українським законодавством.

Підтримати акцію прийшов і нещодавно звільнений з російських катівень Володимир Балух

Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 01
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 02
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 03
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 04

Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 05

Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 06
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 07
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 08
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 09
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 10
Нормандська змова - державна зрада! - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу 11

Фото, відео, - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149472
 
   
 Топ коментарі
 
С каждым днём у избирателей Зеленского всё больше поводов перестать обижаться на то, что их называют идиотами
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Янукович то же откушивал сытно и думал - пронесёт. Пронесло. Правда до Параши добежать успел. А этот недалёкий навряд ли успеет.
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Что то "Нацкорпус" и "Нацдружин" Арсена Рюкзакова не видать
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Хіба можна прача сприймати серьозно,це відомий поролиз,який лизав путіну,потім януковичу а тепер порошенку.я його перепостив тільки щоб бачили які кретини та дурні у пороха і які безглузді відмазки вони видумують,а ви сприймаєте це за чисту монету,з нього і його висерів тільки посміятись можна
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При пети такого не было, чтобы перед самой АП (теперь ОП) высказывать свое мнение. Где петин забор, петисосы? Пусть так будет и дальше. Кстати, там кричали: Петю верни?
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Ну так это надо в Козин к мародеру идти, его рук дело минские договоренности.
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13 пункт просто шедевр предательства - особый статус и амнистия уродам.
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петьки пришли себя показать)) у меня другой вариант: дать восстановленной петькой армии приказ навалять кацапам душевных аж где-то до Урала, как вы на это смотрите?? а то пришли маленького петьку ругать, старшенький же всё поделал, только приказ и вперьёд!!
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Молодцы Робяты.Правильный лозунг на все времена.,,Не знаю как,но не так." Тут главное не отступать и вопить погромше.
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ЗЕленая шмаркля кремлёвкая не пройдёт.
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Напоминает "красную линию по выдаче Цемаха", а когда все решили - так Пеця еще и примазаться к этому не преминул.
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А вот при Петре Алексеевиче протестов на Банковой не было
"Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 4692 "Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 1952
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И меня, ПЕСык, не было. И тебя. И детям своим мы дом с Химерами показать не могли, потому что там рядом трусливая Свынюка сидела
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Народа не боялся, не то что "Зеля сцыкун".
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П'ять років пояснював суспільству що Мінськ - державна зрада, а Порошенко зрадник. П'ять років протестів в Раді проти голосування за особливий статус в Конституцію і за закони про особливий статус. П'ять років блокад, судів над добровольцями, вуличних протестів. Потім змінюється влада. І ті хто ще вчора мовчав, сміявся, колупався в носі, пережовував фейки про нас і кричали «не гойдати човна!» раптом «прозріли». Вони раптом розгледіли мінські договорняки, досочінялі купу фейків і почали розгойдувати човна самі. Чудеса)) Треба було тільки переставити прізвище господаря з крісла з написом «влада» в крісло з написом «опозиція».

Семен Семенченко.
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Ахєрітєльний афтарітєт.Двічівсракуранєтий хєрой.
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Помню видео, когда он устроил блокаду жд путей, а точнее торговли с лднр, в то время как Порошенко наслал на них своего лизуна Аброськина, и как эта падла ментовская действовала. Семёнченко верю больше больше, чем шоколадной сволочи.
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Наступним президентом має бути етнічний українець, україномовний по життю,щіро ненавидячій росію та росіян, та позбавлений будь - яких ілюзій щодо " европейської підтримки"... Замислюватися на цю тему пора вже зараз.
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А Порошенко був етнічним українцем?
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Порошенко був етнічним крадієм та зрадником.
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На все 8% . НО.....порохоботы верят что на целых 25% .......
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он был " вальцманом" , а вот нынешний президент Украины - настоящий " голобородька " и таких же привёл - шустрого , беню и прочих голобородек
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Так пусть на фронт идут, чего они под радой тусят?!
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Ідіот. Зазвичай я не даю такі визначення людям, проте ти ідіот.
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скільки пафосу та брехливого патріотизму. просто жесть
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Вони розкачують зе-фортепіано 😂... Що робиться! Що робиться!
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черговий диванний майдан порохоботів на цензорі
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Зеленого гешефтмахера пора останавливать....
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на слідуючій акції вже буде беркут,не тільки ветеранам АТО на колінах стояти,пора уже і порохолизам відгрібати,а 73% буде плескати в ладоні
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Беркут у ***** позичиш? І хутболочку вдінеш...
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А мож то твоих собратьев малороссов и россосиян интересует, малоросс конченый?
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зеленский сдает украину

Приблизна кількість результатів: 3 750 000 (0,45 сек.)

И шо? "Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 9272
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Я уже предлагал этому эебобику на другой ветке...набрать в Гугле запрос ...зеленский тюрьма....наверное он не набрал...а то был бы очень обрадован...
Результатов: примерно 24 900 000 (0,39 сек.)
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Ну ти й дебил припорошений,там 95-й квартал зеленський і тюрьма,ото тобі і результат,але то не головне,в тебе скоро теж життя змінится,всього два варіанта,або воювати або в тюрьму,на менше ти не настрочив
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Млей от счастья зебобик....придет время и чувак с ксивой презЕдента сядет на нары.....
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...У Вінниці під час представлення нового голови ОДА Володимиру Зеленському передали виписане на його ім'я посвідчення члена Українського товариства сліпих. Про це повідомляє "Укрінформ"Оскільки сам президент до Вінниці не приїхав, його посвідчення передали заступникові голови ОП Сергієві Трофімову.
"Я розраховував, що сьогодні приїде президент, - зазначив директор ПОГ "Вінницьке УВП УТОС" Костянтин Ільніцький. - Статут Українського товариства сліпих передбачає, щоб до наших лав вступали люди зрячі. Тому сьогодні Вінницьке товариство сліпих на ім'я Володимира Олександровича Зеленського виписало посвідчення, що він є членом Українського товариства сліпих".
"Тому він зобов'язаний нам допомагати, передайте йому будь-ласка", - наголосив Ільніцький, звернувшись до Трофімова, який представляв нового голову Вінницької ОДА Владислава Скальського.
Членом УТОС Зеленського зробили, щоби привернути увагу до проблем підприємств, на яких працюють незрячі.
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"Сьогодні наше підприємство, де працює 129 сліпих людей, а всього - 200 людей разом зі зрячими, перебуває в дуже плачевному стані, - повідомив Ільніцький. - У принципі така ситуація загалом у державі".
За його словами, міська влада допомагає підприємству, але хотілося б, щоб і "державна влада звернула на це увагу, тому що місто й область не мають важелів допомоги підприємству товариства сліпих".
Перепало й новому голові Вінницької ОДА. Ільніцький подарував Скальському м'яку іграшку - крота й попросив тримати у своєму кабінеті як нагадування про проблеми незрячих людей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329138-zelensjkomu_vipisali_posvidchennja_chlena_tovaristva_slipih
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А ведь ЗЕ обещал прекратить войну хоть на коленях перед ****** и сдачей хоть всей Украины лиш бы небыло войны.
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Не совсем понятно мнение активистов - почему после подписания формулы будет больше смертей и крови, а без подписания всего этого быть не может?
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Ну, вы так и решили. В результате легли под русских и только постанываете.
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потому что там проплаченные бараны.. и если им не нравится чтото пусть ******* на первую линию и митингуют там... чмошники...
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А вообще конечно, Пете, его ПЕСу и ботве, дохрена и больше нужно ахренеть, чтобы требовать от других, невыполнения того, что сам Петя написал и подписал, и потом, не раз хвастал.
Где же ваши шоколадные языки были, когда Петя Минские подписывал? А, вспомнил, у Пети в жопе...
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Значит санкции увеличат до поры пока Путя не увидит смысл.

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Санкции это есть хорошо. Так кто их должен увеличивать ? Почему за 5 лет соевые их так и НЕ ввели , как же зе-лёные их могут ,,увеличить" ?
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Я так посмотрел это видео (не до конца, сразу говорю), сложилось такое впечатление, что эта акция по принципу "за всё хорошее, против всего плохого". Лозунги и слова правильные, а чего они в общем хотят-сами не знают. "Что в делали с Большой государственной печатью?Я колол ею орехи".
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Главное мессию вернуть на трон, остальное белый шум. За время выборов привыкли что везде Порошенко, теперь ломка.
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Честно говоря лучше уж Янукович чем Зесопля, тот был явный враг, а этот косит под украинца но вредит в 10 раз больше.
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Це лише попередження. Останнє. Потім всю цю зелену срань просто спустять в каналізацію. І все.
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Молодцы! Будет зекретину йолка -по телеку его военные "поздравят" по самое не балуй)
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Украинская делегация отказалась закреплять на бумаге "формулы Штайнмайера" мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минскими соглашениями.
Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль границы, разоружении ополченцев и только после этого провести выборы.

Порохоботам это сильно не нравится
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это правда. и ведь свиношныри очень громко молчат о том вся мыролюбность пошла то от их хозяина.
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А це що фуй, зефани???!!! "8 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що погодив застосування «формули Штайнмайєра» для врегулювання ситуації на сході України."
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Уступки должны быть взаимными. Вопрос какими?
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Уступки должны быть взаимными когда виноваты оба участника конфликта . В связи с зтим ,вопрос - в чём вина Украины .? С кацапией понятно , " припёрлись в чужой дом , затеяли драку" и т.д . В чём вина Украины . ?? Плиз . Я весь во внимании . .
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Классику надо читать. "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать". Такая у кацапов логика.
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И если кацапам хочется кушать , мы должны идти им на всякие уступки .. Я правильно понял ?

Башкой надо соображать , СОБСТВЕННОЙ . "Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8687 ..!! А не классику читать .
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Вот и соображай, а если своих мозгов нет-одолжи на время. Много раз говорил, у петиков нарушены причинно-следственные связи. И вот очередное подтверждение.
Где, ну где ты ты увидел в моём комменте утверждение, что если им хочется кушать, то мы должны идти на уступки???Я тебе объяснил их логику, а у вас чуть что-то, не соответствующее тому, что вы себе представляете в качестве картины мира, так сразу крик-Зрадааааааа!
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Клімкін виправляв ляпи зекоманди, а тепер вже самі об...ся без підстраховки...
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И ещё! В Донбассе украинцы живут, такие же граждане как и на западе
Это надо помнить
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да ну нах. на дамбасе обитают дамбасяне - отсосяне.
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так чугункин был умственно отсталым . что он вмог выправить? соевое мыролюбство?
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Переговоры будут длинными и тяжёлыми. и по моему, дай Бог не ошибиться. Путину этот Донбасс уже просто осто*б
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нам насрать что там ***** и прочей монголоидной русне.
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Короче, собрались петики под ОП, покричали, но че конкретно сказать-то хотели, так никто и не смог внятно пояснить.
Вчера тоже один захватил мост, но чо хотел, точно так же не смог пояснить.
Походу всех петиков надо на принудительное лечение направить, не только одного петика, что мост захватил...
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Є надія якщо хвороба лікується , а от зєбілізм то вже вирок . Бо це не лікується . Україну жалко .
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это как то по мордовски звучит - разжигание ненависти. Не?
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Петін осболивий статус луганди з амністією бойовикам, загонами народної міліції, особливим порядком призначення суддів і прокурорів тощо нічим не кращий за формулу Швайн-маєра, до речі
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Опять "предупредительная"? домусолятся...
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УКРАЇНА ПОНАД УСЕ, ЗЕЛЕНЕ ЧМО ГЕТЬ З УКРАЇНИ...
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Тут один зєбіл нарахував 200 чоловік . Певно вже пішов жимжим процес .
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Это процесс у зебобиков называется.... МногоХодовОчка.....
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Кремлевские полезные идиоты вышли мутить воду
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Для зєбіла всі патріоти України є агенти кремля . Стара пісня ще з часів ***** .
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А щас бы вышел и сказал, а ну берём оружие и идём Донбасс отвоёвываем. Половина б сказали, что у них срочные дела.
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