 "Нормандська змова - державна зрада!" - під ОП відбулась попереджувальна акція проти можливих поступок Росії на переговорах стосовно Донбасу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На думку учасників акції, згідно з формулою Штайнмаєра, Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну й економічну автономію Донбасу, проводить місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ, оголошує амністію всім бойовикам, платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свій рахунок і наступного дня після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не станеться).
Учасники акції вимагали не підписувати капітуляційних угод із Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватися на узаконення проросійської автономії Донбасу й амністію для бойовиків.
Мітингувальники закликали дотримуватися такої послідовності врегулювання війни в Донбасі: Повне і стійке припинення бойових дій, виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань, передача кордону Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні. Тільки після цього проведення виборів за українським законодавством.
Підтримати акцію прийшов і нещодавно звільнений з російських катівень Володимир Балух
Фото, відео, - Олег Богачук
Семен Семенченко.
Приблизна кількість результатів: 3 750 000 (0,45 сек.)
И шо?
Результатов: примерно 24 900 000 (0,39 сек.)
"Я розраховував, що сьогодні приїде президент, - зазначив директор ПОГ "Вінницьке УВП УТОС" Костянтин Ільніцький. - Статут Українського товариства сліпих передбачає, щоб до наших лав вступали люди зрячі. Тому сьогодні Вінницьке товариство сліпих на ім'я Володимира Олександровича Зеленського виписало посвідчення, що він є членом Українського товариства сліпих".
"Тому він зобов'язаний нам допомагати, передайте йому будь-ласка", - наголосив Ільніцький, звернувшись до Трофімова, який представляв нового голову Вінницької ОДА Владислава Скальського.
Членом УТОС Зеленського зробили, щоби привернути увагу до проблем підприємств, на яких працюють незрячі.
Читайте также: Путін перетворює Зеленського на Порошенка
"Сьогодні наше підприємство, де працює 129 сліпих людей, а всього - 200 людей разом зі зрячими, перебуває в дуже плачевному стані, - повідомив Ільніцький. - У принципі така ситуація загалом у державі".
За його словами, міська влада допомагає підприємству, але хотілося б, щоб і "державна влада звернула на це увагу, тому що місто й область не мають важелів допомоги підприємству товариства сліпих".
Перепало й новому голові Вінницької ОДА. Ільніцький подарував Скальському м'яку іграшку - крота й попросив тримати у своєму кабінеті як нагадування про проблеми незрячих людей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329138-zelensjkomu_vipisali_posvidchennja_chlena_tovaristva_slipih
...
Где же ваши шоколадные языки были, когда Петя Минские подписывал? А, вспомнил, у Пети в жопе...
Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль границы, разоружении ополченцев и только после этого провести выборы.
Порохоботам это сильно не нравится
Башкой надо соображать , СОБСТВЕННОЙ . ..!! А не классику читать .
Где, ну где ты ты увидел в моём комменте утверждение, что если им хочется кушать, то мы должны идти на уступки???Я тебе объяснил их логику, а у вас чуть что-то, не соответствующее тому, что вы себе представляете в качестве картины мира, так сразу крик-Зрадааааааа!
Это надо помнить
Вчера тоже один захватил мост, но чо хотел, точно так же не смог пояснить.
Походу всех петиков надо на принудительное лечение направить, не только одного петика, что мост захватил...