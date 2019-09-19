 Глава МОЗ Скалецька заявила, що ще не підписала декларацію з сімейним лікарем

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Гордон.юа, з посиланням на одне з інтерв'ю Скалецької.
"Ні, не було причин звертатися в лікарню, слава богу", - сказала Скалецька, відповідаючи на запитання журналіста.
Вона зазначила, що медичною допомогою ще не покрито 30% населення.
Безстрокова кампанія з вибору сімейного лікаря стартувала 2 квітня 2018 року.
На сайті електронної системи охорони здоров'я eHealth повідомляється, що найбільше декларацій підписано в Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.
Ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк повідомляв у лютому, що сімейного лікаря собі вибрали майже 26 млн українців.
Кожен пацієнт може підписати декларацію з одним лікарем, який стежитиме за його здоров'ям, забезпечуватиме первинну діагностику, надаватиме невідкладну допомогу при різкому погіршенні здоров'я, призначатиме необхідні аналізи і даватиме направлення до профільних фахівців.
НЕ ПОЛУЧИЛ ВНЯТНОГО ОТВЕТА ОТ ВРАЧЕЙ, МОЖНО ЛИ ПОСЛЕ 1/04/19 ПОЛУЧИТЬ ТЕ ЖЕ УСЛУГИ НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, ЧТО И ПОДПИСАВШИЕ ДО ЭТОЙ ДАТЫ.
с таким вопросом надо идти к психиатру.
Офигенная реформа была при Супрун
Мы тут детей отправляем на пару дней с классом в поездки, требуют копии медицинских документов с собой и карточку страхования
Так поездки на 2-3 дня и то не очень далеко.
А тут 30% населения вообще без!
Без бабла тебя даже не похоронят,не то ,что вылечат
Скоро пол страны останется
В основном дебилы порохоботы
Пережили Петю, переживем и путю.
https://www.youtube.com/watch?v=x8aqXlwIAxA
мне первый комент под видио понравился...
Vadim Sokolov1 день назад
Капець.
А дєдушку з НКВС вітатимуть на дєнь савецкай міліціі?
и расстрел жителей Кривого Рога в 1963 - неизвестная история
https://enigma.ua/articles/ded-zelenskogo-i-rasstrel-zhiteley-krivogo-roga-v-1963-neizvestnaya-istoriya
- ой доктор, и как мне это вылечить?
- секундочку...сейчас пошарю в интернете.
- а может, я сам?
- вот только давайте не будем самолечением заниматься!..
Приходит бабулька к врачу и говорит:
- Доктор, вот сяду. И сижу, и сижу, и сижу........Потом встану. И стою, и стою, и стою....
Доктор:
- Бабушка, видите дверь. Вот и идите, и идите, и идите.......
а скоро нас ждет поколение курящих бабушек, не умеющих вязать и печь пирожки...
с пирсингом, да еще и с татуировками на плечах и обвисшей заднице...
(пардон)
😁😁😁
А бесплатно у нас лечатся только богатые .
Но они брезгуют даже Феофанией и едут в Шарите , или Шапито , главное - за границу , где действительно лечат ...
не в Феофании (ее отдать ветеранам АТО/ООС), а самой в обычной поликлинике...
Это же слуга нарИда!)))
супрун говорила, что помогает, но только порохоботам.