 Противник обстрілював позиції ООС 6 разів, втрат серед захисників України немає, - штаб ООС

Про це сказано в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік від Миколаївки з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;
- поблизу Богданівки з боку Петровського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем;
- двічі неподалік від Водяного з боку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Золотого з боку Садового - зі стрілецької зброї; - неподалік від Горіхового з боку Березовського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і завжди напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі ООС.
незабаром ватани будуть в Києві.
Не вірю жодному слову.
тихоі вам ночки, синочки...
(храни вас материнська молитва)
Состоянием на 14-00
Сообщение военной комиссии tZe (обновление)https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
Обстрелы со стороны противника - 9
в том числе со стрелкового оружия - 3
снайперский огонь - 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 4
минометно-артиллерийский огонь,РСЗО калибром свыше 80 мм - 1 (РСЗО)
Ответный огонь ВСУ - 2
в том числе со стрелкового оружия - 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм - 1Потери ВСУ
Ранено -
Убито -Другое -
Особые обстоятельства и случаи
боестолкновений требующие детального описания:
Р-н н\п Павлополь. По позициям украинских войск нанесен ракетный удар РСЗО "Град". Огонь велся предположительно с позиций с условными координатами
47 градусов 15' 52.04'' С 37 градусов 58' 17.48'' В в районе н.п. Шевченко.
Потери наших войск уточняются.
По месту пуска был нанесен удар ствольной артиллерией.