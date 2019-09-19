 Противник обстрілював позиції ООС 6 разів, втрат серед захисників України немає, - штаб ООС

Про це сказано в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Миколаївки з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- поблизу Богданівки з боку Петровського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

- двічі неподалік від Водяного з боку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Золотого з боку Садового - зі стрілецької зброї; - неподалік від Горіхового з боку Березовського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і завжди напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі ООС.