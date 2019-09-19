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Все про:обстріл (5524) Донбас (13060) операція Об'єднаних сил (1589)

 Противник обстрілював позиції ООС 6 разів, втрат серед захисників України немає, - штаб ООС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це сказано в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 4 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Миколаївки з боку Докучаєвська - зі стрілецької зброї;

- поблизу Богданівки з боку Петровського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем;

- двічі неподалік від Водяного з боку Ужівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте також: Вранці найманці РФ майже годину гатили по позиціях ОС у районі Богданівки з озброєння БМП і гранатометів, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Золотого з боку Садового - зі стрілецької зброї; - неподалік від Горіхового з боку Березовського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

За минулу добу втрат у результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і завжди напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149465
 
 
 Топ коментарі
 
Жітєль, а чому це ти здриснув до Гамерики і повчаєш нас що нам робити?
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"Перемир'я " якесь зебільне . Щодня обстріли, постійно гинуть наші воїни , багато поранених. І лише слугам урода - " все хорошо, прекрасная маркиза".... 😠
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,,Потерь нет,, Это что заслуга ЗЕ или радоваться что ВСУ со связаными руками не понесли потерь?
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P.S Тем более что за время президенства ЗЕ еще не дан НИ ОДИН адекватный ответ врагу.Это что некваливфицированые подразделения или бараны выведеные на передовую на убой?
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радійте мировухє з фуйлом.
незабаром ватани будуть в Києві.
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Все брехня зелена...
Не вірю жодному слову.
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Жітєль, а чому це ти здриснув до Гамерики і повчаєш нас що нам робити?
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И русский будет языком низшего сословия. Рабов.
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"среди защитников Украины", а со стороны защитников ОРДЛО?
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Противник обстреливал позиции ООС 6 раз, потерь среди защитников Украины нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7394

тихоі вам ночки, синочки...
(храни вас материнська молитва)
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"Перемир'я " якесь зебільне . Щодня обстріли, постійно гинуть наші воїни , багато поранених. І лише слугам урода - " все хорошо, прекрасная маркиза".... 😠
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Это значит что сегодня просто повезло...а вот повезет ли завтра неизвестно...
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Кто хоть раз пережил обстрел-никогда этого не забудет,,,
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Сводка ситуации за 19 сентября 2019 года
Состоянием на 14-00
Сообщение военной комиссии tZe (обновление)https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html

Обстрелы со стороны противника - 9
в том числе со стрелкового оружия - 3
снайперский огонь - 1
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм - 4
минометно-артиллерийский огонь,РСЗО калибром свыше 80 мм - 1 (РСЗО)

Ответный огонь ВСУ - 2
в том числе со стрелкового оружия - 1
снайперский огонь
минометно-артиллерийский огонь калибром до 80 мм
минометно-артиллерийский огонь калибром свыше 80 мм - 1Потери ВСУ

Ранено -
Убито -Другое -

Особые обстоятельства и случаи
боестолкновений требующие детального описания:
Р-н н\п Павлополь. По позициям украинских войск нанесен ракетный удар РСЗО "Град". Огонь велся предположительно с позиций с условными координатами
47 градусов 15' 52.04'' С 37 градусов 58' 17.48'' В в районе н.п. Шевченко.
Потери наших войск уточняются.
По месту пуска был нанесен удар ствольной артиллерией.
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