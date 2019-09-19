 Савченко влаштувалася ведучою на телеканал Zik, який належить куму Путіна

Анонс програми опубліковано на каналі ZIK в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
У ролику йдеться, що Савченко стане ведучою програми "Коментатор. Верховна Рада з інсайтом".
"Я тут для вас, українці, щоб розповісти вам секрети Верховної Ради - що відбувається у позакулуарних розмовах, як у вас крадуть гроші з вашого бюджету, як приймаються злочинні для українців закони", - звернулася екснардепка до телеглядачів.
Вона підкреслила, що "розповідає правду".
Савченко була депутаткою Верховної Ради VIII скликання. У липні 2019 року вона обиралася в Раду як мажоритарник у селищі Зайцеве Донецької області, але не пройшла в парламент: за неї проголосувало вісім осіб - 1,2% виборців.
9 вересня вона поскаржилася на відсутність роботи, повідомляє "Гордон". Савченко сказала, що живе за рахунок своєї останньої депутатської зарплати.
Савченко підозрюють у підготовці теракту. 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".
15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області.
Телеканал ZIK належить Тарасу Козаку - соратнику кума Путіна Віктора Медведчука. Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна". Після купівлі телеканалу Козаком із ZIKa звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив глава медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич.
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Начебто й не до сміху, якщо замислитись, але... Чому я похмуро іржу?
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(свежак)
https://youtu.be/pSbIiGFeGPA
че не раньше ?
чего на зике а не ютубе ?
Медведчукообразные приматы в СМИ совсем охренели*. Лучшей антирекламы каналу не придумать.
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* Хрен - огороднее растение)
есть ещё кива, два сапага пара.
Учиться тебе надо было, а не пасквили строчить. Кто она, а кто ты??? Никто и звать тебя никак, это не оскорбление, это вывод из мной прочитанного твоего "коммента".
Все уже забыли про тот теракт? Надю оправдали?