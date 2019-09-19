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 Політика України
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Все про:Савченко (1559) ZIK (11)

 Савченко влаштувалася ведучою на телеканал Zik, який належить куму Путіна

Колишня народна депутатка буде вести програму "Коментатор". В анонсі вона обіцяє розкрити "секрети Верховної Ради".

Анонс програми опубліковано на каналі ZIK в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

У ролику йдеться, що Савченко стане ведучою програми "Коментатор. Верховна Рада з інсайтом".

"Я тут для вас, українці, щоб розповісти вам секрети Верховної Ради - що відбувається у позакулуарних розмовах, як у вас крадуть гроші з вашого бюджету, як приймаються злочинні для українців закони", - звернулася екснардепка до телеглядачів.

Вона підкреслила, що "розповідає правду".

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Савченко була депутаткою Верховної Ради VIII скликання. У липні 2019 року вона обиралася в Раду як мажоритарник у селищі Зайцеве Донецької області, але не пройшла в парламент: за неї проголосувало вісім осіб - 1,2% виборців.

9 вересня вона поскаржилася на відсутність роботи, повідомляє "Гордон". Савченко сказала, що живе за рахунок своєї останньої депутатської зарплати.

Савченко підозрюють у підготовці теракту. 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області.

Телеканал ZIK належить Тарасу Козаку - соратнику кума Путіна Віктора Медведчука. Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна". Після купівлі телеканалу Козаком із ZIKa звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив глава медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149463
 
 
 Топ коментарі
 
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Лайоно до лайна завжди найде дорогу
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Думаю , что Зеленскому и его партии нужно тоже иметь свой телеканал , на Т 2 , - много людей , особенно пенсионеры и в сельской местности не имеют возможности иметь компьютер и подключиться к нормальному интернету . Отсюда , - не полное понимание происходящего в стране .
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Віднині ZIK в мене ввімкнутий цілодобово, не хочу й миті пропустити як багіня бекати буде!
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Головне - не пропусти як вона в кобилячу трещину буде посилати тих , хто дав скурвитися
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Тепер і ЗІК буде пришелепкуватий як вона.
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Цирки в стране под угрозой банкротства , теперь дебилы потянутся на зик сявчинку смотреть
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Когда услышала что Надя стала журнализдкой . Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik - Цензор.НЕТ 2484 .
Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik - Цензор.НЕТ 3466.
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Вот Вам и гадя "пленница" рускага мира. кусок гавна.
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Кива Илюха тоже на этом канале ****** разивает(извините).Канал на котором собирают всякий отстой типа Апасова,Кивы и пр. херни должен как то по другому именоваться. "Срань ТВ" или "Звезда отстойника"
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теперь олицетворение слова "быдло" можно даже увидеть... на кАнале другого, еще большего быдла, который приходится кумом "Ху@ла всея быдлоты"... Савченко устроилась ведущей на принадлежащий куму Путина телеканал Zik - Цензор.НЕТ 767 а быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством...
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шлюха кремлевская-даже мертвечука *******,развела
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За руццкий мир подписывается или епанутая фрикота или откровенные бандюки.
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Окончательно проявилась истинная ХАРЯ "ХЕРОИНИ" успешно разыгравшая с рашинским ФСБ комбинацию по внедрению в Украинскую политику при идиотском пособничестве бывшего политического руководства Украины. Тридцать серебренников от путлера переданные через Медведчука за преданную службу ВРАШЕ.
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Сволота гадя буде реалізовувати новий "проект" кремля. А сказилася б ти йому!!!
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От чомусь ледве маринованим снігурем не вдавився.
Начебто й не до сміху, якщо замислитись, але... Чому я похмуро іржу?
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(передать лично!) ))))))
«Я не верю в компромисс с россиянами»: Янина Соколова заявила, что «формула Штайнмайера» расширит оккупацию украинских земель...
(свежак)

https://youtu.be/pSbIiGFeGPA
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Яка молодчиночка Савченко влаштувалася ведучою на телеканал Zik, який належить куму Путіна - Цензор.НЕТ 1065 Красуня й розумничка 😍😍😍

Савченко влаштувалася ведучою на телеканал Zik, який належить куму Путіна - Цензор.НЕТ 4745
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А че не на 112ом?) Или там открестились? А вообще худшей антирекламы и придумать сложно. Хотя можно смотреть на подобное как на фрик шоу. А в целом мудачук как всегда ниачем. Собирает вышедших давно в тираж люмпенов.
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че щаз ?
че не раньше ?
чего на зике а не ютубе ?
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рашистська консерва вже давно роздуплилась. Це вже навіть не цікаво, це просто клініка.
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обрюзглу алкоголічку гадю вже незабаром покличуть на кацапський ньюзван...
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Ну а куда ей итти ? Снова секс по-телефону ?
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Что вы хотите от больных людей? Политические фрики, Кива и Гадя.
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ну тепер ННН задоволений що його Гадя пристроєна)))
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А когда-то за нее порохоботы в спам отправляли.
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Интересно, а куда подался "козак" Гаврылюк ?
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А я думал , что она опять пойдёт в фирму - секс по телефону
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Я в постах обычно стараюсь не цензурно не выражаться, но когда увидел этот заголовок, то первое , что пришло в голову: "Здравствуй жопа Новый Год!"
Медведчукообразные приматы в СМИ совсем охренели*. Лучшей антирекламы каналу не придумать.
____________
* Хрен - огороднее растение)
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Ну,вот,Надька, а то "хочу работать руками".По ящику трындеть - не кирпичи ворочать.
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она уже давно человек медведчука.
есть ещё кива, два сапага пара.
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Дура то дура несомненно, а с сестренкой и прочими родичами живет безбедно в г. Киеве. Жрет и пьет в ресторанах. Приоделась и родственничков заскорузлых в божий вид привела и в Киеве поселила. Судят ее не шатко не валко, а теперь и оправдать смогут запросто, ведь против Пети идет!! За Зе!! Оболгали патриетку!! За что кровь проливала?? Боюсь представить сколько ей уже положили содержание за дикторство и ересь, что будут ей писать, а она будет вещать украинцам. Попробуют осудить так уже оно журналистка почти, СМИ садють-притесняють!! Позор! Ганьба!
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Когда это оно было за Зе? Там вообще неизвестно за кого оно, и вашим и нашим дает..
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Жаба, национальная черта, скоро задавит.
Учиться тебе надо было, а не пасквили строчить. Кто она, а кто ты??? Никто и звать тебя никак, это не оскорбление, это вывод из мной прочитанного твоего "коммента".
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А что там с обстрелом центра Киева из минометов, расположенных на днепровских баржах?
Все уже забыли про тот теракт? Надю оправдали?
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