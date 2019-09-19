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 Політика України
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Все про:прокуратура (1889) Фріз (137)

 Законопроєкт про реформу прокуратури повертає кастову систему прокурорів і збільшує повноваження Генпрокурора, - Фріз

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Фріз розкритикувала запропоновані "Слугою народу" зміни в законодавство про прокуратуру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Фріз зазначила: "Ухвалений ЗеРадою Законопроєкт 1032 щодо реформування ГПУ, де-факто, повертає до життя закриту кастову прокурорську систему. 

Аргументи:
- генпрокурор згідно нової норми не зобов’язаний реєструвати свої накази у Єдиному реєстрі (Мінюст), які є нормативно-правовими актами. Що це означає? Нуль прозорості, адже генеральний тепер може наказувати все що завгодно і про це ніхто не отримає інформації, бо сам наказав - сам скасував, ніхто не взнав.
- генпрокурор може без конкурсних засад призначати чи звільняти скільки завгодно своїх замів і також їх звільняти.
- генпрокурор може формувати спеціалізовані прокуратури, без чіткого визначення - які саме, за якими напрямками та з якими повноваженнями.
- скасовано військову прокуратуру, що призведе в умовах війни з РФ до нових викликів і загроз національній безпеці України. Ця новація не враховує стандарти країн НАТО, які передбачають функціонування системи військової юстиції, зокрема, військової прокуратури, військової поліції та військових судів.

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Отже законопроект:
- відміняє реформу прокуратури, що було умовою надання безвізу;
- зупиняє дію закону в частині роботи органів прокурорського самоврядування, скасовує окремі повноваження, зокрема Ради прокурорів;
- призупиняє дію закону в частині функціонування КДК прокурорів.

Фактично, вся повнота влади щодо формування кадрового складу системи прокуратури буде зосереджена одноосібно в руках Генерального прокурора. Такі необмежені повноваження можуть нести ризик зловживання владою та створення суттєвих корупційних ризиків.

Для чого це все⁉️
Щоб один з пазурів репресивної машини був дієвим проти всіх, хто заважає створювати авторитарний режим в Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149462
 
   
 Топ коментарі
 
Повертаються часи, коли возили на Київ великі сумки з баблом аби призначитися на посаду прокурора. А де це все бабло бралося? З ментовки та підприємців.

Доброго всім громадянам повернення у 2000 роки.
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Фризиха уже была в прошлом созыве. В сад.
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А между тем,Совет Европы проголосоваЛ за кандидатуру Лауры Кодруцы Кёвеши на пост Шеф-прокурора ЕС! Одними из главных обязанностей будет расследование и уголовное преследование всех финансовых преступлений связанных с деньгами Евросоюза! Разве это не прекрасная новость? Великолепная новость! Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 8336
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Узнаю, узнаю пебила Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 6752 Сразу с места и про говно. Давай, продолжай в кацапском стиле про прочие сортирно-половые темы, покажи себя во всей красе Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 1336
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сказал армянин-фламандец с нулевым аккаунтом....Мда...
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А я советую тебе повесится
Это лучшее,что ты,можеш сделать в своей никчемной жизни пассивного гомика на содержании
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Повертаються часи, коли возили на Київ великі сумки з баблом аби призначитися на посаду прокурора. А де це все бабло бралося? З ментовки та підприємців.

Доброго всім громадянам повернення у 2000 роки.
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ничего не возвращается. руководителей и замов и до этого назначал генпрокурор по своей хотелке, а рядовые сотрудники будут попадать в контору по той же системе, что и была
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даааа. Було таке.
І як цим поліцейським не брати хабарі якщо їм кожен місяць треба передачку відправити у область?
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Надо иметь жёсткий карательный орган ! Не зебилы ?
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кто она там по специальности? продавец в магазине? вот пусть торговлей и занимается, а не умничает про правоохранительную систему
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а зеленский кто по специальности?)
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Многостаночник! Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 9371
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Если старый закон принятый ВР 8 созыва не работает, то нужно изменить в любом случае. Результат увидим.
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А между тем,Совет Европы проголосоваЛ за кандидатуру Лауры Кодруцы Кёвеши на пост Шеф-прокурора ЕС! Одними из главных обязанностей будет расследование и уголовное преследование всех финансовых преступлений связанных с деньгами Евросоюза! Разве это не прекрасная новость? Великолепная новость! Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз - Цензор.НЕТ 8336
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а зелебобикам писяли в глаза про Лауру... А в итоге вместо грозы коррупционеров дали рябую кепку.
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Така була ПРОКУРАТУРА, Ну, така, а тут УЗУРПАЦИЯ. УЖАС. шо делается.
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Народный депутат от ПЕСиков фигни не скажет
Вот Луценко какой был хороший специалист
Все честно прозрачно и по закону
Сколько коррупционеров закрыл и рыгов
Деньги в казну все 40 млрд стыренные Овощем вернул
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Я за то, чтобы Юга Луценко, и пожизненно !
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..ну если фриз жалуется, значит все правильно делаем.. фриз ф топку..
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Только хохлы ( украинцев почти не осталось) умудряются с одного гавна вступить еще в большее гавно. Может климат такой?
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