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 Дніпропетровська медакадемія завищувала вартість утримання студентських гуртожитків - збиток становить 2 млн грн

Дніпропетровська обласна поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Інформатор.

У повідомленні зазначається: "У 2019 Держаудитслужба проводила в медакадемії ревізію, у результаті якої було виявлено ​​таку схему. У період з 2015 по 2018 рік керівництво ДМА штучно завищувало вартість утримання системи диспетчеризації ліфтів у гуртожитках № 3-7. Але як показало розслідування, гуртожитки цією системою не обладнані.

В результаті таких дій Дніпропетровська медакадемія неправомірно отримала житлову субсидію з держбюджету - понад 2 млн грн.

Для визначення всіх причетних до цієї схеми осіб, а також місць, де бюджетні гроші "конвертувалися" в готівку, правоохоронці вже зажадали у медакадемії договори та іншу документацію. Досудове розслідування триває.

Посилання на рішення судів.

Раніше співробітники Медакадемії також звернулися в Генеральну прокуратуру, СБУ, НАБУ і в Офіс президента Володимира Зеленського з колективною заявою. У ній ідеться про корупцію в стінах вищого навчального закладу та неправомірні дії ректора Тетяни Перцевої.

Дніпропетровська медакадемія завищувала вартість утримання студентських гуртожитків - збиток становить 2 млн грн 01
Дніпропетровська медакадемія завищувала вартість утримання студентських гуртожитків - збиток становить 2 млн грн 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149459
 
 
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Если все стыренное в Украине хотя бы за последние 10 лет сложить в кучу, то башня из купюр будет выше Эйфелефой
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Днепропетровск? Днепр опять переименовали Взад?
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Область еще в заду. Типа по названии области название.
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а эти все воруют, никак не на воруются. хоть кол на голове теши, а им хоть бы хны.
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