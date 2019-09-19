 Дніпропетровська медакадемія завищувала вартість утримання студентських гуртожитків - збиток становить 2 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Інформатор.

У повідомленні зазначається: "У 2019 Держаудитслужба проводила в медакадемії ревізію, у результаті якої було виявлено ​​таку схему. У період з 2015 по 2018 рік керівництво ДМА штучно завищувало вартість утримання системи диспетчеризації ліфтів у гуртожитках № 3-7. Але як показало розслідування, гуртожитки цією системою не обладнані.

В результаті таких дій Дніпропетровська медакадемія неправомірно отримала житлову субсидію з держбюджету - понад 2 млн грн.

Для визначення всіх причетних до цієї схеми осіб, а також місць, де бюджетні гроші "конвертувалися" в готівку, правоохоронці вже зажадали у медакадемії договори та іншу документацію. Досудове розслідування триває.

Посилання на рішення судів.

Раніше співробітники Медакадемії також звернулися в Генеральну прокуратуру, СБУ, НАБУ і в Офіс президента Володимира Зеленського з колективною заявою. У ній ідеться про корупцію в стінах вищого навчального закладу та неправомірні дії ректора Тетяни Перцевої.



