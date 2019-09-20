EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  490  3
Все про:концесія (15) Одеса (2104) порт (176) Ткачук Ігор (2)

 Концесія - не зовсім вдала конфігурація для Одеського порту, - начальник Одеської філії АМПУ Ткачук

Одеський морський порт - не відповідний об'єкт для передачі в концесію.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив начальник Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Ігор Ткачук.

"Я думаю, що концесія портів – не зовсім вдала конфігурація для Одеського порту. Концесія доречна там, де є вільні території, де можливі нові інвестиції, нове будівництво. В Одеському порту вже працюють 14 компаній, території вже майже нема. Самі компанії вже модернізують своє обладнання й інфраструктуру.

Є чітка територія міста, територія порту. І ми не можемо розростатися нікуди, тільки в море. Але в море ми розширюємося також, хоча це дуже дорого. Німецька компанія КТО створила нову територію на 19 га. Зараз там контейнерний майданчики успішно працюють. Але цей інфраструктурний проєкт ще не завершений", - розповів Ткачук.

Він зазначив, що про концесію портів в Україні йдеться вже 10 років.

Також читайте: З владою Одеси домовилися визначити місце для нової дороги в порт, - Ткачук

"Зараз оголошено тендер на концесію двох портів. Подивимося, як це буде зроблено", - додав Ткачук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149458
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Помогите, иностранные инвесторы мешают «патриоту» воровать! Доколе?! Не потерпим такую зраду!
 показати весь коментар
 
 
Да любо что можно сдать в концессию, главное, чтобы кто-то платил за это деньги. В чем смысл новости?
 показати весь коментар
 
В АМПУ вдруг здравые мысли откуда то появились))) А что же теперь Омелян будет делать или он еще не успел взять бабло у Хатчисон порт за порт Ильичевск? И что Ахметка теперь не умыкнет бесплатно порт Южный?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору