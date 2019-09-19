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 Політика України
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Все про:Штайнмаєр (185) Донбас (13060) Арахамія (56) Пристайко (153)

 "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра"

У команді президента ніхто не чув про узгодження українською стороною "формули Штайнмаєра".

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Я думаю, пан Пристайко щось придумав. Я сам не займаюсь цим питанням, але всі ми переживаємо щодо цього процесу і я багато людей питав і в Офісі Президента, вони кажуть: нічого такого немає", - зазначив Арахамія.

За його словами, в команді голови держави наразі очікують розширення нормандського формату, що забезпечить Україні сильнішу позицію в переговорному процесі з питання Донбасу.

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

Напередодні, 19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конституції України "особливий статус ОРДЛО" за "формулою Зеленського" не передбачається, - нардеп Яременко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149457
 
   
 Топ коментарі
 
"Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 3804 Клоуны....шапито...и цирк на дроти..
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они сами себя придумали, а теперь глаза выпучивают от придуманности
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А шо?..А де?..А хто?..А я нє такая!..А він...НЄВІНАВАТАЯ Я!!!
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И не одного зелёного гонокока на ветке...
Сказать у ботов нема чего...
Это не мы, это все враги ...
Ох и дебилы...
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а їм пох ...їх 247 ...завтра скажуть що Україна це не Україна а Папуа Нова Гвінея ...до вечора "підпише"
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Той пожартував той набалакав, той не в курсі але переймається, красота.....
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А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже в 2014 году собирались "договариваться". Договариваться на языке Кремля означает - использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет.
И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в «нормандском формате», никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором.
Будет армия, мова, вера.
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Віталій Портников: Путін перетворює Зеленського на Порошенка
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Кацапня дурака валяет,почему бы зелекам не валять дурака в ответ? Надеюсь,они этим осознанно занимаются,пудря свинорусам мозги. Это единственное что они в данный момент и в данном контексте могут сделать профессионально.
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Стебущуюся Маньку из-под гривы грустного кремлевского Коня давно пора переигрывать ! Ее же методами
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если ориентироваться на Цензор. нет. то конфликт необходимо заморозить. а, если пренебречь столь малым числом сторонников заморозки то его нужно прекратить полностью. что из этих двух вариантов более реально? заморозка. так и будет скорее всего.
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Есть такой фельетон "Как приучить народ жрать говно".
Подробная стратегия начиная от "ты шо сдурел" до "а может оно и полезное".
Так и єти, потроху приучают...
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здається Дристайку злили у команді зеро - ну не міг він ще і дату вигадати 2 вересня що погоджував формулу Шахнрмахера.
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Дебилы...секта порохоботов
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это ж не на лавке у подъезда ... это ж на мировом уровне...
где каждую запятую надо продумывать и даже не моргать когда квакаешь...
позорище позорное только начинается...
это ж еще ничего "от имени Украины" подписать не успели.... или... плят... успели?????
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На мировом уровне Украина на задворках
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та да) многоходовОчка от тупорылых -ничего зебобу теперь уже не спасет
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ВаЗелинові, дайте коменти діям ваших обранців! Чи команду Топаза чекаєте?
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Увидели, что народ забурлил и дали заднюю и слава богу! Общественность должна так и действовать, чтобы контролировать власть и уберечь страну. Зеленский и команда должны действовать в национальных интересах Украины! Может Зеленский и компания и хотели обдурить Путина, но по этому плану обдурили бы скорее Зеленского! Можно скзать народ уберег Зеленского и страну от большой ошибки!
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нам зешмаркля не нужна, чтобы еще это убожество оберегать -отстрелят ему тупую бошку теперь полюбому
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Просто команді Зеленського геть не потрібен серйозний кіпіш до дого як вони розпродадуть землю.
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хламідія "придумав" ...що приставайка придумав...
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Юрчик, вочевидь тобі лікування не допомогло бо знову літери пукаєш.
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Как классно все косяки повесить на каких-то исполнителей, если бы не одно но. Пристайко четко сказал, что формула была согласована 2 сентября на встрече советников, даже на встречу советников каждая сторона имеет директивы - что приемлемо, а что нет. И если бы из россии не пошла волна о необходимости их письменного закрепления( вроде впервые это мелькнуло в российских новостях по результатам телефонного разговора путина с Макроном 8 сентября, а уже 13 заявил ушаков), то все бы именно так и свершилось бы и народ украины поставили перед свершившимся фактом
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Формула этого фашиста неприемлема для Украины,если бы этот конфликт происходил в третьей стране тогда формула этого идиота была бы приемлема а на окупированой украинской земле кацапскими войсками это просто идиотизм тем более что эта формула уже напрямую указывает на окупацию кацапскими войсками. А ОБСЕ,это каждый первый кацапский агент,тем более недолжен даже фигурировать в формуле этого ФАШИСТА.
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опять обосрались зеленые упыри.боятся...и правильно!народ вас вынесет на ростов за час.
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Зе хотіли путіну по хитрому сказать, да, маючи наувазі ні, бо швидше за все ніколи, може колись якщо буде те, що дасть можливість зробить це напевно .... потім
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"Пристайко что-то придумал"/ Подруга приходит к другой в гости и видит - та тащит кровать.- Ты куда кровать тащишь?- Выкинуть хочу - я на ней мужу изменила.- Да мне тогда вообще всю мебель в доме выкинуть надо - одна люстра останется, хотя... этот Вася... он такой затейник.
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Ви панове зеленодупі або труселя надіньте або хрестик зніміть. Цирк на дротях а не влада. Ліва руця не знає шо права робить.
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Захар, а чи не ви, порохняві, придумуєте всяку беліберду і носитесь з нею як курка з яйцем, видаючи це від імені Зеленського?
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Толян порохняві оборону тримали та помаленьку витісняли окупанта а зеленодупі капітулюють та *********** перед всім світом.
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треба ще твій зебільський суржик на нормальну українську перекладати : "чи не ви вигадуєте усіляку мачню...?
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Кожний шаріков валитиме провину на іншого хвостатого.
Отак...а країну тим часом дєрєбанять москалі.
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даже не знаю, как это комментировать.. они нас за идиотов считают.

*****, ЦЕМАХ и ПЛЕННЫЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ В МОСКВЕ делали наши позиции сильнее!!

с хорошими шансами усилить санкции за вышесказанное!

аа...
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Україна стала для світу цирком де клоун є директором. Одна біда-замість реготу та сміху кров та смерть гуляє.
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Если Пристайко мелет пургу - так снимайте его. Тогда мы вам поверим. Может быть.
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Человеку с таким лицом я бы в долг не дал.
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Хотіли зеленодупі вибираючи блазня дешевого хліба та видовищ а отримали ганьбу та капітуляцію.
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Зеленодупі ви не всосали мать вашу шо цей "плян Штанмаєра" приведе у ваші міста та села орди "повтанців" Лугандона а це різня та грабунки,гвалтування та катування вас же і ваші родини.
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Млять!
Цель Путина проста и понятна - впихнуть в Украину три миллиона ватных избирателей ОРДЛО с правом вето на вступление Украины НАТО-ЕС.
Компромисс про ЧТО?
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Так,что,ты ТУПОЕ ЖИВОТНОЕ,позорящий Киевский Госуниверситет и физфак этого университета (если ты там учился,-что по твоей ТУПОСТИ не похоже),-ты узнал про физико-математический факультет Кишиневского Госуниверситета? Или будем из тебя строить дальше памятник всем даунам на свете? И задачку реши ТУПИЦА!
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"Там есть сумасшедшие люди, психически больные".
Ху.ли тут говорить - их лидер анализы без ошибок сдать не мог. А тут страной управлять.
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Зелене посміховище втече в Ізраїль а вас 73% придурків та і тих хто мав розум не голосувати за це чмо чекає жахіття окупації "визволителів" як у 1939 спіткало населення Західної України.
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клоуны выходит сами между собой согласовать не могут. А может давно всё согласовали но включили заднюю.после кипиша...,а Пристайко козёл отпущения, мол ХЗ чего он там наляпал мы ЗЕкоманда не при делах. А если бы прокатило, то и отлично, ЗЕпадаль сразу бы побежала звонить ***** отчитаца что формула Капитуляции успешно принята.
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Забуваєте історію зеленодупі яка вас імбецили та олігофрени каліровані для вас є пустим місцем(провалом в памяті).
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Всё не так просто. 2 октября снова все соберутся и что-то подпишут.
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ЗЕлёная падаль постепенно превращаеца из зелёной в трёхколорно аквафрешную.
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Возможно он просто зондировал реакцию общества на формулу Штайнмайера.
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такой ублюдочной тошнотворной компашки у "руля" даже при "овоще" не было... эти "новые лица" то сначала отменяют парад ко Дню Независимости, то потом, обгадившись, таки проводят пародию парада, так, для галочки... то они согласовывают "формулу штайнмаера-ху@ла", как заявляет "зеленый" МИДовец Пристайко, то через сутки после опубликования его откровений и после бури народного возмущения они уже типа "ничаво не согласовывали", то Пристайко типа сам наплел чего-то, наверное под чем-то был Эй, зебилоиды затупленные, вы хоть соображаете, кого вы стране навыбирали????
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моча! моча! кому моча!
зеленая! зебилятки кис кис кис.. для вас зеленая моча!
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Зе-падлы увидели реакцию народа и решили пока тормознуть процесс капитуляции
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Мне тоже так кажется... военных зеля боится больше пуйла
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Зелений колір прапора-це дезертирства та капітуляції а Порошенко вів війська під чорно-червоним-воля або смерть.
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Єто что шутка?? Всмысле придумал?? Вы совсем отбитые идиоты?? Понабирали безларей и профанов во власть!
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Порошенко піарився на передачі військам військової техніки а Зелений на сдачі її ворогові.
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Это у ЗЕманды стиль работы такой - сцут в глаза зебилам и отрицают слова и действия друг друга.
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Хуцпа визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента» Микола Рябчук, Кремль досконало опанував мистецтво хуцпи. «Газета по-українськи». 18 серпня 2008.
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Хто не хоче годувати свою Армію яка складається з свої рідних та близьких воїнів та бути вільним громадянином то буде годувати чужу з окупантів та бандюків ординських та стане безправним рабом.
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ЗэЗрадники согласовывают условия выборов на оккупированных рассеюшкой территориях

И самое главное: «В то же время Пристайко не знает, поможет ли это каким-то образом прекратить войну в Донбассе»

Ахаха это пздц какой-то)) А нахрена же вы тогда эти выборы собираетесь проводить, принимать особый статус ОРДЛО и т.д?! Может для того что бы с ЭрЭфии сняли санкции?)

Виктор Онегин
@batiscafcusto
паРаша спрыгивает с санкций,спрыгивает с репараций и военных преступлений.Согласно выборов, подкацапники станут настоящими и демократическими депутатами в оккупированных районах,они и легализуют войска обосРахи под видом местных милиций,****** и прочего.Мы не получаем НИЧЕГО...
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А нахрена же вы тогда эти выборы собираетесь проводить, принимать особый статус ОРДЛО и т.д?! Может для того что бы с ЭрЭфии сняли санкции?)

Не маю сумнівів, що це є єдина конкретна мета. Дарма Ви смайлик поставили, нічого смішного в цьому нема.
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уже знизили 6,5 грн за куб газу замість петіних 8.5 а планував підняти у 2019 до 12 ти.
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а хто обіцяв у 2 раза?
Юля у неї і запитай каплін взагалі у 4 раза обіцяв.
а чому петя цього не робив?
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Не пройдет фокус. С Банковой тянется смрад всего этого. И на Пристайко повесить вашу дурь не выйдет. Он часть всего этого, но только часть. И не главная. Зеленский, Коломойский, Путин - вот ось, вокруг которой все и вертится.
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А вы не заметили, что они тут кучкуются периодами? Им, например, дали указание: "Так, сегодня пишем про барыгу". Налетает на форум 100 человек, строчат про барыгу. "Завтра пишем про покращення". Опа, под всех новостями коменты про покращення. А сегодня, видать, выходной.
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зебобики) если вы думаете, что кто то поверит, шо зекретин так обманывает пуйло, макрона и т д, то вы реально дебилы -теперь все равно подпишут они или не подпишут -процесс на свержение зешоблы разогнался
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ЗЕбилы точь в точь повторяют методичку Кремля. У тех было Путин всех переиграл, а у ЗЕбилов - наш преЗЕдент придумал хитрый план как обмануть ХХХХ(нужное имя подставить по ситуации) Дурилки картонные... "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2458
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Найс зебилы навыбирали, эти клоуны не знают что их же министр делает.
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Ну вообще я не знаю ЗЕбилы, почему то Петя всегда был в курсе что делает Климкин. А эти дурачки не знают что делает их министр. Ой чувствую науправляют дегенераты..
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Дістала вже та недозекоканда своїми тупими квартальними приколами!!!
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По темі, як виправляти зепомилки:
https://www.youtube.com/watch?v=fHktL8gSkvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0K7Mgf4uctT4w-8******************************************
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Як стандартно узєлєнського кинули імідж пристайки . Тупі зєбіли вас чекає ще жорстокіший кидок від узєлєнського , і не один . Бачили очі за кого голосували , тепер їжте хоч повилазьте .
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Ну, и как тут буряту Богдану не поверить, что половина СН шизоиды?
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Боже, министр иностранных дел "что-то придумал".
Люди, подумайте кого вы выбрали...
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Єдина формула яка повинна бути, так це ось така..."Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8806
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Придумал с Абромовичусом , продать Украину "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2728
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А Яременко сегодня говорил: "что сегодня украинская дипломатия имеет четкую публично артикулированную позицию" Источник: https://censor.net.ua/n3149392

Идиоты, мля "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5334
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Хлопці, здається я зрозумів. Зеленський грається з українцями.
Пристайко вдає зрадника, а Арахамія - патріота
Чисто путінська модель. У нього Жириновський відіграє таку роль
Жирик спочатку щось ляпне, а потім дивляться на реакцію
Якщо охлос підтримує на ура, тоді Путін повторює
Схоже, Пристайко кинув пробну кулю, виявилося, що народ не пробачить капітуляції
От і виповз цей комсомолець-жовторотик Арахамія типу "я не я і хата ні мая"
І ваапшчє, прі чьом тут Зєлєнскій?
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