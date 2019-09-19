 "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра"

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Я думаю, пан Пристайко щось придумав. Я сам не займаюсь цим питанням, але всі ми переживаємо щодо цього процесу і я багато людей питав і в Офісі Президента, вони кажуть: нічого такого немає", - зазначив Арахамія.

За його словами, в команді голови держави наразі очікують розширення нормандського формату, що забезпечить Україні сильнішу позицію в переговорному процесі з питання Донбасу.

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

Напередодні, 19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.

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