 "Пристайко щось придумав", - Арахамія стверджує, що Україна не погоджувала "формулу Штайнмаєра"

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Я думаю, пан Пристайко щось придумав. Я сам не займаюсь цим питанням, але всі ми переживаємо щодо цього процесу і я багато людей питав і в Офісі Президента, вони кажуть: нічого такого немає", - зазначив Арахамія.
За його словами, в команді голови держави наразі очікують розширення нормандського формату, що забезпечить Україні сильнішу позицію в переговорному процесі з питання Донбасу.
Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.
Напередодні, 19 вересня, реалізацію "формули Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представник України в ТКГ Леонід Кучма озвучив низку умов, без яких втілити "формулу Штайнмаєра" неможливо.
Сказать у ботов нема чего...
Это не мы, это все враги ...
Ох и дебилы...
И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в «нормандском формате», никакого разведения войск, никакого прекращения войны. А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором.
Будет армия, мова, вера.
Подробная стратегия начиная от "ты шо сдурел" до "а может оно и полезное".
Так и єти, потроху приучают...
где каждую запятую надо продумывать и даже не моргать когда квакаешь...
позорище позорное только начинается...
это ж еще ничего "от имени Украины" подписать не успели.... или... плят... успели?????
Отак...а країну тим часом дєрєбанять москалі.
*****, ЦЕМАХ и ПЛЕННЫЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ В МОСКВЕ делали наши позиции сильнее!!
с хорошими шансами усилить санкции за вышесказанное!
аа...
Цель Путина проста и понятна - впихнуть в Украину три миллиона ватных избирателей ОРДЛО с правом вето на вступление Украины НАТО-ЕС.
Компромисс про ЧТО?
Ху.ли тут говорить - их лидер анализы без ошибок сдать не мог. А тут страной управлять.
зеленая! зебилятки кис кис кис.. для вас зеленая моча!
И самое главное: «В то же время Пристайко не знает, поможет ли это каким-то образом прекратить войну в Донбассе»
Ахаха это пздц какой-то)) А нахрена же вы тогда эти выборы собираетесь проводить, принимать особый статус ОРДЛО и т.д?! Может для того что бы с ЭрЭфии сняли санкции?)
Виктор Онегин
@batiscafcusto
паРаша спрыгивает с санкций,спрыгивает с репараций и военных преступлений.Согласно выборов, подкацапники станут настоящими и демократическими депутатами в оккупированных районах,они и легализуют войска обосРахи под видом местных милиций,****** и прочего.Мы не получаем НИЧЕГО...
Не маю сумнівів, що це є єдина конкретна мета. Дарма Ви смайлик поставили, нічого смішного в цьому нема.
И где бабки учителей?)
Юля у неї і запитай каплін взагалі у 4 раза обіцяв.
а чому петя цього не робив?
https://www.youtube.com/watch?v=fHktL8gSkvg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0K7Mgf4uctT4w-8******************************************
И где бабки учителей?)
Люди, подумайте кого вы выбрали...
Идиоты, мля
Пристайко вдає зрадника, а Арахамія - патріота
Чисто путінська модель. У нього Жириновський відіграє таку роль
Жирик спочатку щось ляпне, а потім дивляться на реакцію
Якщо охлос підтримує на ура, тоді Путін повторює
Схоже, Пристайко кинув пробну кулю, виявилося, що народ не пробачить капітуляції
От і виповз цей комсомолець-жовторотик Арахамія типу "я не я і хата ні мая"
І ваапшчє, прі чьом тут Зєлєнскій?