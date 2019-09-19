 Можливість купівлі землі фізичними або юридичними особами, концентрація угідь в області не більше 15% в одного власника і заборона купувати ділянки росіянам, - Милованов про земельну реформу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Основні положення обігу земель

1. Можливість купувати землі с/г призначення буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави

2. Фінансова підтримка малим фермерам та фізичним особам, що купують малі обсяги до 500 га (компенсація відсотків, інша фінансова підтримка)

3. Концентрація власності передбачена на рівні 15% область та 0,5% країна

4. Стартова ціна продажу державних/комунальних земель через торги - НГО (нормативна грошова оцінка)

5. Заборона набуття у власність ділянок громадянам та капіталу РФ

6. Відміна мораторію

7. Дата запровадження - 1 жовтня 2020 року

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Проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх. Маленький фермер чи власник має право отримати такі ж ресурси, такі ж фінансові умови, за такі ж кошти викупити і конкурувати з великим бізнесом - сірим, білим, яким завгодно. Прозорість ринку - це найкращий захист від тіньових схем.

Сьогоднішній тіньовий ринок надає можливість тому, хто може собі дозволити найняти юристів або купити депутатів чи чиновників, і провести тіньові схеми на свою користь.

Прозорий ринок, який буде запущено, дозволяє урівняти всіх учасників ринку. Проблеми українців вирішуються тим, що ми надаємо власність, ми захищаємо права власності. Це стосується не тільки землі. Це стосується всієї економіки. Це стосується рейдерства, це стосується інвестицій в Україні

Я закликаю все суспільство слідкувати за тим, хто стане власником землі. Це важливо - не закон захищає, а суспільство захищає. Українець має отримати землю. Від впровадження ринку землі має виграти той, хто готовий на землі працювати, а не той, у кого кращі зв’язки чи кращі юристи".