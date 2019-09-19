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 Політика України
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Все про:земля (372) Милованов Тимофій (14)

 Можливість купівлі землі фізичними або юридичними особами, концентрація угідь в області не більше 15% в одного власника і заборона купувати ділянки росіянам, - Милованов про земельну реформу

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов оприлюднив основні параметри ринку землі, який планується запустити з 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Основні положення обігу земель

1. Можливість купувати землі с/г призначення буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави

2. Фінансова підтримка малим фермерам та фізичним особам, що купують малі обсяги до 500 га (компенсація відсотків, інша фінансова підтримка)

3. Концентрація власності передбачена на рівні 15% область та 0,5% країна

4. Стартова ціна продажу державних/комунальних земель через торги - НГО (нормативна грошова оцінка)

5. Заборона набуття у власність ділянок громадянам та капіталу РФ

6. Відміна мораторію

7. Дата запровадження - 1 жовтня 2020 року

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Проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх. Маленький фермер чи власник має право отримати такі ж ресурси, такі ж фінансові умови, за такі ж кошти викупити і конкурувати з великим бізнесом - сірим, білим, яким завгодно. Прозорість ринку - це найкращий захист від тіньових схем.

Сьогоднішній тіньовий ринок надає можливість тому, хто може собі дозволити найняти юристів або купити депутатів чи чиновників, і провести тіньові схеми на свою користь.

Прозорий ринок, який буде запущено, дозволяє урівняти всіх учасників ринку. Проблеми українців вирішуються тим, що ми надаємо власність, ми захищаємо права власності. Це стосується не тільки землі. Це стосується всієї економіки. Це стосується рейдерства, це стосується інвестицій в Україні

Я закликаю все суспільство слідкувати за тим, хто стане власником землі. Це важливо - не закон захищає, а суспільство захищає. Українець має отримати землю. Від впровадження ринку землі має виграти той, хто готовий на землі працювати, а не той, у кого кращі зв’язки чи кращі юристи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149456
 
   
 Топ коментарі
 
1. Возможность продавать Юр лицам? А что мешает китайцам или туркам зарегистрировать здесь юр лицо? Заиметь двойное гражданство? Оформить на подставных лиц?

Ограничение вообще не о чем у нас нет органов, которые контролируют такие вещи и оформление на 100500 подставных лиц и наказания за это НЕТ а соответственно одно лицо скупить может много. И это вообще не ограничение!

2. Главное, что они хотят сделать, так называемая помощь фермеров это декларирование и убрать наличку! КАК ЭТО СВЯЗАНО С РЫНКОМ ЗЕМЛИ? Людей т.о хотят загнать в банк, получить дешёвый кредит, скупить землю и обвалить банки. ПРЕДПРИЯТИЯ В 90е СКУПАЛИСЬ ЗА НАШИ ЖЕ ДЕНЬГИ, по этой схеме! Когда вклады и страховые у людей забрали. Вот и все кредиты фермерам. Фамилии этих "фермеров" известны, Бени курченки пинчуки итд!
Людям же с декларировпнием купить землю не дадут! Либо плати штраф либо держи на счету деньги 365 дней и 5% и останься с обесцениванием с голым з.дом.

3. Рынок земли, а точнее грабеж, в падающую экономику, при черных нотариусах реестре и судах, где если за могут пай преступление, без РАБОТАЮЩЕГО С РЕАЛЬНЫМИ НАКАЗАНИЯМИ антимонопольного законодательства преступление, без среднего класса - преступление, без служб экологических которые контролируют ее целевое использование - преступление!

Короче, готовится грабеж и это хуже, чем в 90е мы останемся без земли!!!!
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Підприємства в 90ті вже розвинули ст треба землю дорозвинути?
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Короче Зебил-Зедрыщ решил по-еврейски(жи.....и) нас всех облохотронить и нае..ь. Во бля выбрали хитровыструганное Одоробло.
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Ну тогда скажи, что все что хорошо Ахметову, то хорошо Украине.
Скажешь???
Ну или Коломойскому, если не нравится Ахметов.
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В нашем случае получатся так. Мы же хотим жить как в Америке.
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В нашем случае так не получается. Форд - богатый был человек, но олигархом никогда не был.
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Никаких коллективных собственников, только физические лица.
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И обязательное ограничение по площади. И никаких процентов от общей площади той или иной области.
Сколько конкретно? Надо считать. может 200, может 300 гектаров. И не больше.
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россиянам НИЗЗЯ!А кипрским офшорам ЗЯ? Или Зе?))))
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А якщо купить українець і подарує землю московитам,що тоді?
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Если владеть иностранцу нельзя, то нельзя оформить в собственность. Дари-не дари.
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Зачем нужен п.5, если в п.1 сказано, что землю смогут купить только украинцы?
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а как же земельный кодекс ??? каждый гражданин Украины достигший 18 лет имеет право на 5 или 6 земельных участков бесплатно....
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Такие вопросы надо решать на реферндуме
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