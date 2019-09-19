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Все про:Одеса (2104) порт (176) Ткачук Ігор (2)

 З владою Одеси домовилися визначити місце для нової дороги в порт, - Ткачук

Одеський морський порт веде переговори з містом про виділення земельної ділянки для будівництва альтернативного заїзду в порт.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Ігор Ткачук.

"Наше завдання - переконати місто виділити землю. Ми провели кілька спільних нарад. На останній сесії було прийнято рішення про розробку детального плану території, де має бути визначено, де можна будувати дорогу", - зазначив Ткачук.

Також, за його словами, необхідно вирішити питання будівництва демпферного (накопичувального) майданчика для машин, які чекають тривалий час оформлення документів, приходу корабля.

"В ідеалі вони мають чекати не в місті і не на дорозі, а на накопичувальному майданчику, щоб не заважати людям і руху транспорту", - розповів керівник морпорту.

Читайте також: Вперше за 4 роки в Одесу зайдуть круїзні лайнери, на наступний рік вже подано 11 заявок, - керівник порту Ткачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149453
 
 
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Фраза о машинах, ждущих прихода корабля - просто бомба. Наверное блондинка с розовым маникюром на Смартике именно так представляет себе логистику - водители контейнеровозов скучают на берегу, курят, всматриваются вдаль, и ждут КОРАБЛЬ. Александр Грин, пля.. винницкие кадры.
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В порту пустые причалы.Недавно проходил - пусто абсолютно,только зерновые терминалы на месте военных.Может продать ту дорогу,что есть, а не новую куплять?Бабла заработаем.
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Я прошу прощения, это была не цитата Ткачука, а перезказ той самой блондинки с Цензора. Ещё раз извиняюсь))
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З центру Одеси тре прибирати навалочні та небезпечні вантажі... Тобто в ідеалі, в одеському порту повинно залишити лише пасажирський морвокзал та контейнерний термінал, ще військових... А перевалку збіжжя, нафти, все тре переносити у Чорноморськ та Південний - два великих порта, де є місце для розвитку причалів та під'їздних шляхів...
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По-перше;водії з авто,повинні чекати оформлення документів у своїх автобазах або місцях стоянки!Коли доки оформленні,експедітор повідомляє водія та передає йому пакет документів на завантаження де завгодно.Може на в,їзді в порт,може на стоянці або автобазі.По-друге; Ткачук лукавить,коли говорить,що на останній сессії міськради начебто знайшли рішення по альтернативній дорозі в порт.той варіант,що продавив Труханов по цьому питанню,знову замкнув нову трасу на евротермінал тобто проїзд в порт залишився платний через приватний майданчик але в,їзд на цей майданчик з іншої сторони.Все..тіж самі яйця але в профіль
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