 З владою Одеси домовилися визначити місце для нової дороги в порт, - Ткачук

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Ігор Ткачук.

"Наше завдання - переконати місто виділити землю. Ми провели кілька спільних нарад. На останній сесії було прийнято рішення про розробку детального плану території, де має бути визначено, де можна будувати дорогу", - зазначив Ткачук.

Також, за його словами, необхідно вирішити питання будівництва демпферного (накопичувального) майданчика для машин, які чекають тривалий час оформлення документів, приходу корабля.

"В ідеалі вони мають чекати не в місті і не на дорозі, а на накопичувальному майданчику, щоб не заважати людям і руху транспорту", - розповів керівник морпорту.

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