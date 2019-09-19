EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  3008  66
Матеріали за темою:
Все про:ветерани (373) міст (293) психіатрія (51) Зінкевич (20) ПТСР (9) Олексій Белько (15)

 Вимагатимемо для "мінера" ​​моста Метро Белька примусового лікування, - нардеп Зінкевич

Захист затриманого ветерана Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у столиці, на суді щодо обрання запобіжного заходу наполягатиме на його примусовому лікуванні.

Про це журналістам повідомила в кулуарах парламенту засновниця добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри", нардеп від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра відбуватиметься суд з обрання запобіжного заходу. Ми будемо повністю наполягати на тому, щоб його забрали на примусове лікування і провели експертизу про психіатричний стан якомога швидше, а не через дві-три тижні", - зазначила Зінкевич.

Вона розповіла, що в суді Белька захищатимуть два адвокати, один з яких - Масі Найєм. Свої адвокатські послуги вони надаватимуть безкоштовно, зазначила Зінкевич.

Зараз Белько перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, додала нардеп.

Дивіться також: "Приєднуйтеся і допомагайте!" - Аваков показав допит Белька, який погрожував підірвати міст у Києві, і заявив про бажання взяти його на поруки. ВIДЕО

"Добре, що в ІТТ, там м'якші умови, ніж у СІЗО. І, незважаючи на його стан, його зараз не будуть переводити в СІЗО і всі дні, поки йде обрання запобіжного заходу", - підкреслила вона.

На запитання про те, що Белько мав на увазі, коли говорив, що опинився в нелюдських умовах, Зінкевич відповіла: "Жахливі умови були в тому, що для ветеранів потрібна комплексна допомога в працевлаштуванні. Це досить зріла людина, про яку були дуже хороші відгуки на службі. Так, не був вчасно пролікований і тому, що його зараз фактично ніхто не брав на роботу, він опинився в умовах, що йому не було за що жити", - сказала Зінкевич.

Також читайте: "Мінер" моста Метро Белько не висував жодних вимог, - Масі Найєм

На запитання про те, чому Белько жив у машині, Зінкевич відповіла: "У нього розвинувся параноїдальний синдром, він вважав, що за ним стежать, і вдома жити небезпечно".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149450
 
 
 Топ коментарі
 
Про путч и 350000 штыков готовых брать Киев,вчера вся порохосрань расписалась,пока все их влажные мечты не разбились об то что человек просто наркоты перебрал и решил усложнить себе жизнь.
 показати весь коментар
 
Бедный, бедный сержант-связист из Крыма на кабриолете... Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 4796
Однозначно - понять, простить...
 показати весь коментар
 
Похоже ЕС набирает себе титушек, с максимумом беспредела в мозгу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Бедный, бедный сержант-связист из Крыма на кабриолете...
Однозначно - понять, простить...
 показати весь коментар
 
 
Так такой и в магазин может зайти и мало ли куда.
 показати весь коментар
 
особенно учитывая, что он 6 суток наркоту жрал
 показати весь коментар
 
Жрать 6 суток наркоту - это смягчающие вину обстоятельства. Звезду Героя товарищу! Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 7725
 показати весь коментар
 
 
и на поруки министру внутренних дел. дожили...
 показати весь коментар
 
Надо будет через годик проверить - остался ли в собственности у бедного сержанта-связиста из Крыма его кабриолет, и не появилось ли чего-то похожего у министра...
 показати весь коментар
 
Частенько видел его в Форе на Лесном, так вроде и не сказал бы по нему, что нарик. С будуна бывал. И точилу видел частенько с бабами правда, может и не его, но как-то странно совпало
 показати весь коментар
 
вату_V_ дупу‏ @vatomor69 40 минут назад

Нас відволікають від формули пуйло-майєра, божевілля в Раді, узаконення майбутніх репресій. То путч якийсь придумають, то "терориста-атошніка" на міст заженуть, а ми не ведемось. Слідкуємо, реагуємо, знущаємся. Недарма ЗЕ-ідеологі шаленіють, бо картинка в 146% ніяк у бл@дєй не виходить
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про путч и 350000 штыков готовых брать Киев,вчера вся порохосрань расписалась,пока все их влажные мечты не разбились об то что человек просто наркоты перебрал и решил усложнить себе жизнь.
 показати весь коментар
 
 
"350000 штыков готовых брать Киев" - а мне интересно, почему эта героическая группировка под предводительством одного из лучших в мире главнокомандующих перед Киевом не хочет сначала "взять" кусок Донбасса и Крым.
 показати весь коментар
 
 
Київ беруть не штиками, а отакою аланбадоєвщиною...

Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 5093
 показати весь коментар
 
 
...а третя резонансна сьогодні не вдалася

Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 1489
 показати весь коментар
 
 
під говношоу з колапсом на доважок в Раді вже штампують зраду
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
👏🏻👏🏻👏🏻
Может, потому что там стреляют
А по Мирным жителям беркутне не страшно
 показати весь коментар
 
 
БТР с огромным флагом на мосту и замеченный неподалеку Бадоев наводят на мысль, что спектакль нельзя исключать.
 показати весь коментар
 
 
dneprlena‏ @dneprlena 8 часов назад

дуже професійне кіно) знято декількома камерами з різних точок я не спеціаліст, не кидайтесь капцями, але аромат умовного аллана-бадоева яскраво відчутний
 показати весь коментар
 
 
Его позжее повесили уже, на самом мосту. На стриме было видно как боец его крепил
 показати весь коментар
 
Классный клипчик осетин забацал.
Осталось выяснить для чего именно.
 показати весь коментар
 
Если проплатили, то мы об этом не узнаем. В клинику засунут и исчезнет из поля зрения.
Есть ещё одна мысль, но она еще чернее первой и тоже связана с исчезновением, но уже публичным.
А может и вправду крышу снесло. Но то, что чувак не из бедных, понятно.
 показати весь коментар
 
ХМ. Я ТАК ПОНИМАЮ, ПЕСЫ ХОТЯТ ЭТОТ ВОПРОС ВЫНЕСТИ ЗАВТРА НА ПОВЕСТКУ ДНЯ? Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 8913 ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ - У НЕЁ, КАК У ДЕПУТАТА ВР, ДРУГИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ.
 показати весь коментар
 
 
хирой борцун против сдачи национальных интересов и зеленой шмаркли!, а значит должен бынь водружон на пьедистал и устроен в рашен!!!)))
 показати весь коментар
 
Могу ошибаться но его уже не вылечить... Вы много знаете бывших наркоманов? Отож.....
 показати весь коментар
 
Счастливого пути по дороге на бутылку.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Носятся вокруг какого-то мудака как дурни. Нужно было снайперам пристрелить его ,да делу конец. Добрым молодцам - *******. В смысле, урок ))
 показати весь коментар
 
5 лет никто ни не думал, что нужна психологическая реабилитация. А сколько уже покончило с собой из-за ненужности на гражданке. Тогда это представителей бывшей власти не интересовало.
 показати весь коментар
 
 
какая ненужность на гражданке? чувак за рулем кабриолета, с двумя недешевыми зарегестрированными на нем огнестрелами, явно с баблом проблем нету. плюс ранее судимый за наркоту. при чем тут реабилитация? он сам по себе олень
 показати весь коментар
 
 
Да от полной безысходности и поехал на кабриолете чудить под наркотой.Интересно и куда его на работу не брали ?
 показати весь коментар
 
 
ну, штуки три точно. у нас в стране и евробляху не многие могут позволить
 показати весь коментар
 
Офигеть, блин, сколько сорванных встреч, не исполненных обязательств, сколько будущих мам поехало рожать не туда, где они договаривались, а куда ближе, сколько больных не довезли до врачей, сколько детей не дождались любимых родителей с работы и легли спать... Кретины. Вы своим "понять и простить" порождаете волну поступков таких недоумков. "Ветеран", "пожалейте ветерана", баба его бросила... Трындец.
Если бы этого мудня пристрелили сразу
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Похоже ЕС набирает себе титушек, с максимумом беспредела в мозгу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это дешёвые провокаторы которые никуда не выйдут а отсидятся дома
Подбивают других только
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так порохоботи ж.Для них готують інше місце
Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 4818
 показати весь коментар
 
 
а после лечения будем ждать новый номер от этого урода....
 показати весь коментар
 
Порохоботы его, как героя АТО, в ЕС лечиться отправят. За ваш счет, кстати.
 показати весь коментар
 
 
Особенно противно, то что какое-то говно с дробовиком положило инфраструктуру столицы на 5 часов, а если бы это были профи?
Киев был был уничтожен часа за два.
Полная непрофессиональность "полицаев"
И их группенфюрера
 показати весь коментар
 
 
от вам і актор намалювався... з серіалу "Пес" (2016)...

Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич - Цензор.НЕТ 491
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
когда я написал, что чувак - обычный неадекватный наркет, представляющий опасность для общества, то два порохоживотных имени Sergii Ustim и випадково зазирнув обвинили меня в том, что я -"кацап" и "работаю на ФСБ". Сейчас они загадочно молчат.
 показати весь коментар
 
 
не знаю как правильно сделать, но нельзя давать неадекватам возможность так прикалываться от не фиг делать...
сколько служб было задействовано? сколько это стоит государству? сколько людей напряглось и опоздало (на встречу, на работу, на вокзал, в школу-садик...)
"военный синдром" надо учитывать - согласен,
но наркоманию-алкоголизм даже у самого героичного парня нельзя поощрять...
 показати весь коментар
 
...як в срср з інакодумством боролися у "психушках"...
 показати весь коментар
 
"нужна комплексная помощь в трудоустройстве"

Никому не нужен сотрудник: наркоман с маниакально-депрессивным психозом и двумя ружбайками? Вимагатимемо для "мінера" ​​моста Метро Белька примусового лікування, - нардеп Зінкевич - Цензор.НЕТ 8630
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ПОДІЇ НА МОСТУ В КИЄВІ - ЩО ТО БУЛО І НАВІЩО?
https://www.youtube.com/watch?v=A8x-xDy35V0
 показати весь коментар
 
Пусть спасибо скажет, что не в рашке учудил, там бы не церемонились- шлепнули и забыли.
 показати весь коментар
 
Шлепнули и забыли это в Израиле или в Штатах...А в Рашке разоблачена террористическая организация ОУН-ИГИЛ, арестовано 600 с лишним сообщников готовивших теракты..10 генералов представлены к высшей государственной награде "герой России", 20 полковников представлены к получению досрочного воинского звания "генерал майор...и тд...
 показати весь коментар
 
Если бы его снайпер хлопнул, уже бы про него забыли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору