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 Політика України, Економіка
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Все про:Одеса (2104) порт (176) туризм (357) Ткачук Ігор (2)

 Вперше за 4 роки в Одесу зайдуть круїзні лайнери, на наступний рік вже подано 11 заявок, - керівник порту Ткачук

Упродовж 4 років Одесу не відвідували іноземні круїзні лайнери, цьогоріч ситуацію вдалося переломити в кращу сторону.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Ігор Ткачук.

"Майже 4 роки в Одеський порт не заходили світові круїзні лайнери, працювали тільки місцеві. Ми втрачали доходи, а Одеса - туристів. Однак ми переконували на всіх заходах, що в Україні безпечно і ми маємо необхідну інфраструктуру. Зазначали, що безпека в Одеському порту на високому рівні. І місто готове зустрічати туристів. І цього року у нас вже 2 заявки було. Один круїзний лайнер не зайшов із технічних проблем - поломка двигуна. Другий очікуємо в жовтні.

На 2020 рік маємо 11 заявок від великих круїзних лайнерів. На 2021 отримали - 11 заявок, а на 2022 - поки подано 2 заявки. Крім того, за результатами проведених переговорів під час Міжнародної виставки круїзної індустрії Seatrade Europe 2019, ми можемо розраховувати на 6 додаткових суднозаходжень у 2021 році і на 2 додаткові суднозаходження у 2022 році", - повідомив Ткачук.

Також читайте: Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що якщо порівнювати цю цифру з періодом 15 років тому - то вона суттєво знизилася. В радянські часи і після проголошення незалежності круїзних лайнерів заходило більше. Однак після кризи 2008 року все пішло на спад. Піком падіння стала спроба держперевороту в Туреччині. Також вплинули події на Сході України.

"Чорноморський регіон став непривабливим для іноземних компаній, але зараз відбувається нарощування темпів", - підкреслив керівник Одеського морпорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149446
 
   
 Топ коментарі
 
Нельзя такие зрады общественности показывать. Так же диванный путч продлится максимум до уборной... Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 3513
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Нагадь в штаны, в знак протеста.
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Самое главное, что такое бредовое марево витает только в черепках мародёров.
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и уже скоро снова:
в одессе как на пристани
рыбалка круглосуточно
гражданки точно с выставки
забрасывают удочки.....
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Нельзя такие зрады общественности показывать. Так же диванный путч продлится максимум до уборной... Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 3513
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Одесити, поставте пам'ятник мішку з зерном, а не імператорам.
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С "туристаме" и "отпускникаме" зелёного цвета из моржовии?
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Иностранный турист хочет острых ощущений.., запустите эти лайнеры в Мариуполь и Бердянск..., вот это будет и прибыльно, и прикольно...
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только, обязательно, каждому турысту пару пачек памперсов, а то не отстирают потом этот лайнер... Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 4509
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Это просто иностранные туристы хотят посмотреть на новый мировой феномен - зебилоидусов обыкновенных, 73-х процентных, выведенных с помощью телевидения.
Жертва информационно-психологических операций, зебилоидус обыкновенный уже вошел во все мировые учебники по психологии и социологии, как новый феномен под названием зебилизм.
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Самое главное, что такое бредовое марево витает только в черепках мародёров.
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Иди поздравь маму зеленского песенкой, жертва многовековой оккупации и крепостного права
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Попёр турист ,, всему миру охота на невиданных зверушек поглядеть , именуемых - зебилами .! Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 8785 .
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Да нафиг ты мне нужен . Пускай тебе в штаны Юзик гадит . .
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Я в твои штаны и не целился . От..бись зелебобик . ! .
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Ексклюзивне відео: зебобік з лічінусом пишуть комент на Цензорі 🐵

Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук - Цензор.НЕТ 1700
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Ботяра Бакс13 прооклюнувся. Привіт,ушльопок кремлівський! Чергуєш? Все Украіну обсирає? Ну,давай,працюй падлюко!
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Если ты, чувак, индеец ты найдешь себе оттяг .
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк .
😁
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С одной стороны туризм - хорошо=>доходы да и реклама города/страны, если(!!!) все по умному делать......., но с другой стороны рано или поздно - балласт=>большая концентрация туристов в одном месте........
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Очень хорошо, я давно этого ждал, что бы отдохнуть.
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Всем доброго дня. Живу в России и все СМИ говорят о трудной жизни в Украине. А Вы лучше нас живёте.
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Неужели в Одессе действительно все так плохо?


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До нас то будуть хотіти приходити,але ж РФ може з заздрощів КАКУ зробити. Вгадайте яку?
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Верните кометы и метеоры... В конце 90-х я их видел в Измаиле, бегали в Румынию...
Верните речные круизные лайнеры ими можно украинцев отправлять аж до Югославии вместо душных автобусов
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...их еще в 90-е Кравчук рапилил на металлолом. В мессте лайнерами Победа, Россия, Тарас Шевченко...
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Крейсер Аврора с зелеными человечками
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