 Вперше за 4 роки в Одесу зайдуть круїзні лайнери, на наступний рік вже подано 11 заявок, - керівник порту Ткачук

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Одеської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Ігор Ткачук.

"Майже 4 роки в Одеський порт не заходили світові круїзні лайнери, працювали тільки місцеві. Ми втрачали доходи, а Одеса - туристів. Однак ми переконували на всіх заходах, що в Україні безпечно і ми маємо необхідну інфраструктуру. Зазначали, що безпека в Одеському порту на високому рівні. І місто готове зустрічати туристів. І цього року у нас вже 2 заявки було. Один круїзний лайнер не зайшов із технічних проблем - поломка двигуна. Другий очікуємо в жовтні.

На 2020 рік маємо 11 заявок від великих круїзних лайнерів. На 2021 отримали - 11 заявок, а на 2022 - поки подано 2 заявки. Крім того, за результатами проведених переговорів під час Міжнародної виставки круїзної індустрії Seatrade Europe 2019, ми можемо розраховувати на 6 додаткових суднозаходжень у 2021 році і на 2 додаткові суднозаходження у 2022 році", - повідомив Ткачук.

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Він зазначив, що якщо порівнювати цю цифру з періодом 15 років тому - то вона суттєво знизилася. В радянські часи і після проголошення незалежності круїзних лайнерів заходило більше. Однак після кризи 2008 року все пішло на спад. Піком падіння стала спроба держперевороту в Туреччині. Також вплинули події на Сході України.

"Чорноморський регіон став непривабливим для іноземних компаній, але зараз відбувається нарощування темпів", - підкреслив керівник Одеського морпорту.

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