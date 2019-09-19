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 Політика України
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Все про:ВР (5751) євробляхи (144) Разумков Дмитро (202)

 Закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи направили на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Закон передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Законом передбачена відтермінуванняштрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи.

Читайте також: ДФС склала майже 250 протоколів на власників "євроблях" від початку дії нових штрафних санкцій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149442
 
 
 Топ коментарі
 
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да и мастерица она - во всех направлениях готова продемонстрировать свои умения Закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи направлен на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 9229
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ну, 24 летняя замминистра авакова деева как то справляется)))
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Да и молодое 24-летнее дарование из мацковского рошена Вовк тоже с реформаторством в ЖКХ тарифов справлялся. Пока в Лондон не дрыснул
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т.е. зеленая шмаркля - еще хуже авакова и Пороха..?) браво!
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Стоя на коленях в синистерском кабинете Сама ббыстро освоит эти сложные слова...))))
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Мне уже страшно) За дороги, которых нет и не будут. И вообще... Представляю ее в кирзаках да фуфайке, вся забрызганная асфальтом, вонючая, волосы в битуме. Красота!)) А как же! Без посещений строительных площадок да строительства дорог никак не обойтись. Дорога тоже должна иметь определенный уклон с середины к краям под определенным градусом. Вот оставлю, вдруг ей пригодится, чтобы не думала, что дороги сами по себе вырастают и бывают в её понимании только на бумажке. http://nerud-expert.ru/poleznye-statyi/297-uklon-dorogi-vidy-snip Заместитель министра... тьфу)) Там мужик такой нужен, чтобы в морду дать мог ил слов набросать такм каких, а иначе работы не будет никогда!!
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Новий уряд скасував заплановане підвищення зарплат вчителям з Нового року

https://www.dymka.com.ua/ukraina/novyj-uryad-skasuvav-zaplanovane-pidvyshhennya-zarplat-vchytelyam-z-novogo-roku/

а как стонали, как стонали - учителя, в ожидании зп 4000 евро :D
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эти клоуны с евробляхами вообще обнаглели, хотят жить по доброй руццкой традиции : все на халяву.
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Бляхерам не помогла агитация за зеленку. Платить таки придется.
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теперь, когда в той же польше такое колличество заробитчан, по украинскую сторону проржавевшего занавеса осталось только первому кому то додуматься о новом автомобильном трюке ))
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Ще місяць на підпис... місяць на опублікування...А там вже грудень..
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Не знаю кто придумал это дурацкое название, но уже искренне(так как православный) ненавижу его и желаю ему всего православного)
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Сделать нужно как странах балтии и Грузии. Остальное, мура.
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А когда будут решать проблему с долгами ВСЕХ областных кампаний, которые отапливают людям квартиры. Долг же огромен перед Нафтогазом! Нафтоогаз грозится не подавать должникам-теплосетям газ!! А люди будут мерзнуть? Так-то евробляхеров гораздо меньше, чем тех, кто проживает в квартирах. В том числе старики, дети... Я уже молчу о тарифах за тепло!!
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iM
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Нові "законодавці" , можливо за мзду, відкрили для наглих порушнників законів нову методику добиватися незаконної перемоги.. Тепер аналогічні протести порушників закону ввійдуть у тираж..
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Кацобляхеры в ярости. Все должны ездить на жигулях иначе путиннападэ
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