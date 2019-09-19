 Закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи направили на підпис Зеленському

Про це свідчать дані на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Закон передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Законом передбачена відтермінуванняштрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи.

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